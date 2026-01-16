El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Esther Goris relató su historia con Robert de Niro (Video: Mastercherf Celebrity. Telefe)

El estudio de Masterchef Celebrity vibraba con la adrenalina propia del repechaje, cuando Wanda Nara se salió de la rutina y preguntó a Esther Goris por una historia que pocos conocían, pero muchos querían escuchar: su supuesto romance con Robert De Niro. La pregunta dejó a la actriz entre sorprendida y divertida, y a la mesa de participantes expectante, contagiando la sensación de que algo memorable estaba por revelarse.

Con la naturalidad que la caracteriza, Esther Goris no tardó en advertir la insistencia de Wanda Nara, quien buscaba detalles jugosos sobre ese “chisme internacional”. En medio de risas, la actriz aceptó retroceder en el tiempo y narrar cómo, a sus 23 años, fue invitada a una fiesta “muy especial”. Según su relato, la consigna era clara: había que llegar temprano. Sin embargo, llegó un poco tarde, y el clima del evento ya era el de una ronda de gente donde todo podía pasar.

La anécdota tomó forma mientras Goris describía el instante en que, al final de la fila, se encontró frente a frente con una figura inesperada: Robert De Niro. “Me muero, me muero”, reaccionó Evelyn Botto desde su estación de cocina y reflejó el asombro general en el estudio. La actriz advirtió que el actor de El Padrino andaba por los “cuarenta y pico”, aunque matizó no haberse sentido intimidada por el contexto.

Robert De Niro durante su visita a la Argentina en 2015: en la foto posa en la Casa del Teatro, junto a Luis Brandoni y Lito Cruz

Entre copas de champán y frases intercambiadas en un idioma indefinido —“Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés”—, el encuentro se volvió cada vez más surrealista. El detalle provocó risas y comentarios de sus compañeras, como cuando Botto preguntó si estaban “desnudos”, a lo que Goris respondió, fiel a su estilo: “No, vestidos”, y lo repitió con énfasis.

El relato avanzó mientras la actriz, que entre tantos papeles destacados personificó a Eva Perón, aportó un matiz burbujeante que hizo que la conversación se tornara más animada y espontánea. “Cuanto más champán iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba. Insisto, no sé en qué idioma”, comentó, logrando que el clima de complicidad en el estudio creciera.

Esther Goris se sumó a MasterChef para el repechaje (Prensa Telefe)

La historia dio un giro cuando Lito Cruz, a quien Goris definió como “un gran maestro”, apareció en escena para transmitirle un mensaje inesperado: “Bob quiere tomar un café con vos”, le comentó el recordado actor, quien había forjado una amistad con la estrella de Hollywood. El desconcierto y la sorpresa dominaron el momento. “Y yo cuando veo eso, digo, pero, ¿este Bob qué se cree?”, relató, mientras reconstruía la escena en la que, lejos de aceptar la invitación, respondió con firmeza y un dejo de orgullo: “Decile que por lo menos se moleste él en subir. Y me doy vuelta otra vez, que acá está lo grave, y lejos de esperarlo desnuda le digo: ‘mejor decile que ni se moleste’”.

La participante reiteró que fue Lito Cruz el mensajero, y abrió la puerta a la duda de que haya sido efectivamente un pedido de Bob. El remate de la anécdota llegó cuando Wanda Nara, con su estilo directo, preguntó: “¿Te lo comiste o no te lo comiste a De Niro?”. Goris, fiel a la verdad, cerró el relato con una frase que desató risas y alivió la tensión: “¡Qué me lo voy a comer si no tomé ni el café!”