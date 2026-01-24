El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

Wos debuta como actor en el cine con un protagónico, dirigido por Luis Ortega

En el universo del cine argentino, la gestación de una nueva película muchas veces surge de encuentros tan imprevisibles como la propia inspiración. Así lo cuenta Luis Ortega a Teleshow, mientras atraviesa una etapa de intensa creatividad liderando la nueva producción Magnetizado, que tiene como protagonista a Wos, una de las figuras de la música urbana. “No es que pensamos en Wos. Es como el amor, ¿viste? Sucedió. Ya teníamos ganas de trabajar juntos y encontramos el momento perfecto y lo escribí para él”, señala el director.

Esta elección, lejos de ser casual, responde a una visión personal de Ortega sobre el arte y el talento de su intérprete. “Él es actor antes que músico. Tiene una formación actoral, la música vino después”, revela, reivindicando así una faceta menos explorada del intérprete de “Arrancámelo”.

Foto de backstage de la próxima película de Luis Ortega junto a Wos

El proceso de ensayo y filmación, señala Ortega, se apoya en una dinámica que permite explorar la autenticidad y la precisión escénica en cada jornada. “Yo lo veo actuar todos los días porque ensayamos, y estamos filmando todo, escena por escena, todos los ensayos. Y nunca vi nada igual”, relata entusiasmado el director a Teleshow.

La naturaleza de la historia que están tejiendo juntos va más allá de lo convencional. Ortega define la propuesta en términos intensos y envolventes: “Es una historia de amor, pero una historia de amor en serio. Con todos sus inconvenientes. Yo soy vos y vos sos yo. ¿Y a la vez, qué es el amor? Un gualicho, un embrujo que formatea tu destino para siempre", reflexiona Luis acerca del argumento.

El avance de la película se sostiene en paralelo entre la creatividad y la logística. “Está montada en un momento de la construcción. Terminando de buscar la financiación. Y avanzando en lo más importante, que es la parte creativa”, contextualiza Ortega, en una suerte de ejercicio permanente de la creación. “Yo escribo, y después de cada ensayo, lo reescribo. Cada sueño que me aporta algo, lo escribo en una escena. Cada mensaje que recibo o no recibo, aporta algo a esta historia”, asegura

Director Luis Ortega poses during a photocall for the movie "El Jockey" (Kill the Jockey), in competition, at the 81st Venice Film Festival, Venice, Italy, August 29, 2024. REUTERS/Yara Nardi

Sobre el destino del rodaje, el director señaló que el contexto actual ha influido en la proyección geográfica del proyecto: “Hay unas altas posibilidades de que se filme en Uruguay, que hoy es más viable, más económico que filmar en Argentina. Además, también tiene apoyo del Estado”. El director reserva el secreto sobre el elenco en torno al objeto amoroso de la trama, aunque sí aclaró: “No está definida la actriz, pero va a ser una bomba”, se entusiasma.

La alianza entre las productoras El Despacho y Doguito Records marca el inicio de una etapa de colaboración en el cine independiente argentino. El anuncio de la película Magnetizado, protagonizada por WOS y dirigida por Luis Ortega, consolida una fusión creativa que suma también a Infinity Hill y la productora mexicana PIANO. “Es la primera vez que hago una historia así y estoy fascinado con la idea”, continúa Ortega.

El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo creativo, mientras continúa la búsqueda de financiación para completar la producción

La visión de Wos en el proceso actoral también sorprendió al director: “Valentín le está dando una dimensión al personaje que yo nunca había imaginado”.

Sumando elementos al elenco y la dinámica de producción, Peter Erlich de Doguito Records aporta una mirada sobre el ecosistema que se generó alrededor del proyecto: “Es algo que siempre quisimos hacer y se dio la combinación perfecta, un cóctel que no se mezcla solo y nos tiene muy entusiasmados a todos los involucrados”.

Desde el punto de vista del protagonista, Wos expone los motivos que lo impulsaron a sumarse, alejándose de su reconocida trayectoria musical. “La interpretación en general es algo que siempre estuvo y sigue presente en mi vida. Lo que me hizo pensar en volcarme por un tiempo de lleno a esto fue la posibilidad de hacer algo con Luis”, afirma el artista nacido como Valentín Oliva. Y profundiza sobre el método de trabajo de Ortega: “Admiro y me siento identificado con su trabajo y con su manera de transitar los procesos artísticos, lo que vuelve muy atrayente la idea de ser parte de esto”.

Sobre el papel que interpreta, el artista detalla: “Hay una historia explosiva, un personaje muy particular. Me genera un gran deseo poder habitarme de una forma distinta por un rato, salir de Wos y lograr ser parte de un proceso colectivo con la fuerza y potencia que tiene Magnetizado. Poder dar un salto al vacío desde la enorme confianza y certeza de saber que este es el camino”.

Elenco de la cinta sigue reservado, aunque Ortega anticipa que el objeto amoroso de la trama será interpretado por una reconocida actriz

Wos reconoce afinidad con su personaje, Ramón. “Me siento identificado en varios aspectos porque se encuentra en una búsqueda permanente, repleto de formas poco ortodoxas”, admitió, aunque advirtió sobre los matices: “Creo que este personaje tiene un registro más amplio que el mío en lo cotidiano, y llega a lugares más extremos, quizá porque se anima a hacer cosas que la mayoría no”.

Wos protagonista de una historia de amor psicodélica

Sobre el desarrollo dramático, agrega: “Tiene un mambo lindo con la palabra que lo lleva a desarrollar discursos que intentan explicar ciertas revelaciones que él tiene. Va tomando mucha más vida y posibilidades a medida que avanza la película; es muy interesante e intrigante no saber dónde puede terminar”.

El guion de Magnetizado fue escrito por Luis Ortega, Rodolfo Palacios y Martin Caamaño. La historia se presentó como una versión libre de la obra homónima de Carlos Busqued, un bestseller inspirado en hechos reales. Y con este primer adelanto, ya generó intriga en el mundo del espectáculo.