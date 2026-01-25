Teleshow

Así fue el festejo del primer cumpleaños de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

La pareja celebró el primer año de vida de la pequeña con una fiesta rodeados de su familia y afectos

La psicologa y el productor celebraron el primer año de vida de su hija con una megafiesta (Video: Instagram)

Fede Hoppe y Maca Rinaldi celebraron el primer cumpleaños de su hija Amanda con una fiesta al aire libre que combinó calidez, detalles personalizados y una atmósfera de juego y conexión. El encuentro, que tuvo lugar en un jardín luminoso y cuidadosamente ambientado, reunió a familiares, amigos y figuras cercanas como Virginia Gallardo y Ailén Bechara, quienes se sumaron a la alegría de la familia en este hito tan especial.

La decoración fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Un gran cartel de bienvenida ilustrado con animales del bosque y flores dio el marco de entrada, mientras que guirnaldas con el nombre de Amanda, figuras de ciervos, osos y hojas en tonos suaves y flores de papel en una gama de rosas y naranjas crearon un entorno de ensueño. Bajo sombrillas blancas y rodeados de livings de mimbre, los invitados disfrutaron de una tarde relajada, donde la naturaleza y la celebración se mezclaron de manera armónica.

Amanda, vestida con un delicado vestido marfil con volados, fue el centro de todas las miradas. Exploró y jugó libremente sobre alfombras y almohadones, rodeada de otros niños y de una propuesta lúdica especialmente pensada para su edad. La ronda de música y juegos se transformó en el corazón de la fiesta: grandes y chicos se sumaron a la consigna, aplaudiendo, cantando y tocando instrumentos de percusión bajo la guía de animadores, generando risas y momentos de auténtica complicidad. Maca, siempre cerca, animó la ronda junto a su hija, mientras Fede participaba con gestos de ternura y alegría, viviendo cada instante como un verdadero festejo familiar.

Fede y Maca celebraron junto a su familia y amigos

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Maca levantó en alto a Amanda, bajo la mirada orgullosa de Hoppe, mientras alrededor la música y los juegos no paraban. El clima de celebración se extendió a la mesa dulce, presidida por una torta de dos pisos decorada con flores y hojas pintadas a mano, acompañada de mini helados y otras delicias en miniatura, en una propuesta visual y gustativa que reflejó el mismo cuidado y dedicación que en el resto de la fiesta.

En el pie de foto del video que compartió en sus redes, Macarena resumió el espíritu de la jornada: ¡¡¡El primer cumple de Amanda!!! Un día que esperamos con mucha alegría y expectativa, con ganas de celebrarla a ella y la nueva vida de esta familia. Primera vez armando un cumple infantil, me gustó mucho pensar en lo que podía estar bueno para ella, que lo disfrute, que pueda jugar, que la represente! Lo más hermoso de este cumple fue ver a los seres queridos haciendo la ronda, que a ella tanto le gusta! Una ronda de música y juegos. Se coparon, aplaudieron, cantaron y jugaron con Amandita!”

Con postales de ternura, risas y mucha música, el primer cumpleaños de Amanda se transformó en un recuerdo entrañable para la familia Hoppe-Rinaldi y su círculo más íntimo, celebrando no solo el crecimiento de la pequeña, sino también el valor de los afectos y el placer de compartir juntos un momento único.

La torta estuvo decorada con flores

El día del cumpleaños de la pequeña, sus padres organizaron una sorpresa. La celebración comenzó con una foto que compartió el productor en la playa, donde Fede posó sonriente junto a Amanda, ambos disfrutando del mar, la arena y el sol. La beba, vestida con un enterito rosa estampado con helados y un sombrero, fue la protagonista de una imagen que Hoppe acompañó con un mensaje cálido y sincero: “¡Feliz cumple, hija! ¡Feliz primer año para mi niña tan esperada!”, escribió citando a su pareja. El saludo, compartido apenas pasada la medianoche, reflejó la alegría y el agradecimiento de la familia por este primer año de Amanda y la felicidad de transitar juntos cada momento.

De regreso en casa, Fede y Maca prepararon una sorpresa para que Amanda despierte con una sonrisa: el living fue decorado especialmente para la ocasión. Una guirnalda de “Feliz cumpleaños” colgaba sobre la chimenea, un enorme globo dorado con forma de número uno se destacaba en el centro, y una mesita infantil con tres sillas blancas esperaba el desayuno de la pequeña. Detalles como una piscina llena de globos pastel y peluches con gorritos de fiesta sumaron color y ternura, creando una atmósfera mágica y lúdica ideal para celebrar.

