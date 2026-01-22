La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

Mauro Icardi usó sus redes sociales para acalrar los chats que filtró Wanda Nara (Instagram)

Hace algunos días que Wanda Nara habló en sus redes y en los programas acerca de una apertura en el diálogo con Mauro Icardi, con quien se encuentra en medio de una batalla legal y mediática. Estas declaraciones indignaron al delantero del Galatasaray y el miércoles por la tarde salió con los tapones de punta en sus redes y subió un extenso comunicado.

Ese primer descargo de Mauro hizo que Wanda volviera a sus redes y subiera una serie de chats que demostrarían el diálogo entre ellos. Este jueves llegó la arremetida del futbolista con un nuevo y extenso comunicado en sus redes. “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en MasterCHINA....ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”, comenzó el largo mensaje que publicó en la mañana de este jueves en sus redes sociales.

“Aclaro algunos puntos sobre los supuestos chats publicados, todos convenientemente recortados, borroneado y sin datos verificables (porque si todo fuera tan claro, mostraría la prueba completa)”, fue todo lo que puso antes de comenzar a detallar uno a uno los items que subió su expareja y madre de sus hijas en la noche del miércoles.

La extensa aclaración de Icardi acerca de los chats que compartió Wanda

En primer lugar, decidió explicar la cantidad de llamadas que había entre los mensajes. “Primero: El chat con fecha 19 de noviembre 2025, donde se menciona una supuesta llamada, corresponde al vuelo de regreso a Estambul en el cual nos encontrábamos. En ese momento, junto a mi pareja, estábamos leyendo mensajes del año 2021 donde esta mujer me llamaba de manera insistente, cuando en una bajada de chat apreté encima de una de las mil llamadas perdidas que tenía y se realizó dicha llamada”, escribió. “En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados. Eso está explícito en el propio texto que ella omite mostrar. Esos mensajes eran parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio de marzo de 2026. Desde enero 2025 corté absolutamente todo contacto con esta persona, y mis abogadas tiene cada una de esas pruebas”.

En uno de los chats que compartió la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se puede ver un extenso mensaje total y completamente borrado, excepto por una de las frases finales. En referencia a esto, Icardi aclaró: “Es un descargo durísimo sobre el comportamiento de esa mujer como madre respecto a mis dos hijas. Justamente por eso no le convenía mostrarlo completo. Además, se trata de un mensaje privado y confidencial, expresamente señalado como tal por una licenciada. Ese uso ilegal será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina“.

Lejos de dar el tema por terminado, comenzó a desarrollar el tercer punto, en el que aseguró que los chats no son reales. “Todos los demás chats que circulan no son míos. No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme. Si fueran reales estarían publicados con mi nombre, foto, fecha, hora y sin recortes ni borrones”, dijo.

Uno de los mensajes privados que compartió la conductora, donde se encargo de borrar todo el contenido

Acto seguido, el futbolista se refirió a los dichos sobre la China. “Entiendo que ciertos pseudo-periodistas o informadores necesitan inventar una crisis con mi pareja y yo para vender y tener un poquito de notoriedad. Pero lamento decirles que eso no existe. Mi pareja— la mujer de mi vida— está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono. Incluso tiene mis contraseñas, no porque lo exija, sino porque entre nosotros hay transparencia, confianza y una relación basada en amor, paz y respeto hace más de un año“.

En el posteo que hizo en sus historias se encargó de asegurar que todo será llevado a la justicia, no solo a la argentina, sino también a la italiana, donde se está llevando adelante el millonario divorcio de la pareja.

Para cerrar, Icardi habló de las supuestas adicciones de su pareja. “Por último, aclaro y defiendo algo que también será denunciado por difamación y calumnias: Las mentiras que esta persona difundió sobre mi pareja en temas tan sensibles como las drogas. Entiendo que ese sea el ambiente que ella frecuenta. El mío no. Mi pareja no consume drogas ni está bajo ningún tratamiento psiquiátrico. En el pasado, como muchas personas, atravesó momentos personales difíciles en sus relaciones y recurrió a profesionales de la salud, algo que ella misma contó públicamente en una entrevista”.

La segunda parte del descargo de Mauro en contra de Nara (Instagram)

Para concluir habló de algunos prejuicios que recaen sobre la China. “Eso no es una debilidad: es dignidad. Esa que tanto te falta para soltar como alardeas, pero después de un año y dos meses todavía no pudiste superar. Basta con leer algún párrafo del informe del defensor de menores sobre tu maternidad y accionar sobre menores. Esto es parte de los dichos que quiere instalar para ‘ensuciar’ o ‘denigrar’, como ya hizo con sus amiguitos ‘pseudo periodistas’ allá por 2021 con que había olor a marihuana. Cabe aclarar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores. Cuando una persona no tiene más recursos ni credibilidad, los manotazos de ahogado cada vez son más grandes, a la vista están”.