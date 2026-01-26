Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

La actriz Fátima Florez fue recibida por el capitán Walter Contreras durante su recorrido a bordo del buque escuela argentino (José Tetty)

(Enviado especial a Mar del Plata) Después de semanas intensas al frente de su espectáculo, el cual contó con las visitas de Mirtha Legrand, Graciela Borges y Patricia Bullrich, Fátima Florez aprovechó el fin de semana soleado en Mar del Plata y visitó la Fragata Libertad. En ese marco, la actriz fue recibida por el capitán Walter Contreras, quien agradeció la presencia de la artista a bordo del buque escuela de la Armada Argentina.

La visita fue posible gracias a una invitación formal enviada días antes. Flórez aceptó la propuesta coincidiendo con su estadía en Mar del Plata, donde presenta su espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy.

Fátima Florez observó el show de sus bailarines desde lo alto de la fragata (José Tetty)

Como si fuera poco, el agradecimiento se manifestó con una actuación del grupo folklórico Los Pampas Bravas, el cual también se destaca en cada obra de Florez. El show de bombos animó tanto a la tripulación como a los turistas que recorrían la fragata. El ambiente en la embarcación fue festivo y animado, reflejando la integración entre el arte, el turismo y la vida a bordo. La jornada evidenció cómo el aporte cultural genera momentos de cercanía en este símbolo del país.

En ese contexto, Fátima dialogó con Teleshow respecto a su visita a la Fragata. “Estoy muy feliz y orgullosa como argentina de que nos represente esta fragata tan tradicional en todo lo que tiene que ver con lo náutico, con lo naval y que nos representa en el mundo. Y vos fijate la convocatoria que tiene. Muy feliz. Ayer vinieron parte del equipo, parte de la gente que aquí trabaja, vinieron a verme al show, hoy también. Así que estamos disfrutando cada uno muy bien”, relató la actriz.

Fátima Florez durante su ingreso a la Fragata Libertad (José Tetty)

Luego, la figura del espectáculo agregó: “Hoy traemos a Los Pampas y mi presencia, si me piden imitaciones, obviamente que va a haber, por supuesto. Así que nada, a disfrutar de esta tarde hermosa aquí en la fragata Libertad. Es primera vez acá. Así que bueno, feliz y honrada de que me distingan con una de estas presencias estelares que me han dado, así que muy contenta”.

Por último, en relación a la llegada de Javier Milei a Mar del Plata, y de su visita al show de Florez, la artista comentó: “Tengo las mejores expectativas. Está superconfirmado para este martes 27 de enero, que arranca la función antes, justamente porque el Presidente después de ahí se va a hacer su actividad, que es lo del Derecha Fest, y quiere disfrutar del show entero. Entonces adelantamos la función y seguramente va a haber una sorpresa sobre el final de algún tema, alguna canción que él tiene ganas de cantar y seguramente será a pedido del público”.

La visita a la Fragata Libertad permitió a turistas recorrer la cubierta principal y conocer sobre los viajes de instrucción emblemáticos del buque (José Tetty)

La fragata ARA “Libertad”, buque escuela de la Armada Argentina, abrió sus puertas al público en la Base Naval Mar del Plata desde el sábado 17 hasta el jueves 29 de enero. La embarcación permite la visita de turistas con entrada libre y gratuita en el marco de las actividades por el centenario de la base naval y como antesala de su 54° Viaje de Instrucción.

La ARA “Libertad” es reconocida por su rol como buque escuela y por su misión de representar a la Argentina como “Embajadora de los Mares”. Su principal función es la formación de futuros oficiales y el fortalecimiento del lazo con la comunidad.

La Fragata Libertad abrió sus puertas al público con entrada libre para celebrar el centenario de la Base Naval Mar del Plata (José Tetty)

Durante la visita, los integrantes de la tripulación acompañan al público y explican las características generales del buque, así como detalles de la vida a bordo. Se destaca la participación de los Guardiamarinas en comisión de la Promoción 155° del Escalafón Comando Naval, 90° de Infantería de Marina y 111° del Cuerpo Profesional – Intendencia, quienes se encuentran en la fase final de su formación profesional.

El recorrido incluye paseos por la cubierta principal, que permiten apreciar en forma directa el día a día de la vida en el mar y la tarea de la fragata en los tradicionales viajes de instrucción. Esta experiencia genera un contacto cercano entre la comunidad y la vida naval argentina.

La intervención musical del grupo folklórico Los Pampas Bravas animó la visita a la Fragata Libertad y atrajo la atención de turistas y tripulación (José Tetty)

Junto a la visita a la ARA “Libertad”, los asistentes podrán recorrer otras unidades con asiento en la Base Naval Mar del Plata, como el patrullero oceánico ARA “Bouchard”. De este modo, la oferta se amplía y permite conocer otros aspectos de la actividad naval.