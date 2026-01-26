Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Wanda Nara en MasterChef Celebrity indagó en la historia del costoso presente que el cantante le dio a la actriz durante el tiempo que salieron. El momento

El cruce entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) dejó al descubierto detalles poco conocidos sobre los lujosos regalos en sus relaciones pasadas. El diálogo subió de tono cuando la conductora disparó una pregunta directa sobre el famoso auto que el cantante obsequió a su exnovia, China Suárez.

Sin rodeos, la conductora consultó: “¿Regalaste alguna vez un auto? Sí, se sabe. ¿Y cuando te separás el auto se devuelve o se lo queda la otra persona? Me sirve también para mí”. El artista urbano no esquivó el tema y respondió con sinceridad: “Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”. La curiosidad de la conductora fue más allá: “¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”. Rusherking aclaró: “No, lo vendimos”.

En medio del intercambio, Evangelina Anderson bromeó con las declaraciones del cantante: “Más fuerte habla que no nos enteramos. ¿Viste cuando una no está involucrada en el chisme y querés saber?”.

El músico aprovechó para invertir la pregunta y desafió a su entrevistadora: “¿Vos qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda sorprendió al revelar: “Regalé una casa. Pero también me la quedé yo cuando la regalé”. El cantante no dudó en bromear: “Obvio. ¿La pediste o te la devolvieron?”. Ella explicó su estrategia: “No, porque la regalé, pero a mi nombre”. La conversación se tiñó de complicidad cuando el cantante concluyó: “Ninguna boluda, digamos. Claro”. Wanda cerró la anécdota, comparándose con su invitado: “Y como vos que te quedaste con el auto”. Pero Rusherking aclaró: “No, pero yo no lo puse a mi nombre”.

El cierre dejó la anécdota en claro, entre risas y confesiones: “Ah, ¿te lo transferiste?”, preguntó la animadora, a pocos días del escándalo en redes de su exmarido, Mauro Icardi, contra ella. Rusherking remató: “Claro, fue todo un quilombo después. Y creo que ese fue el primer y el último auto. Basta”.

El famoso Volkswagen New Beetle, modelo 2006, descapotable y en color negro, fue un regalo que generó revuelo en redes sociales y medios. Rusherking había relatado cómo surgió la idea: “Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”. No se conformó con cualquier versión: “Fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, contó el joven sobre el esfuerzo para sorprender a la actriz.

En los últimos días, Mauro Icardi encendió la polémica en redes sociales por su fuerte enojo ante el protagonismo de China Suárez en el programa MasterChef Celebrity. El delantero del Galatasaray no ocultó su malestar y lo expresó de forma pública, sumando tensión a la ya compleja relación con su exesposa, Wanda Nara, conductora del ciclo.

Icardi compartió una imagen de China editada como Virgen, con la leyenda “Santa China” y el título “MasterChina”. Pero el mensaje más directo llegó con una de sus historias: “Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, ironizó.

La publicación fue leída como un ataque no solo a Wanda, sino también al programa y su contenido. Icardi fue más allá al afirmar: “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en MasterCHINA... ah, no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina”.

Ante las críticas, Wanda respondió que simplemente sigue el guion del programa y no tiene control sobre los temas que se abordan. Por su parte, Icardi defendió a su pareja de rumores y ataques, y advirtió que el conflicto ya tiene derivaciones legales: “Esto no va a quedar solo en las redes”, aseguró.