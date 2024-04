Wos contó el detrás de escena sobre cómo se dio su colaboración con el Indio Solari para la canción “Quemarás”

Wos contó cómo se dio su colaboración con el Indio Solari

Wos dio detalles sobre el encuentro musical que tuvo con Carlos el Indio Solari y que derivó en la canción “Quemarás”, editada en Descartable, el tercer álbum de estudio del rapero argentino. “Nos conocimos en el 2019. Peter (Ehrlich), mi manager, le mandó unas maquetas en las que estaba trabajando porque yo quería usar el riff de ‘Luzbelito y las sirenas’”, comenzó contando con algo de timidez y haciendo alusión a lo que terminaría siendo el motivo principal de “Luz Delito”, canción de Caravana, su primer disco editado en ese mismo año.

“Yo lo quería matar porque era una maqueta, había una parte de la letra en la que yo cantaba cualquier cosa y estaba todavía sin terminar. Me daba vergüenza, lo quise matar por unos días. Pero su respuesta fue positiva y después nos mandó el libro de su biografía. Más adelante fui a conocerlo y el vínculo se fue dando con encuentros”, agregó sobre este histórico cruce generacional, en diálogo con Matías Martin y Clemente Cancela, en el programa Todo Pasa (FM Urbana Play).

“El Indio siempre fue una de las grandes inspiraciones para escribir, sobre todo en esta etapa mía. Y está de más explicar, sobreanalizar, porque para mí fue una emoción muy grande. Él es algo enorme y parte de algo enorme, alguien muy fuerte para nuestra identidad, para la música de nuestro país. Cuando me preguntan sobre este tema, todavía me cuesta hacer un análisis de lo que pasó, porque es más una emoción lo que me pasa con su música. Y no me interesa racionalizarlo demasiado”, aclaró el rapero de 26 años, llamado Valentín Oliva.

Wos, Indio Solari - Quemarás

A la hora de explicar cómo piensa en las colaboraciones para sus canciones (puntualmente en este disco también están Natalia Lafourcade, Gustavo Santaolalla y Dillom; pero antes ya había grabado con Ca7riel, Ricardo Mollo y Nicki Nicole), Wos definió: “En mi caso, la canción llama a la colaboración. En este caso, fue una mezcla de ambas, porque yo siempre lo tengo muy presente al Indio”.

El rapero dijo que la génesis de esta canción surgió en un viaje por el Sur argentino en compañía de Facundo Yalve (más conocido como Evlay, su productor de siempre), donde la música brotaba de las conversaciones y fantasías que tenían.

“Estábamos medio en pedo, él con la viola... Y aparecía mucho en Indio en nuestras conversaciones. Empezamos a tirar, a tirar, a cantar. Y el estribillo nació ahí. Creo que lo grabé yo con el celular y quedó ahí. Después, cuando volvimos, fuimos desarrollando el tema, pero yo jamás le había comentado nada al Indio. Estaba el sueño de hacerlo, pero no soy muy mandado de lanzarme en esa. Después tuvimos un encuentro y él me mostró sus maquetas. Entonces ahí fue donde yo le mostré el tema”, contó sobre cómo lo propuso la colaboración al ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Wos en 2022, luego de ganar el Gardel de Oro por Oscuro Éxtasis, su segundo disco

Si bien grabaron por separado sus voces, nunca dejaron de trabajar a la distancia a través de e-mails o audios de WhatsApp. “Nos vimos en ese momento y nos vimos después, con el tema cerrado. En el medio, él fue grabando y fue mandado tracks. Y fue muy generoso en lo que terminó aportándole al tema. Le dio mucho valor en su tiempo, también. Y escribió toda una parte en el medio”, contó.

“Por eso la primera vez que escuché la voz del Indio entrando en el tema, se me heló la sangre. En esa entrada, en el estribo... Ese momento fue muy especial”, agregó acerca de sus sensaciones con la grabación.

Wos presentará el álbum en el estadio de Racing el próximo sábado 20 de abril. Será en el mismo escenario donde hace poco más de 25 años atrás los Redondos presentaron su disco Último Bondi a Finisterre. “Es un estadio mítico. Y el lugar, por todos los que han pasado por ahí, tiene una energía especial”, cerró.