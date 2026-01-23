Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

Esteban Mirol y sus diferencias con Masterchef

La polémica entre Germán Martitegui y Esteban Mirol por los supuestos maltratos en MasterChef Celebrity encendió el debate por fuera de lo que ocurre en las cocinas. Las declaraciones cruzadas y las acusaciones públicas pusieron en el centro de la escena el clima detrás de cámaras del exitoso reality.

La controversia se desató tras los dichos de Mirol, quien denunció situaciones de destrato durante su paso por el certamen emitido por Telefe. El periodista, en diálogo con Intrusos (América TV), relató que su participación comenzó bajo una premisa clara: “Cuando yo llegué, me dijeron: ‘che, Esteban, acá hay que divertirse’”, recordó al aire. Según su testimonio, aceptó ese espíritu lúdico desde el primer día y adoptó una actitud relajada frente a la competencia.

Con el avance del programa, Mirol sostuvo que esa consigna de diversión no era aplicada del mismo modo para todos los concursantes. En sus palabras, mientras algunos platos eran evaluados “con liviandad”, otros recibían devoluciones “excesivamente severas”. El periodista cuestionó la falta de equidad en los criterios de evaluación y lanzó: “¿Por qué no es joda para todos? Ya que es diversión, vamos a hacer show, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, analizó.

Germán Martitegui le respondió a Esteban Mirol

El periodista fue más allá y, ante la consulta directa del conductor Adrián Pallares, no dudó en afirmar: “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron”. Como ejemplo, Mirol señaló el caso de Momi Giardina, quien, según su relato, “fue a la psiquiatra” tras la primera jornada de grabación, al sugerir un impacto emocional relevante por la dinámica interna del ciclo.

El testimonio de Mirol incluyó la mención de otros episodios que, a su entender, reflejan el ambiente tenso y los conflictos entre el jurado y los participantes. Habló de la salida de Eugenia Tobal, quien “se fue puteando”, y de los enfrentamientos con La Joaqui. También recordó la decisión de Valentina Cervantes de abandonar la competencia, y describió una división clara entre quienes, según él, sufrieron hostigamiento y quienes optaron por alinearse con la producción y “convertirse en chupamedias”. En esa línea, identificó a Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y a sí mismo como los integrantes del grupo que no aceptó ser sometido a malos tratos.

La repercusión de las declaraciones de Mirol fue inmediata y motivó una respuesta pública de Martitegui, uno de los jurados más reconocidos del ciclo. El chef, consultado por Intrusos, no ocultó su malestar frente a las acusaciones y defendió el funcionamiento del programa. “No escuché lo que dijo Mirol, pero es Mirol”, lanzó con tono irónico, dejando entrever su escepticismo hacia los dichos del periodista.

El chef recordó que, durante la competencia, siempre mantuvo una postura clara respecto del participante. “Yo dije que no se la iba a hacer fácil a Esteban, y él cuando se fue dijo un montón de cosas de nosotros”, señaló. Además, apuntó contra la exposición mediática de Mirol tras abandonar el certamen y sugirió que esto pudo haber influido en su rendimiento: “En el programa le pregunté si quizás, perdiendo menos tiempo hablando de nosotros en los programas y cocinando más, le hubiera ido mejor”.

El jurado también cuestionó la coherencia, al regresar al ciclo a través del repechaje, después de haber criticado duramente el programa. “Me parece que fue medio falluto volver en el repechaje, volvió al mismo lugar que criticó”, expresó Martitegui, dejando en claro su desacuerdo con esa decisión.

Uno de los puntos que generó mayor incomodidad en Martitegui fue la utilización de la palabra “maltrato” por parte del periodista. El chef fue enfático al marcar un límite: “Me molesta que usen la palabra ‘maltrato’. Hay palabras que pierden fuerza cuando después se tienen que usar para cosas realmente serias”. Defendió el clima de trabajo en el reality y negó de manera categórica la existencia de situaciones como las denunciadas. “Acá nadie maltrata a nadie. Este lugar es maravilloso”, afirmó en la entrevista.

Esteban Mirol no dudó en cuestionar al jurado de Masterchef Celebrity

Martitegui redobló su defensa del equipo y del ambiente en el set: “Puedo poner las manos en el fuego por todo lo que se hace acá adentro”. Además, subrayó que la mayoría de los participantes se va del programa con una experiencia positiva y destacó el trato igualitario que reciben todos los concursantes. “Cada vez que se va alguien, nos agradecen y dicen que la pasan súper bien. Nosotros tratamos a todos igual”, concluyó el chef.

La controversia en torno a los supuestos maltratos y el clima puertas adentro de MasterChef Celebrity sigue sumando voces y matices, reflejando la tensión entre la mirada de los exparticipantes y la defensa férrea del jurado y la producción del ciclo.