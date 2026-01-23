La angustia y el llanto de Daniela Celis al hablar de la relación con su cuerpo luego de ser mamá: “La paso mal”

Daniela Celis lloró al hablar de su cuerpo luego de ser madre

La imagen de Daniela Celis sollozando y visiblemente conmovida al compartir la incomodidad que siente con su cuerpo tras la maternidad generó un debate cargado de empatía sobre la presión estética y la vulnerabilidad en la playa. La influencer confesó que, desde su llegada a Pinamar para participar del stream Patria y Familia, de Luzu, no se ha atrevido a entrar al mar, haciendo visible el conflicto que enfrentan muchas mujeres con su cuerpo posparto.

El programa reunió voces sobre la exposición corporal femenina y la mirada social. Fede Popgold arrancó el debate con una reflexión: “Me di cuenta del grado de exposición que tienen, sobre todo las mujeres, en la playa, que tenemos naturalizado”, señaló, subrayando la exigencia de mostrarse como espera el entorno.

Cami Mayans sumó su perspectiva acerca de la presión de la publicidad y la comparación impuesta por las marcas. “A veces te incentivan a mostrarte más, pero te envían mensajes como: ‘Cuidate las estrías y la piel’. Si nunca te habías fijado en eso, pensás: ‘Tengo estrías, tengo celulitis’. A lo largo de los años incorporé un montón de inseguridades que antes no notaba”.

Daniela Celis, aquí junto a Juli Castro, rompió en llanto al hablar de su cuerpo

Anita Espósito, por su parte, compartió cómo la inseguridad física la llevó a declinar invitaciones a la playa o la pileta: “No tenía la valentía o no me podía exponer porque no me gustaba mi cuerpo, porque no me sentía cómoda, porque no tenía esa actitud para llegar, ni siquiera para ir a la playa”. Explicó que construir una relación sana con el cuerpo requiere un esfuerzo sostenido.

Desde otra perspectiva, Lucas Spadafora recordó que los juicios nunca desaparecen: “Siempre hay algo para decir. En mi caso, siempre fue por estar demasiado flaco: te pasa algo, estás deprimido o tenés anorexia. Simplemente era mi contextura”. Señaló que la crítica afecta independientemente del tipo de cuerpo.

El panel debatió cómo los modelos de perfección refuerzan la comparación continua. “Imponen un modelo de referencia, como Valeria Maza. Entonces, todos vamos a encontrar un motivo para sentir que no somos tan buenos”, apuntó Popgold. Estas palabras ilustraron la omnipresencia de los estándares inalcanzables en la vida cotidiana.

En ese entorno, la intervención de Daniela Celis fue directa y profundamente emotiva. “A mí me remueve muchas cosas en el cuerpo, porque mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá y no me siento cómoda con mi cuerpo”, confesó entre lágrimas. Detalló cómo, desde que había llegado, no se metió nunca al mar. “Obviamente, tengo la marca de la cesárea, tengo cicatriz, estría, celulitis, todo lo que un embarazo te deja. Yo tuve dos, tuve un montón”.

Daniela Celis con Thiago Medina y sus hijas

Celis relató cómo los cambios físicos y la exposición cotidiana le afectan: “Cuando una amamanta, los pezones también, a algunas les pasa que se agrandan. Entonces, ¿qué malla te ponés, qué tapas, qué no, qué me gusta y qué no me queda?”. Añadió que su inseguridad la llevó a evitar las fotos. “Ayer fuimos con a tomar una hora de sol, y no los pude tomar. Me decían: ‘Necesito una foto’. ‘No, no me la saques’, le dije. No me siento cómoda, no lo estoy eligiendo, la paso mal, me pongo el vestido y me voy”.

Tras la confesión, el equipo acompañó con palabras de comprensión. Juli Castro subrayó la normalidad de estos sentimientos: “Es recontra normal y lo escucho muchísimo. Y más vos, que tuviste un parto doble. Es un cambio muy fuerte y es entendible que te pase. Hay veces que una de afuera le querés decir: ‘Sos hermosa’. Y cada uno que te ve no puede creer el lomazo que tenés y cómo llevás con actitud y demás. Pero entiendo que una desde adentro es más fuerte, estás como enceguecida en eso y es normal también. Es horrible”.

Las lágrimas y el testimonio de Celis reflejaron el sentir de miles de mujeres que, después de ser madres, luchan por habitar con comodidad sus cuerpos frente a la mirada ajena. Su sinceridad dejó visible la experiencia silenciosa de muchas en la playa y en la vida cotidiana.