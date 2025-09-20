Teleshow

La insólita propuesta que recibió Peter Lanzani de extirparse algo del rostro para un papel: “¿Cómo me lo vas a sacar?”

Se lo pidió el director Luis Ortega, antes de encarnar a un delincuente en El Ángel, y también le sucedió en El Clan. Su respuesta y la importancia de los cambios de look

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Peter Lanzani contó lo que le pidió extirparse Luis Ortega para su papel en El Ángel

Las transformaciones físicas de Peter Lanzani han sido una constante a lo largo de su carrera, y su más reciente cambio de look responde a una motivación artística más que estética. Durante una participación en el programa de Alan Parodi, Terapia Picante, el actor compartió detalles sobre cómo la apariencia influye en la construcción de sus personajes, mientras enfrentaba el desafío de degustar aderezos cada vez más picantes, lo que lo llevó a limpiarse varias veces las lágrimas con una servilleta y recurrir a un vaso de leche para mitigar el ardor.

En la charla, Lanzani reveló un momento insólito de su carrera, el de cambiar para siempre su imagen física, ya que su rostro daba “muy bueno”, cuando Luis Ortega le sugirió eliminar su característico lunar. “En El Ángel y en El Clan. Porque me lo preguntaron. Dije: ‘No, ¿cómo me vas a sacar un lunar?’”, relató el actor durante la entrevista. Explicó que hubiera cedido si se trataba de otra cosa: “Una verruguita o algo, digo, ‘bueno, dale, no sé. Lo volamos’. Un lunar, no”. Y contó el motivo: “Mucha gente me reconoce por el lunar”.

La solución, finalmente, apareció y se mostró durante la charla: “Me lo taparon un poco, me lo quisieron tapar como para que no sea... No sé qué quiso hacer Luis, para que no sea tan yo”, detalló, en referencia al director Luis Ortega.

Peter Lanzani en su paso
Peter Lanzani en su paso por Terapia Picante

El aspecto físico, según Lanzani, es fundamental para sumergirse en un nuevo rol. “El look te ayuda a armar el personaje”, le comentó Parodi durante la entrevista, a lo que el actor respondió: “Muchísimo. Ya te coloca en otra, viste. Lo mismo cuando te cortás el pelo. O sea, yo tenía el pelo largo hace poco. Cuando te cortás el pelo, ya te cambia un poco la postura, todo. Entonces, eso ayuda bastante a tratar de meterse en otra y jugar”.

En los sets, el equipo de maquillaje y peinado contribuye a esa transformación, aunque no siempre el resultado coincide con sus preferencias personales. “La gran mayoría de las veces yo no tengo un look que a mí me gustaría tener. A veces aparezco con cada cosa rara, bigotes y cosas raras, pelo largo, con cortes raros y maneras de peinarlo rarísimo, buscando a un personaje. Y bueno... El look ayuda a buscarlo, cien por ciento”, afirmó Lanzani.

La película El Ángel es de 2018, dirigida por Luis Ortega, narra los crímenes de Carlos Robledo Puch, el asesino serial argentino que tiene cadena perpetua, y cuenta con Lorenzo Ferro en el papel principal. En ese contexto, la imagen de Lanzani debía distanciarse de su identidad habitual para encarnar personajes vinculados al hampa, lo que implicó un trabajo minucioso en el diseño del vestuario y el peinado. “El lookete está buenísimo, viste. Sí, bastante intenso ese bigotezo, tipo del hampa. Lo buscamos bastante y se buscó bastante también en el rodaje. Luis es un director que es maravilloso”, expresó el actor en la entrevista.

El reciente corte de cabello de Lanzani no fue una decisión casual, sino que respondió a las exigencias de su regreso a los escenarios con la obra El Emperador Gynt. En una entrevista con Infobae precisamente horas antes del cambio de look, el actor explicó que el reestreno de la pieza teatral, en la que interpreta 14 personajes distintos encarnados en Pedro Gynt, motivó el paso por la peluquería: “Hoy me voy a cortar el pelo y me voy a dar cuenta que me va a cambiar la fisicalidad. Y eso es lo que trato de buscar en los personajes. Te coloca en otro lugar o te pone un peso, o te abre los hombros, o te hace respirar de otra manera, o te tira una mirada más al ras de los ojos, o con una leve soberbia, o con una angustia para abajo...”.

El look anterior de Peter
El look anterior de Peter Lanzani, antes de cortarse el pelo para El Emperador Gynt. Casualidad: lucía el mismo sweater que en la entrevista de Terapia Picante

Lanzani está sobre el escenario del teatro Broadway todos los martes y jueves, dando vida a una tragicomedia que explora el poder del “yo” y el autoconocimiento, y que aborda con humor el impacto de las críticas en la autoestima. El destino de Pedro Gynt, empeñado en convencer al “Fundidor de Almas” de su valía, funciona como una metáfora de la lucha interna de muchos artistas frente al juicio ajeno.

En la misma conversación con Infobae, Lanzani abordó la vulnerabilidad inherente a la exposición pública. “A mí me han tildado de todo, desde sucio, de linyera, y he sido desde un zurdo de izquierda asqueroso hasta un facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Por más que hay gente que se haga la dura, las balas pasan, claro que duele”, admitió el actor, quien suele recurrir al humor para sobrellevar los embates, aunque en esta ocasión la sinceridad dejó al descubierto el peso de ser considerado un “punching ball” por parte de algunos.

Temas Relacionados

Peter LanzaniLuis OrtegaEl ÁngelTerapia PicanteEl ClanEl Emperador Gynt

Últimas Noticias

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La modelo y periodista deportiva llegó anoche a Ezeiza. Hoy publicó un clip con su paso por Miami y una locución sobre cuáles son “los verdaderos lujos”

Chechu Bonelli regresó al país

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Las dos figuras argentinas coincidieron en el evento de Carolina Herrera y la cantante le expresó toda su admiración a la modelo

La emoción de María Becerra

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

La conductora de Almorzando con Juana deberá nadar dos kilómetros, pedalear 90 y correr 21 para completar la exigente prueba. Las fotos con que anticipó el reto

Juana Viale enfrenta el máximo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Con fotos y un sentido texto, el actor de 44 años homenajeó a su padre en el primer aniversario de su fallecimiento

Se cumplió un año de

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar

Luego de la operación del joven y a una semana del accidente, la influencer y Julio Medina hablaron con la prensa en una entrevista de la que también participó Nacho Castañares

Daniela Celis y el padre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei se reunirá con

Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

Fuerte repudio a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

La baja de las tasas de interés no alcanzaría para reactivar a la industria antes de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Silvio Rodríguez arrancó su gira

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

Hallan en un aeropuerto de Florida un cráneo humano en el equipaje de un pasajero

Descubren artefactos paleolíticos en Ayvalık que reescriben rutas migratorias humanas

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

TELESHOW
Chechu Bonelli regresó al país

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu

Daniela Celis y el padre de Thiago Medina dieron una nota juntos en medio de los rumores de una interna familiar