La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

La actriz volvió a su cuenta de Instagram y le demostró su apoyo al delantero del Galatasaray en medio de la tormenta mediática (Video: Instagram)

La historia que une a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez parecía estar llegando a un impasse de paz luego de que Wanda contara que había un poco más de diálogo con Icardi, con quien hace meses se encuentra entablando una batalla legal y mediática. Sin embargo, estas declaraciones tan solo generaron enojo del otro lado y con una serie de comunicados en redes sociales que demostraron todo su enojo y, mientras todo esto se desenvolvía bajo la atenta mirada del mundo, la China eligió el silencio.

Cuatro días después del inicio de este nuevo capítulo en el Wandagate la actriz de Casi Ángeles volvió a mostrarse activa en sus redes y su regreso lo hizo con un video desde el estadio Vefa Stadı, sede del Fatih Karagümrük. En el corto que compartió con sus siete millones de seguidores, se puede ver la tribuna donde se instalaron los hinchas del Galatasaray para ver el partido como visitantes.

“Cuando entra Mauro Icardi a la cancha, todos cantan su canción. Háblenme de amor”, escribió Suárez en el video donde se puede ver a los fanáticos saltando y entonando una canción de cancha. No es menor destacar que Icardi ingresó al campo de juego en el minuto 70 y el marcador ya estaba a favor del equipo amarillo y rojo por 3-1.

La selfie que subió, luego borró y convirtió en un posteo en su feed (Instagram)

A los pocos segundos de subir el video, llegó la selfie en la que se la ve sentada en las gradas, rodeada de butacas blancas vacías. En la foto, la China luce un look casual y abrigado pensado para combatir el invierno de Turquía: eligió una campera negra y un buzo gris con capucha, que sostiene con una mano mientras mira directo a cámara. El maquillaje, impecable y natural, resalta sus ojos verdes y sus labios definidos, aportando un aire sofisticado a la postal espontánea.

El mismo día que comenzó esta nueva polémica, el Galatasaray se enfrentó al Atlético de Madrid por la Champions League y la actriz del Hilo Rojo dio el presente en la cancha, a pesar de que Mauro estuvo los 90 minutos en el banco de suplentes. La actriz llegó caminando de la mano de sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña, mientras Rufina Cabré la seguía de cerca. La familia fue captada por las cámaras de los fanáticos y la prensa que aguardaban fuera del estadio, generando expectativa y revuelo por la presencia de la pareja de Mauro Icardi.

El look de la China fue protagonista y no pasó desapercibido. Eligió su clásica y conocida chaqueta azul marino tipo militar, con solapas y detalles de bordados dorados en el frente y las mangas, que aportaron sofisticación y un aire de tendencia europea. Debajo, llevó una camisa blanca clásica, combinada con un par de jeans celestes ajustados y con roturas en las rodillas, sumando un toque descontracturado y joven.

La actriz estuvo acompañada por sus tres hijos y le demostró su apoyo a Mauro Icardi en el partido de la Champions League (Video: X)

La actriz completó el conjunto con unas botas negras de caña alta, ideales para el frío de la noche estambulita, y en el brazo llevó un abrigo de piel color visón, que usó como accesorio y para abrigar a los más chicos. El cabello suelto y ondas naturales, junto a un maquillaje sobrio y elegante, terminaron de darle un aire casual chic.

Rufina, Magnolia y Amancio, los tres abrigados con camperas inflables y gorros, caminaron tomados de la mano de su mamá, en medio de la seguridad y el bullicio de la multitud. La China, atenta a sus hijos, organizó al grupo y los guio entre los fanáticos y el personal del estadio, saludando a quienes la reconocían y manteniendo la calma ante la expectación que generó su llegada.