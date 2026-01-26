¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

L-Gante fue entrevistado en Olga y disparó un interrogante amoroso respecto de una participante de MasterChef... pero no dio más pistas

(Enviado especial a Mar del Plata). Después de muchas idas y vueltas, mensajes de cariño y fuertes indirectas, L-Gante atraviesa un momento de tranquilidad y plenitud. Justamente, lejos de las polémicas relaciones de su pasado, ahora el referente del RKT puso sus ojos en una nueva joven que conquistó su corazón. Así las cosas, Teleshow dialogó con el artista, quien dio algunos detalles de su nuevo interés romántico.

Todo comenzó cuando el cantante visitó Sería Increíble, el programa de Olga del cual forma parte Maxi López en Mar del Plata. Allí, el joven destacó que está soltero, aunque tiene en vista a una participante de MasterChef (Telefe) que le atrajo. Inmediatamente, las especulaciones comenzaron a surgir.

A la salida del programa, L-Gante fue abordado por la prensa. Ante la consulta de quién era la chica de Telefe que había llamado su atención, el artista dijo: “Eso lo dejo en el misterio, quizá se dé cuenta o no, pero es un flash”.

L-Gante rodeado por el público, tras su participación en Olga

Luego, otro cronista le preguntó si estaba enamorado, a lo que Elián Valenzuela, nombre real del cantante, comentó: “Yo no estoy enamorado momentáneamente. Estoy solo, tranquilo”. Sin embargo, todo cambió cuando Teleshow consultó: ¿Quién es la chica que querés conquistar, Elián? ¿De qué rubro es?. Inmediatamente, la figura de la música abandonó su postura tranquila y se quedó sin palabras. Al cabo de unos segundos, el músico expresó, intentando evadir el tema: ”Una piba. Me fui, me fui...“.

L-Gante no pudo ocultar su sonrisa cuando le consultaron si hay una nueva mujer en su vida. Además, habló de su gran relación con Maxi López.

A partir de la charla entre L-Gante y Nati Jota al aire, se deduce que el artista podría haber sido conquistado por una participante de MasterChef. Todo se deriva de la pregunta que le hizo la conductora cuando mencionó si se trataba de una persona que cocinaba. Lejos de responder por sí o por no, el joven desvió la conversación. Así las cosas, las posibles competidoras podrían ser Sofía La Reini Gonet o Sofía Martínez.

L-Gante lanzó un enigmático amoroso y una de las apuntadas podría ser Sofi Martínez...

Durante su encuentro con la prensa, Elián también se refirió a su encuentro con Maxi López, también ex pareja de Wanda. “Todo bien, todo tranquilo, re relajados. La pasamos bien. Arrancamos la mañana. Bien. Una buena charla para arrancar la mañana. Está bueno que la gente no tenga diferencias, más allá de esa temática que tenemos por el vínculo con Wanda. Pero la verdad que nos llevamos de 10 con Maxi”, comentó.

Sofía Gonet, ¿otra de las posibles candidatas a las que se refirió L-Gante?

Segundos después, un periodista le preguntó: “Maxi dice que te consideras su amigo, ¿vos a él?“. Demostrando que los conflictos con Nara habían quedado en el pasado, el joven subrayó: ”Sí, sí, obvio. Aparte, lo admiro mucho por su forma de ser, por todo lo que logró y por cómo es su persona. La verdad, es una máquina. Fue un condimento especial, totalmente. Me sentí muy relajado y aprendo mucho también".

Momentos después, los periodistas le preguntaron su opinión sobre el vínculo entre Martín Migueles y la mediática, y sobre todo su reacción ante las versiones de infidelidad: “Yo siempre me divierto. Una separación no es algo divertido. A mí me divierte que quizá en algunas cosas no tengo nada que ver y, sin embargo, caigo yo ahí en la volteada, que salpique para estos lados. Con eso me divierto un poco cuando es algo que no tiene nada que ver”.

Por último, Elián se refirió a la posibilidad de que la relación entre Wanda y Migueles se transforme en un amor verdadero y duradero: “No sé, igual siempre deseo que haya amor. Pero crees que ella tiene un amor verdadero con él”.

Durante el programa, el referente del RKT habló sobre su relación actual con Wanda: “Me llevo bien, nos bardeamos un poco, nos entendemos y nos conocemos”. Así, entre anécdotas, recuerdos de viajes, confesiones sobre el amor y chistes sobre autos y regalos de lujo, el encuentro entre L-Gante y Maxi López se convirtió en un fenómeno viral y dejó claro que, en el universo de Wanda Nara, el agua y el aceite pueden mezclarse… al menos por una mañana de streaming y risas. Mientras tanto, el público espera nuevos capítulos en una trama que siempre sorprende, mezcla diversión y deja ver, entre líneas, el lado más humano de sus protagonistas.