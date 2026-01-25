Teleshow

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

Tras un año de giras y conciertos, El Salmón vive días de desconexión con Natalí Franco

Andrés Calamaro disfruta de unos
Andrés Calamaro disfruta de unos días de descanso en Punta del Este junto con su esposa, Natalí Franco ( RSFotos)

Luego de una agenda repleta de presentaciones, Andrés Calamaro decidió detener la maquinaria y priorizar el descanso. Así las cosas, Punta del Este se transformó en el escenario elegido para dejar atrás la vorágine laboral y cambiar las giras por un plácido descanso.

Este retiro responde a la necesidad de recargar energías tras meses sumamente activos en los que se presentó en diferentes ciudades del mundo. El músico se muestra así en una faceta más distendida, alejada de las luces y el bullicio que acompañan sus presentaciones en vivo.

El entorno natural y el ritmo apacible de la zona se presentan como el contrapunto ideal a la vida de giras. El propio cantante lo refleja en sus paseos y la búsqueda de espacios de tranquilidad, algo que se observa en la cotidianidad de sus días recientes en la costa uruguaya.

Andrés Calamaro junto a Natalí
Andrés Calamaro junto a Natalí Franco en medio de una jornada de relax

Durante su estadía, Calamaro alquila una casa con vista privilegiada a la Punta, lo que le permite disfrutar del paisaje marítimo y la calma del entorno. La vivienda, elegida para garantizar privacidad y confort, se convierte en el punto de reunión familiar y el centro de operaciones de sus jornadas de descanso.

El músico no se encuentra solo en este retiro. Lo acompaña su esposa, Natalí Franco, y los hijos de ella, consolidando así una familia ensamblada que comparte los días de vacaciones. Esta convivencia refuerza la imagen de un Calamaro dedicado a la vida familiar y al disfrute de los pequeños rituales cotidianos alejados del espectáculo.

En cuanto a la rutina diaria, se lo suele ver caminando por el pueblo, integrándose a la vida local con naturalidad. La escena se repite: almuerza a diario en uno de los espacios gastronómicos clásicos de la zona, donde la presencia del músico ya se volvió habitual para vecinos y turistas, convirtiéndose en uno más del lugar.

La pareja está a punto
La pareja está a punto de cumplir su primer aniversario de casados

Entre los sitios que forman parte de su itinerario vacacional, destacan aquellos que permiten disfrutar tanto de la gastronomía como del paisaje costero. La tarde del jueves, por ejemplo, Calamaro y su familia fueron vistos en un complejo de la zona de José Ignacio, un sector conocido por su ambiente relajado y la oferta de servicios que atraen a visitantes de todo el mundo.

La elección de estos sitios responde al deseo de mantener una vida social activa, aunque en un marco mucho más íntimo y tranquilo que el de las giras musicales. El músico busca así equilibrar la necesidad de descanso con el placer de compartir buenos momentos en compañía.

Las imágenes recientes lo muestran distendido, vestido de manera informal y disfrutando de las caminatas junto a Natalí. La pareja se muestra cercana y cómplice, recorriendo juntos los caminos del balneario y deteniéndose en aquellos puntos que les permiten relajarse y disfrutar del entorno natural.

El descanso en Punta del Este coincide con la cuenta regresiva para una fecha especial: el primer aniversario de casados de la pareja. El próximo 24 de enero se cumplirá un año desde que Andrés Calamaro y Natalí Franco formalizaron su vínculo en una ceremonia íntima en el registro civil de Palermo.

La boda, que fue celebrada tras dos años y medio de relación, estuvo marcada por discursos románticos y gestos de cariño. El propio Calamaro definió aquel momento como “amor a primera vista” y no dudó en expresar su felicidad por el resultado de la celebración: “Todo salió excelente. Fue hermoso, lindísimo”.

Tras el descanso playero, Andrés encara el nuevo año con un disco en mente. Según sus propias declaraciones en entrevistas recientes, el trabajo contaría con la participación de figuras como Diego el Cigala, Enrique Bunbury y el grupo Pereza. En la producción se encuentran Candy Caramelo, Guido Nisenson y Rafael Arcaute. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta en cuanto a su lanzamiento. En ese sentido, el músico expresó su urgencia por compartir estos nuevos contenidos “tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía”.

Crédito: RSFotos

