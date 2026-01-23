Teleshow

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

El conductor compartió las imágenes del debut playero de la niña de un año en Pinamar

Guardar
Milenka, la hija de Marley, conoció el mar

La emoción se apoderó de las redes cuando Marley compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra un instante único: la primera vez de su hija Milenka tocando el mar. El posteo, que rápidamente captó la atención de sus más de ocho millones de seguidores, retrató un momento íntimo y familiar que logró movilizar tanto a fanáticos como a colegas y figuras del ambiente.

A través de las imágenes, se observa cómo el conductor sostiene a su hija en brazos mientras se acercan a la orilla de la playa. Visiblemente emocionado, baja lentamente a Milenka para que sus pies entren en contacto con el agua. Durante los primeros segundos, la niña de un año se muestra algo reticente, con un gesto de inseguridad que resulta comprensible ante la inmensidad y la novedad del mar. Marley, atento, la contiene y le transmite confianza con palabras y gestos que reflejan el profundo vínculo entre ambos.

La escena no tardó en generar repercusión, tanto por el carisma del conductor como por el significado detrás del momento compartido. En el texto que acompaña la publicación, Marley expresó: “Primer día de mar de Milenka, ¡y una semana después ya fue otra cosa! Pinamar”. La frase refleja la transformación de la experiencia, marcada primero por la sorpresa y luego por la adaptación de la pequeña a un entorno desconocido.

El emotivo video de Milenka
El emotivo video de Milenka y Marley en Pinamar

El nacimiento de Milenka representó un capítulo muy especial en la vida de Marley. El conductor se convirtió en padre por segunda vez el 28 de diciembre de 2024, fecha que marcó la llegada de la niña, nacida en los Estados Unidos mediante un proceso de subrogación de vientre, al igual que su hermano mayor, Mirko. Este camino hacia la paternidad fue compartido abiertamente por Marley, quien desde hace años visibiliza su decisión de formar una familia monoparental y su experiencia con la subrogación.

La llegada de Milenka fue celebrada en redes sociales y medios, no solo por el propio conductor, sino también por su entorno y sus seguidores. A poco de haber cumplido su primer año de vida, la niña ya protagoniza momentos familiares que Marley decide compartir públicamente, como una forma de agradecer y celebrar la posibilidad de vivir la paternidad en plenitud.

En la publicación del emotivo video en la playa, no solo se muestra un instante cotidiano, sino que también abre su corazón para que sus seguidores sean testigos de los pequeños grandes hitos que marcan el crecimiento de sus hijos. La exposición de estos momentos responde a un deseo explícito de compartir la felicidad y los desafíos de la crianza, buscando inspirar y acompañar a quienes transitan historias similares.

Milenka se mostró reticente en
Milenka se mostró reticente en un primer momento a tocar el agua
Pese a lo ocurrido en
Pese a lo ocurrido en un primer momento, Milenka y Marley compartieron el mar en Pinamar

El video de la primera vez de Milenka en el mar no pasó inadvertido entre sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación recibió miles de “me gusta”, comentarios y muestras de afecto. Figuras del espectáculo como Catherine Fulop y Alex Caniggia se sumaron a la ola de mensajes con emojis de corazones rojos y palabras de aliento.

Entre los comentarios más destacados, una seguidora escribió: ¡¡Qué cosa más divinaaaa!! Una alegría verte, Marley, con esa niña que tanto deseaste, la niña de tus ojos. Felicitaciones por esa hermosa familia. Una caricia al alma verlos juntos padre e hija, los amores de tu vida, tus hermosos hijos”. Este tipo de mensajes refleja el grado de identificación y empatía que genera el conductor, quien a lo largo de los años supo construir una relación cercana con su audiencia.

La publicación también sirvió como punto de encuentro para otras personas que transitan caminos similares en la búsqueda de la paternidad o maternidad, quienes encuentran en Marley un referente por su apertura y honestidad. La interacción con los seguidores suele ser frecuente, y en esta ocasión quedó plasmada la alegría colectiva por un momento tan sencillo y, a la vez, tan significativo.

Temas Relacionados

MarleyMilenka

Últimas Noticias

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Luego del furioso cruce público con Mauro Icardi, la conductora enfrentó las acusaciones y cuestionó a la actriz

Wanda Nara defendió su trabajo

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Se conocieron en un asado y no se separaron más. Formaron una familia y llevan casi veinte años juntos, entre la discreción más celosa y la naturaleza como aliada. Las versiones de una ruptura y los altos y bajos de cada relación

Facundo Arana y María Susini:

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

La conductora y el actor ya están en su hogar con Vito, que nació el martes pasado. Las primeras postales y la felicidad de una vida que se resignifica

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

El conductor revivió los primeros días de la FM en la que la complicidad con el oyente y el desafío a lo establecido dieron forma a una generación

El recuerdo de Eduardo de

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Las palabras recientes de Mauro Icardi agitaron el debate mediático sobre un viejo mito de la farándula. Una disputa de declaraciones que expone recelos y el precio de la fama

Secretos revelados y un cruce
DEPORTES
Impactante: un luchador de UFC

Impactante: un luchador de UFC colapsó tras el pesaje y se desplomó en el escenario

Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Flavio Briatore confirmó que Christian Horner está interesado en comprar Alpine: “Está negociando”

El divertido intercambio entre Ruggeri y Morena Beltrán sobre la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel: “¡Vamos, se nos casó!”

La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

TELESHOW
Wanda Nara defendió su trabajo

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

Facundo Arana y María Susini: del salto en paracaídas que selló su amor a un presente atravesado por los rumores

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

INFOBAE AMÉRICA

Marino panameño Javier Olmedo Núñez

Marino panameño Javier Olmedo Núñez llegó a Panamá tras ser liberado en Venezuela

Kiev bajo presión: los ataques rusos dejan la ciudad sin servicios esenciales

Alerta en Ecuador por una reforma penal que pone en riesgo la libertad de expresión

Ecuador y Colombia abrieron un canal diplomático para frenar la escalada de aranceles

Principal terminal aérea de Panamá proyecta ingresos de hasta $356 millones en 2026