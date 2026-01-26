El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

Esther Goris y Wanda Nara pelearon fuerte en Masterchef (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

La emisión más reciente de MasterChef Celebrity expuso una serie de situaciones que involucraron a Esther Goris y Rusherking, que generaron tensiones inéditas en el certamen. El programa, conducido por Wanda Nara, atravesó momentos de alta tensión por la actitud de algunos participantes durante la denominada gala de última chance.

Desde el comienzo, Goris modificó el clima en las cocinas al cambiarle el lugar de trabajo a Ian Lucas. Este gesto marcó el inicio de una serie de desencuentros. Al poco tiempo, la actriz protagonizó un cruce con Rusherking, a quien acusó de no querer prestarle ingredientes, aunque nunca le realizó el pedido de forma directa.

Wanda Nara intervino enfáticamente para recordar a los participantes de MasterChef Celebrity la importancia de respetar las reglas del certamen

La producción detectó que Esther Goris y Rusherking retiraron ingredientes del mercado sin autorización, lo que motivó la intervención de Wanda Nara frente a todos los concursantes.

La conductora se mostró inflexible y remarcó la importancia de respetar las reglas: “Cuando se acaba el tiempo es para todos”, afirmó Nara ante el reclamo de Goris, quien sostuvo que no le permitieron sumar el toque final a su plato.

Durante la competencia, Damián Betular, integrante del jurado, se acercó a asistir a Ian con la preparación de muffins. En ese contexto, Goris interrumpió para solicitarle que le enseñara técnicas relacionadas con el corte de ave. Betular rechazó la petición: “Me da cosa trabajar con aves. Germán Martitegui y Donato son especialistas, lo mío son los dulces”. La respuesta incomodó a la actriz, quien quedó fuera de foco en la competencia.

La propuesta de pato a la naranja con chocolate de Esther Goris sorprendió al jurado por la inusual combinación de sabores y por el desorden en su estación

En la presentación de su plato, Esther Goris sorprendió al jurado al anunciar que prepararía pato a la naranja con chocolate, una combinación que generó dudas entre los chefs. El chef Germán Martitegui advirtió que la estación de la actriz se encontraba desordenada, el horno apagado y los ingredientes sin procesar. Goris defendió su decisión con confianza: “Combinan, yo me tengo confianza”.

El episodio dejó en evidencia la tensión creciente entre los participantes y el jurado, así como la firmeza de Wanda Nara en la conducción del programa. El desarrollo de la competencia continuará en la próxima gala, donde se definirá el futuro de los concursantes involucrados.

La pelea de Esther Goris por un salmón

La feroz pelea por un pescado en la cocina de Masterchef Celebrity

En la gala de repechaje de MasterChef Celebrity Argentina se expuso un punto de máxima tensión cuando Emilia Attias y Esther Goris protagonizaron una disputa por el único salmón disponible en la competencia, bajo la estricta presión y velocidad que impuso la consigna de los chefs. Un hecho clave quedó sellado cuando Attias fue tajante al rechazar cualquier acuerdo: “No lo iba a soltar, era mío”.

El conflicto entre ambas participantes se sostuvo como el eje dramático de la jornada. Goris propuso dividir el pescado, pero Attias descartó cualquier posibilidad de acuerdo y trasladó la pieza entera a su estación, forzando que su rival optara por un dorado. La presión derivó en la intervención de Wanda Nara, quien zanjó la situación y le indicó a la actriz que busque otra variedad de pescado: “Entrá al mercado, por favor”.

El jurado elogió el ceviche de dorado preparado por Esther Goris, pese a la dificultad del cambio de ingrediente

El desarrollo del desafío mantuvo altos los cruces. Al recibir elogios del jurado por su ceviche de dorado, Goris lanzó: “Quiero agradecerle a Emilia por esto”, respuesta que la exintegrante de Casi Ángeles replicó con ironía: “Tiene que prometer no robar más nada”. Attias también hizo referencia al ambiente hostil del inicio al manifestar: “Me quedó un olor a pescado… impresionante, mi ropa está pasada”, dejando constancia del grado de fricción que signó el comienzo de la prueba.

Durante la presentación final de los platos, Nara retomó el incidente al remarcar: “Casi se van a las trompadas”. Mientras tanto, Attias insistió en su postura: “No lo iba a soltar, era mío”. La definición frente al jurado incluyó la evaluación de Martitegui, quien finalmente anunció quién se llevó el delantal blanco: “¡Emilia!”.

La disputa entre Emilia Attias y Esther Goris por el salmón elevó la tensión en MasterChef Celebrity Argentina.

En la última instancia, Attias intercambió palabras de reconocimiento mutuo con Sofi Martínez, su rival en el repechaje, destacando la intensidad del desafío. Ambas participantes aseguraron su regreso al programa, reforzando la competencia y anticipando nuevos episodios de alta tensión en las cocinas del reality.