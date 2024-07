El susto de Barbie Vélez tras el accidente de su hijo Salvador: “Fue bastante fuerte”

El susto de Barbie Vélez tras el accidente de su hijo Salvador (Video: Instagram)

Barbie Vélez es de las mediáticas con mayor actividad en las redes sociales, dado que va contando los distintos aspectos de su carrera laboral pero también algunas cuestiones domésticas, mechadas con los distintos canjes y compromisos publicitarios a los que atiende.

En ese sentido, en las últimas horas sorprendió al contar algo que sufrió su pequeño hijo Salvador en estos días y relató con lujo de detalle un doloroso accidente. “Ya está bien y por eso lo cuento”, comenzó diciendo la hija de Nazarena Vélez para no causar preocupación a sus seguidores.

“La semana pasada se cayó en el jardín. ¿Vieron que les decía que no para un segundo? Que está bien, es lógico de la edad. Se cayó, se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros”, enfatizó.

“Fuimos a la guardia, obviamente. Por suerte nos tocó una pediatra y una cirujana plástica que fueron un amor y todo espectacular. Fue un toque, le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y le hicieron dos puntos”, agregó en el relato.

Según mostró en el video, el corte que se hizo Salvador fue en la ceja y actualmente el niño, el cual tuvo con su marido Lucas Rodríguez, ya se encuentra en óptimas condiciones. “Después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros que para él. Pero ya está bien”, cerró Barbie.

“No puedo explicar esta felicidad”, expresó Barbie en febrero de 2023 tras el nacimiento de Salvador, fruto de su relación con Rodríguez. El primogénito de la familia llegó al mundo en la Maternidad Suizo Argentina, pesó 3.500 kilogramos y alegró a toda la familia, que compartieron su felicidad a través de sus redes sociales.

Barbie Vélez cuenta es el jadín rodante donde envía a su hijo

Poco más de un año después de ese instante, la actriz e influencer compartió con sus seguidores de redes sociales cómo gestiona su tiempo personal, mientras su hijo descansa, asiste al jardín o incluso lleva su rutina de skin care, como destacó. Y en este contexto reveló por qué decidieron con su marido no despertar a Salvador en un horario estipulado, optando porque él mismo maneje los tiempos de la casa, al punto de ir al jardín cuando decida salir de la cama y no regirse por el horario estipulado de la institución educativa.

“Estaba por empezar mi rutina y pensé en charlar un ratito. Tengo la piel muy seca. Ayer no me hice nada porque estaba demasiado agotada porque Salvi se había desvelado. Ya tenemos medio la rutina que se acuesta, hasta las 9 de la noche, dependiendo el día”, comenzó el video que compartió en su cuenta de Instagram. Entonces, en el instante en que el menor se acuesta, aprovechan para cenar: “Ahí como, y ayer se me desveló y terminó durmiendo a la una de la mañana. Entonces, claro, no hice nada. Lo tuvo un rato Lucas, me lavé los dientes y me fui a acostar así. Hoy nos levantamos igual muy tarde”, continuó con el detalle en video de cada uno de sus días.

En ese punto explicó cómo su hijo maneja los horarios de la casa: “Lo bueno de que Salvi se haya acostado tarde ayer es que hoy amaneció muy tarde, nivel 11 de la mañana y fue, sinceramente, una hermosura”, y continuó: “Es como que él va marcando el reloj de la hora en que nos levantamos todos, sobre todo los fines de semana que es sin alarma. Entonces, estaba en mi quinto sueño, me fijé y eran las 11 de la mañana. Mismo, los días de semana de jardín, que él va a la mañana no le pongo alarma ni nada de eso”.

Acaso intuyendo que esta declaración iba a traer revuelo entre sus seguidores, la actriz explicó los motivos: “Siento que ya va a tener toda la vida para alarmas y eso. Algo que le dije a las maestras, y que hablamos con Lucas, es que cuando se levante, vamos. Total, es re flexible, no es que es un jardín de colegio. Siempre se levanta más o menos al mismo horario, 8, 9, no más que eso”, cerró.