“Si no le pegás un tiro, no te suelta”: la polémica por los perros y la frase que indignó a Silvina Escudero

En Polémica en el bar, la bailarina salió en defensa de los animales luego de escuchar el argumento de su compañero Daniel Fava

La bailarina no pudo contener su indignación luego de que Daniel Fava hiciera un polémico comentario sobre los perros agresivos (Video: Polémica en el Bar-América TV)

Un fuerte debate se vivió en la última emisión de Polémica en el Bar (América TV) durante una discusión sobre el comportamiento de los perros y la responsabilidad de sus dueños. El intercambio, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, tuvo como protagonistas al periodista deportivo Daniel Fava y a la bailarina Silvina Escudero, reconocida defensora de los animales. Una frase polémica de Fava desató la indignación de Escudero y marcó uno de los momentos más tensos del programa.

Mientras analizaban distintos casos de ataques de perros, Daniel Fava lanzó una declaración que encendió la polémica: “Hay perros que se te prenden y no los podés sacar si no le pegás un tiro”. De inmediato, Escudero reaccionó, visiblemente shockeada: “Me preocupa que digas eso por la gente que lo está mirando”, retrucó en vivo, alertando sobre el peligro de emitir ese tipo de mensajes en televisión.

Lejos de retractarse, Fava profundizó su postura y planteó ejemplos extremos: “Quiero buscar videos de pitbulls agarrando nenes”. Escudero, alarmada, volvió a interrumpirlo: “Pará, porque hay gente que nos está mirando y va a creer que esa es la solución y es gravísimo lo que estás diciendo”.

Silvina y Fava se enfrentaron
Silvina y Fava se enfrentaron y la bailarina volvió a dejar en claro su postura a favor de los derechos aniamles

El cruce fue subiendo de tono. Fava insistió: “Contame cuál es la solución de un pitbull que agarra a un nene y le arranca el brazo”. Escudero fue tajante: “Es gravísimo eso también. Los culpables no son los animales, son los hijos de puta de los dueños. Esos son los culpables”. Ante la repregunta sobre si el dueño manda al perro a atacar, la bailarina sostuvo con firmeza: “Si sabés que tenés un perro agresivo, sea pitbull, mestizo o de cualquier raza, el responsable es el dueño. Nunca un animal tiene la culpa”.

Consciente del revuelo generado en el estudio y en redes, Fava intentó aclarar su punto: “No estoy diciendo que hay que matar perros, pero si no le pegás un palazo en la cabeza o no le pegás un tiro, no te suelta”, lo que reavivó la discusión y la indignación de Escudero y parte de la audiencia.

El episodio dejó en evidencia la dificultad de conciliar posturas sobre el trato y la responsabilidad frente a los animales y abrió un debate social sobre la importancia de la tenencia responsable, la educación y la empatía hacia los perros, aun en situaciones de riesgo. Mientras tanto, las redes se llenaron de opiniones cruzadas y el tema sigue sumando voces a favor y en contra sobre cómo actuar ante situaciones límite y evitar la reproducción de discursos peligrosos.

Con una recopilación de recuerdos juntas, Silvina Escudero festejó el cumpleaños número 15 de su mascota. Además, le celebró una fiesta junto a sus allegados (Instagram)

Tal es el amor que tiene la bailarina y empresaria por los animales que meses atrás celebró los 15 años de su mascota, Mulata. El festejo llegó de la mano de emotivas palabras y con un video recopilatorio de los mejores momentos vividos junto a la perra, entre risas, anécdotas y viajes compartidos. “¡Felices 15 años, Mulata! 15 años de pura alegría y amor. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7.

Desde desfiles, eventos, tele, radio, temporadas, giras, hasta fiestas y boliches, siempre ha estado a mi lado. Te amo más que palabras pueden expresar. ¡Feliz cumpleaños, mi amor con pelos, mi perrhija!”, escribió conmovida, dejando en evidencia la importancia que tiene Mulata en su vida cotidiana y profesional.

Pero la celebración fue mucho más allá de un posteo: se llevó a cabo una auténtica fiesta para su perra. Cada detalle estuvo especialmente cuidado: globos rosas metalizados formando el número 15, pegatinas y brillos decorando la cara de los presentes, una mesa con sandwichitos, platos temáticos y hasta pinchos decorados con el rostro de Mulata. La ambientación fue todo lo que merece una agasajada especial. No faltó la compañía familiar: Vanina Escudero, su hermana, y otros seres queridos se acercaron a honrar la nueva vuelta al sol de la perrita, en medio de risas y abrazos.

