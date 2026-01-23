Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Milenka, la hija de Marley, conoció el mar

La emoción se apoderó de las redes cuando Marley compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra un instante único: la primera vez de su hija Milenka tocando el mar. El posteo, que rápidamente captó la atención de sus más de ocho millones de seguidores, retrató un momento íntimo y familiar que logró movilizar tanto a fanáticos como a colegas y figuras del ambiente.

A través de las imágenes, se observa cómo el conductor sostiene a su hija en brazos mientras se acercan a la orilla de la playa. Visiblemente emocionado, baja lentamente a Milenka para que sus pies entren en contacto con el agua. Durante los primeros segundos, la niña de un año se muestra algo reticente, con un gesto de inseguridad que resulta comprensible ante la inmensidad y la novedad del mar. Marley, atento, la contiene y le transmite confianza con palabras y gestos que reflejan el profundo vínculo entre ambos.

La escena no tardó en generar repercusión, tanto por el carisma del conductor como por el significado detrás del momento compartido. En el texto que acompaña la publicación, Marley expresó: “Primer día de mar de Milenka, ¡y una semana después ya fue otra cosa! Pinamar”. La frase refleja la transformación de la experiencia, marcada primero por la sorpresa y luego por la adaptación de la pequeña a un entorno desconocido.

El emotivo video de Milenka y Marley en Pinamar

El nacimiento de Milenka representó un capítulo muy especial en la vida de Marley. El conductor se convirtió en padre por segunda vez el 28 de diciembre de 2024, fecha que marcó la llegada de la niña, nacida en los Estados Unidos mediante un proceso de subrogación de vientre, al igual que su hermano mayor, Mirko. Este camino hacia la paternidad fue compartido abiertamente por Marley, quien desde hace años visibiliza su decisión de formar una familia monoparental y su experiencia con la subrogación.

La llegada de Milenka fue celebrada en redes sociales y medios, no solo por el propio conductor, sino también por su entorno y sus seguidores. A poco de haber cumplido su primer año de vida, la niña ya protagoniza momentos familiares que Marley decide compartir públicamente, como una forma de agradecer y celebrar la posibilidad de vivir la paternidad en plenitud.

En la publicación del emotivo video en la playa, no solo se muestra un instante cotidiano, sino que también abre su corazón para que sus seguidores sean testigos de los pequeños grandes hitos que marcan el crecimiento de sus hijos. La exposición de estos momentos responde a un deseo explícito de compartir la felicidad y los desafíos de la crianza, buscando inspirar y acompañar a quienes transitan historias similares.

Milenka se mostró reticente en un primer momento a tocar el agua

Pese a lo ocurrido en un primer momento, Milenka y Marley compartieron el mar en Pinamar

El video de la primera vez de Milenka en el mar no pasó inadvertido entre sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación recibió miles de “me gusta”, comentarios y muestras de afecto. Figuras del espectáculo como Catherine Fulop y Alex Caniggia se sumaron a la ola de mensajes con emojis de corazones rojos y palabras de aliento.

Entre los comentarios más destacados, una seguidora escribió: ¡¡Qué cosa más divinaaaa!! Una alegría verte, Marley, con esa niña que tanto deseaste, la niña de tus ojos. Felicitaciones por esa hermosa familia. Una caricia al alma verlos juntos padre e hija, los amores de tu vida, tus hermosos hijos”. Este tipo de mensajes refleja el grado de identificación y empatía que genera el conductor, quien a lo largo de los años supo construir una relación cercana con su audiencia.

La publicación también sirvió como punto de encuentro para otras personas que transitan caminos similares en la búsqueda de la paternidad o maternidad, quienes encuentran en Marley un referente por su apertura y honestidad. La interacción con los seguidores suele ser frecuente, y en esta ocasión quedó plasmada la alegría colectiva por un momento tan sencillo y, a la vez, tan significativo.