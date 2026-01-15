Teleshow

La sorpresa que le prepararon Fede Hoppe y Maca Rinaldi a su hija en su primer cumpleaños: “Todo preparado”

El productor y la bailarina celebraron el día tan especial de Amanda en la intimidad de su casa decorada para la ocasión

El productor y la psicóloga celebraron el primer cumpleaños de Amanda (Video: Instagram)

Fede Hoppe y Maca Rinaldi celebraron el primer cumpleaños de su hija Amanda con una combinación de emoción familiar, ternura y dedicación absoluta. Para la pareja, que soñó y esperó durante mucho tiempo la llegada de su niña, este primer año significó un antes y un después en sus vidas, y quisieron que Amanda reciba su día especial rodeada de detalles y amor.

La celebración comenzó con una foto que compartió el productor en la playa, donde Fede posó sonriente junto a Amanda, ambos disfrutando del mar, la arena y el sol. La beba, vestida con un enterito rosa estampado con helados y un sombrero, fue la protagonista de una imagen que Hoppe acompañó con un mensaje cálido y sincero: “¡Feliz cumple, hija! ¡Feliz primer año para mi niña tan esperada!”, escribió citando a su pareja. El saludo, compartido apenas pasada la medianoche, reflejó la alegría y el agradecimiento de la familia por este primer año de Amanda y la felicidad de transitar juntos cada momento.

De regreso en casa, Fede y Maca prepararon una sorpresa para que Amanda despierte con una sonrisa: el living fue decorado especialmente para la ocasión. Una guirnalda de “Feliz cumpleaños” colgaba sobre la chimenea, un enorme globo dorado con forma de número uno se destacaba en el centro, y una mesita infantil con tres sillas blancas esperaba el desayuno de la pequeña. Detalles como una piscina llena de globos pastel y peluches con gorritos de fiesta sumaron color y ternura, creando una atmósfera mágica y lúdica ideal para celebrar.

Fede eligió una foto del día que Amanda conoció la playa por primera vez

Hoppe no dejó pasar la oportunidad de expresar el significado de este momento: “Todo preparado para cuando se despierte Amanda desayunamos en su mesita. Gracias hija por hacernos vivir esta sensación única de ser papás”, escribió en sus historias, dejando ver el entusiasmo, la emoción y el amor con los que vivieron este primer año y la felicidad de celebrar la vida de Amanda.

La mañana transcurrió entre risas, juegos y el desayuno especial preparado para la cumpleañera. Amanda, rodeada de sus juguetes favoritos, se mostró feliz y sorprendida ante el despliegue y la dedicación de sus padres. La familia compartió cada instante y cada pequeño ritual, desde la canción de cumpleaños hasta el primer bocado del día, construyendo recuerdos que quedarán guardados en el álbum familiar y en el corazón.

La celebración continuó con una torta especial apta para bebés, decorada con frutas frescas, y una mesa pensada para que Amanda pudiera disfrutar su primer festejo a pleno. Maca también expresó su emoción en redes sociales y le dedicó un mensaje a su hija: “¡¡Feliz cumpleaños amor de mi vida!! Amanda cumple 1!!!”, acompañando la frase con una foto familiar donde los tres sonríen junto a la pequeña torta y los peluches favoritos de la beba vestidos para la ocasión.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida", escribió Maca en sus historias
La torta que prepararon para la pequeña Amanda (Instagram)

Así, el primer cumpleaños de Amanda fue mucho más que una fecha: fue la oportunidad de agradecer por la vida, de celebrar el presente y de mirar el futuro con esperanza y alegría. Para Fede Hoppe y Maca Rinaldi, el amor y la dedicación que acompañaron cada detalle de la sorpresa resumen el sentido de este año: la certeza de que Amanda llegó para transformar sus vidas y llenarlas de felicidad.

La mañana transcurrió entre juegos, sorpresas y el primer desayuno de cumpleaños compartido, en un clima de pura ternura y agradecimiento. Así, el productor y la bailarina mostraron no solo la dedicación y el amor con el que celebran el crecimiento de su hija, sino también la importancia de construir recuerdos llenos de cariño y detalles, rodeados de afectos y emociones inolvidables para la pequeña que está poco a poco dando los primeros pasos en su vida.

