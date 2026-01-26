Teleshow

Lucía Celasco, de paseo en Buenos Aires con su novio: entre flashes, rumores y vida privada

La joven fue captada en Barrio Parque junto con Nicolás Figal tras su paso por Nueva York y Punta del Este

Guardar
La nieta de Susana Gimenez, Lucía Celasco, paseando por Buenos Aires con su novio Nico Figal

La presencia de Lucía Celasco en la escena pública vuelve a generar atención tras su reciente regreso a Buenos Aires. La joven, nieta de Susana Giménez, fue vista en las últimas horas recorriendo la exclusiva zona de Barrio Parque junto a su pareja, el futbolista Nicolás Figal. Las imágenes, difundidas en el programa Intrusos (América), reavivaron el interés sobre la vida diaria y los vínculos familiares de una de las influencers más observadas del entorno mediático local.

La exposición mediática de Lucía no es un fenómeno reciente, pero cada aparición en espacios públicos parece reforzar su presencia como referente de tendencias y estilo. Luego de unos días de descanso en Punta del Este y un paso por Nueva York, donde compartió momentos junto a su novio, la nieta de la diva argentina fue sorprendida por las cámaras en Buenos Aires.

Lucía Celasco y Nicolás Figal
Lucía Celasco y Nicolás Figal

Las imágenes de Lucía y Nicolás caminando por Barrio Parque se difundieron rápidamente, lo que rápidamente alimentó comentarios y especulaciones. La repercusión en los medios no tardó en llegar: “Tiene la desgracia que la pescamos siempre, y nunca la vimos con su abuela, no pasaron las Fiestas”, expresó Marcela Tauro en el ciclo televisivo, al marcar así una de las aristas que suele rodear a la joven: la constante atención de la prensa sobre sus movimientos y su círculo íntimo.

La relación de Lucía con su abuela es tema recurrente en el ámbito del espectáculo. En esta oportunidad, la panelista invitada Nilda Sarli afirmó en Intrusos: “Las cosas no están bien entre ellas”, al referirse al vínculo entre nieta y abuela. Esas palabras bastaron para instalar, una vez más, la sospecha de un posible distanciamiento familiar.

La ausencia de imágenes juntas en celebraciones recientes y la decisión de Lucía de no pasar las fiestas con Susana agregan nuevas capas de especulación. Los comentarios de los panelistas contribuyeron a que la historia cobre relevancia en los portales y redes sociales, al reforzar la idea de que cada gesto de la joven es examinado con lupa por la prensa y el público.

La pareja suele hacer caminatas
La pareja suele hacer caminatas por la ciudad

Antes de instalarse en tierras uruguayas, Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York como destino para celebrar su primera Navidad juntos como pareja oficial. Las postales de esa escapada circularon en redes y portales, mostrando la buena sintonía y el romance consolidado entre la nieta de la diva y el defensor de Boca Juniors.

El viaje a los Estados Unidos marcó un hito en la vida personal de la joven, que decidió compartir con sus seguidores algunos de esos momentos. Lejos del bullicio mediático porteño, Lucía apostó luego por la tranquilidad de Punta del Este. Allí, lejos de los flashes y del ritmo acelerado de la ciudad estadounidense, se dejó ver en actividades cotidianas y relajadas, rodeada de amigos y de su mascota.

Lucía Celasco y Nicolás Figal
Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York como destino para celebrar su primera Navidad juntos (@lucia_celasco)

En sus publicaciones de redes sociales, Lucía proyecta una imagen distinta a la que suele mostrar bajo la mirada de la prensa. Las fotos y videos de sus días en Punta del Este revelan una faceta más auténtica y conectada con su entorno. Caminatas, charlas con amigas, paisajes verdes y el valor de los pequeños momentos se vuelven protagonistas de su relato visual.

Las imágenes que comparte no solo marcan tendencias de moda, sino que también reflejan la importancia que le da a los vínculos y al tiempo de calidad. Así, la nieta de Susana Giménez se consolida como referente del verano esteño, mostrando que el verdadero lujo reside en la naturaleza, la amistad y la libertad. El 2026 comenzó para Lucía entre postales de sol, amistades y tranquilidad en uno de los escenarios más exclusivos de la región.

Temas Relacionados

Lucía CelascoNicolás FigalSusana Giménez

Últimas Noticias

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

La cantante compartió postales de cómo avanza la llegada de su primera hija junto a Paulo Dybala. Los mensajes de Catherine Fulop y de sus amigos famosos

Oriana Sabatini lució su pancita

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

La diva se mostró encantanda con su estadía marplatense, entre la realización de su programa y numerosas salidas teatrales. “No tenía ninguna noche libre, no me he acostado antes de las 2 de la mañana”, dijo

Mirtha Legrand, de Mar del

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

La actriz disfrutó de una jornada festiva junto a Los Pampas Bravas, turistas y marineros

Fátima Florez visitó la Fragata

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

Durante una entrevista en Mar del Plata, el referente del RKT evitó confirmar el nombre de su interés romántico y dejó abierta la puerta a las especulaciones sobre posibles candidatas

¿Quién es la participante de

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

El conductor compartió con sus seguidores el susto que atravesó en la calle y el desenlace feliz que tuvo gracias a un transeúnte

El inesperado percance que vivió
DEPORTES
El tremendo elogio de Flavio

El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto: cómo maduró y el dato que lo colocó a la par de Pierre Gasly en la F1

Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

TELESHOW
Oriana Sabatini lució su pancita

Oriana Sabatini lució su pancita embarazada de 7 meses y desató una ola de ternura: “Casi mami”

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

INFOBAE AMÉRICA

Inicia el proceso de integración

Inicia el proceso de integración de los servicios de salud en Panamá

Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Cómo la presencia humana afecta la conducta de los osos en Asia

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

El portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó en aguas de Medio Oriente en plena escalada entre Estados Unidos y el régimen iraní