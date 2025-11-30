Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

La conductora de MasterChef Celebrity presentó imágenes de su lujosa propiedad que está terminando de construir (Video: Instagram)

Wanda Nara mostró este domingo los avances en la construcción de su nueva residencia en Nordelta, uno de los barrios privados más exclusivos de Buenos Aires. Definida por ella como la “casa de sus sueños”, la propiedad representa un proyecto personal de gran envergadura, tanto en el plano arquitectónico como en el emocional.

El valor emocional de este proyecto resulta especialmente significativo en el contexto personal de la empresaria. La compra y construcción de la casa se produce tras su separación de Mauro Icardi, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de sus hijas.

Wanda ha presentado la residencia como una inversión a largo plazo y un símbolo de un nuevo comienzo para ella y sus cinco hijos. “Mi proyecto”, escribió en su publicación que compartió en su Instagram, luego que a principios de año la definió como “la verdadera y propia casa de mis sueños”, todo un guiño a la polémica con su exmarido y la China Suárez, subrayando el deseo de crear un espacio familiar bajo los conceptos de lujo, confort y conciencia ambiental.

"Mi proyecto", compartió Wanda Nara junto a fotos de la casa que construye en Nordelta (Instagram)

La vivienda, que parecería encontrarse en la etapa final de obra, se destaca por su diseño moderno y minimalista. Las imágenes difundidas exhiben una fachada que combina madera y vidrio, lo que genera una estética elegante y contemporánea. Los amplios ventanales permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas panorámicas hacia un parque que desemboca en un lago interno del barrio.

El entorno, rodeado de jardines cuidados y vegetación, refuerza la sensación de exclusividad y contacto con la naturaleza. En el interior, los espacios se caracterizan por su amplitud y la integración de ambientes, con una cocina equipada con una gran isla de mármol blanco y electrodomésticos de última generación, así como un vestidor de gran tamaño pensado para el estilo de vida de Nara.

Uno de los aspectos más innovadores de la residencia es la incorporación de tecnología inteligente y sistemas de eficiencia energética. La casa cuenta con paneles solares y control domótico, lo que permite gestionar distintos aspectos del hogar de manera automatizada y eficiente. Estas características reflejan una apuesta por la sustentabilidad y el confort, alineándose con las tendencias actuales en viviendas de lujo.

La vista desde uno de los balcones de la lujosa propiedad de Wanda Nara en Nordelta

Además, la propiedad incluye detalles como balcones vidriados con pisos de parquet, terrazas con plantas de diseño y una distribución orientada a maximizar la luz natural. Entre los elementos destacados, la animadora instaló un jacuzzi en su balcón principal, con capacidad para seis o más personas, una decisión que, según sus propias palabras, responde a su determinación de “siempre consigo todo lo que quiero”. Todo un guiño a su canción Bad bitch.

En cuanto a la inversión, aunque no existen cifras oficiales confirmadas, se ha estimado que la adquisición de la propiedad rondaría los 3,5 millones de dólares, según trascendidos. Mientras que Yanina Latorre aseveró que el costo sería muchísimo más elevado y rondaría los de 6,5 millones de dólares. La empresario había compartido imágenes del momento de la firma de la escritura, formalizando así la compra. Desde entonces, ha seguido de cerca cada etapa de la construcción, mostrando periódicamente los avances a través de sus redes sociales.

Wanda Nara en julio de este año compartió su deseo cumplido de tener "un jacuzzi en mi balcón para 6 o más personas"

La exposición pública del proyecto ha convertido la casa en Nordelta en un tema recurrente. Wanda, con más de 17 millones de seguidores en Instagram, utiliza su plataforma para compartir tanto los progresos de la construcción como aspectos de su vida profesional y personal. Frases como “Nunca no estoy haciendo negocios importantes” y “Mientras tanto en Buenos Aires. La verdadera y propia casa de mis sueños” acompañan las imágenes y videos, reforzando la narrativa de éxito y renovación que rodea a la empresaria.

Al mostrar los últimos avances y referirse a la residencia como “mi proyecto”, Wanda Nara deja en claro el significado especial que este hogar tiene en su vida actual, consolidando un espacio pensado para el bienestar de su familia y la proyección de un futuro bajo los valores de exclusividad, comodidad y respeto por el entorno.