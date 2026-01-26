Lucía Celasco, de paseo en Buenos Aires con su novio: entre flashes, rumores y vida privada

La nieta de Susana Gimenez, Lucía Celasco, paseando por Buenos Aires con su novio Nico Figal

La presencia de Lucía Celasco en la escena pública vuelve a generar atención tras su reciente regreso a Buenos Aires. La joven, nieta de Susana Giménez, fue vista en las últimas horas recorriendo la exclusiva zona de Barrio Parque junto a su pareja, el futbolista Nicolás Figal. Las imágenes, difundidas en el programa Intrusos (América), reavivaron el interés sobre la vida diaria y los vínculos familiares de una de las influencers más observadas del entorno mediático local.

La exposición mediática de Lucía no es un fenómeno reciente, pero cada aparición en espacios públicos parece reforzar su presencia como referente de tendencias y estilo. Luego de unos días de descanso en Punta del Este y un paso por Nueva York, donde compartió momentos junto a su novio, la nieta de la diva argentina fue sorprendida por las cámaras en Buenos Aires.

Lucía Celasco y Nicolás Figal

Las imágenes de Lucía y Nicolás caminando por Barrio Parque se difundieron rápidamente, lo que rápidamente alimentó comentarios y especulaciones. La repercusión en los medios no tardó en llegar: “Tiene la desgracia que la pescamos siempre, y nunca la vimos con su abuela, no pasaron las Fiestas”, expresó Marcela Tauro en el ciclo televisivo, al marcar así una de las aristas que suele rodear a la joven: la constante atención de la prensa sobre sus movimientos y su círculo íntimo.

La relación de Lucía con su abuela es tema recurrente en el ámbito del espectáculo. En esta oportunidad, la panelista invitada Nilda Sarli afirmó en Intrusos: “Las cosas no están bien entre ellas”, al referirse al vínculo entre nieta y abuela. Esas palabras bastaron para instalar, una vez más, la sospecha de un posible distanciamiento familiar.

La ausencia de imágenes juntas en celebraciones recientes y la decisión de Lucía de no pasar las fiestas con Susana agregan nuevas capas de especulación. Los comentarios de los panelistas contribuyeron a que la historia cobre relevancia en los portales y redes sociales, al reforzar la idea de que cada gesto de la joven es examinado con lupa por la prensa y el público.

La pareja suele hacer caminatas por la ciudad

Antes de instalarse en tierras uruguayas, Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York como destino para celebrar su primera Navidad juntos como pareja oficial. Las postales de esa escapada circularon en redes y portales, mostrando la buena sintonía y el romance consolidado entre la nieta de la diva y el defensor de Boca Juniors.

El viaje a los Estados Unidos marcó un hito en la vida personal de la joven, que decidió compartir con sus seguidores algunos de esos momentos. Lejos del bullicio mediático porteño, Lucía apostó luego por la tranquilidad de Punta del Este. Allí, lejos de los flashes y del ritmo acelerado de la ciudad estadounidense, se dejó ver en actividades cotidianas y relajadas, rodeada de amigos y de su mascota.

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York como destino para celebrar su primera Navidad juntos (@lucia_celasco)

En sus publicaciones de redes sociales, Lucía proyecta una imagen distinta a la que suele mostrar bajo la mirada de la prensa. Las fotos y videos de sus días en Punta del Este revelan una faceta más auténtica y conectada con su entorno. Caminatas, charlas con amigas, paisajes verdes y el valor de los pequeños momentos se vuelven protagonistas de su relato visual.

Las imágenes que comparte no solo marcan tendencias de moda, sino que también reflejan la importancia que le da a los vínculos y al tiempo de calidad. Así, la nieta de Susana Giménez se consolida como referente del verano esteño, mostrando que el verdadero lujo reside en la naturaleza, la amistad y la libertad. El 2026 comenzó para Lucía entre postales de sol, amistades y tranquilidad en uno de los escenarios más exclusivos de la región.