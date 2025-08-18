Teleshow

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

A través de las redes sociales, la bailarina conmovió a todos con un emotivo video y organizó un festejo a puro color, ternura y “familia perruna”. Las fotos

Martina Cortés

Con una recopilación de recuerdos juntas, Silvina Escudero festejó el cumpleaños número 15 de su mascota. Además, le celebró una fiesta junto a sus allegados (Instagram)

Además de brillar en la pista de baile y mostrar su pasión por el espectáculo, Silvina Escudero tiene un costado sensible y entrañable que comparte a menudo con sus seguidores: su amor incondicional por los animales. A lo largo de los años, la bailarina se encargó de mostrar en redes sociales a sus fieles compañeros, pero esta vez vivió una celebración especial que llenó de emoción a todo su entorno virtual. Mulata, su perra, cumplió 15 años y tuvo una fiesta digna de toda una reina canina.

El festejo llegó de la mano de emotivas palabras que Silvina dedicó a Mulata. La modelo y conductora no dudó en armar un video recopilatorio de los mejores momentos vividos junto a la perra, entre risas, anécdotas y viajes compartidos. “¡Felices 15 años, Mulata! 15 años de pura alegría y amor. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, eventos, tele, radio, temporadas, giras, hasta fiestas y boliches, siempre ha estado a mi lado. Te amo más que palabras pueden expresar. ¡Feliz cumpleaños, mi amor con pelos, mi perrhija!”, escribió conmovida, dejando en evidencia la importancia que tiene Mulata en su vida cotidiana y profesional.

La publicación no tardó en viralizarse y la sección de comentarios se llenó de mensajes tiernos y memorias de quienes siguen el vínculo entre Silvina y su mascota. “Feliz cumple a esa bebé”, “Se merece todo lo lindo en esta vida”, “Feliz día para esa compañera incondicional”, “Le deseo toda una vida repleta de amor”, “Qué hermosa dupla”, fueron algunas de las palabras que los seguidores dejaron en las últimas horas, celebrando el amor y la compañía que representa Mulata.

La bailarina y su "perrhija"
La bailarina y su "perrhija" posaron frente a un espejo decorado con unos globos del número 15
Silvina contó con la presencia
Silvina contó con la presencia de Vanina, su hermana

Pero la celebración fue mucho más allá de un posteo: se llevó a cabo una auténtica fiesta para su perra. Cada detalle estuvo especialmente cuidado: globos rosas metalizados formando el número 15, pegatinas y brillos decorando la cara de los presentes, una mesa con sandwichitos, platos temáticos y hasta pinchos decorados con el rostro de Mulata. La ambientación fue todo lo que merece una agasajada especial. No faltó la compañía familiar: Vanina Escudero, su hermana, y otros seres queridos se acercaron a honrar la nueva vuelta al sol de la perrita, en medio de risas y abrazos.

Uno de los puntos altos del festejo fue el outfit elegido para la cumpleañera. Mulata lució un vestido digno de toda celebración: la parte superior blanca, la falda de tul rosado, todo a tono con la decoración pensada por Silvina y su familia. El look no solo causó furor en redes, sino también entre los invitados que no pudieron resistirse a fotografiar a la perra en cada rincón de la fiesta.

La agasajada contó con un
La agasajada contó con un vestido para su gran día
El rostro de Mulata estuvo
El rostro de Mulata estuvo presente hasta en la comida

La historia de amor entre la modelo y sus mascotas viene de lejos y atraviesa los momentos más importantes de su vida. En agosto de 2022, la bailarina y su pareja Federico sellaron su amor en una boda íntima, con familiares y amigos presentes en Rincón de Milberg. Aunque Silvina había compartido algunas fotos del festejo, hasta ese instante había evitado mostrar los detalles de la ceremonia. En las últimas semanas, abrió el archivo familiar y mostró cómo ese “sí, quiero” incluyó también a sus adoradas mascotas.

El momento más cúlmine y emotivo. Cuando dimos el sí acompañados de nuestros bebés Mulata & Branca”, escribió Silvina junto al video inédito en el que, no bien terminaron de sellar su unión, las perras se acercaron al altar, los recién casados las acariciaron y se abrazaron fuerte a las mascotas que son parte de su historia. Ese momento tan particular tuvo su propio broche: la jueza de paz los presentó diciendo: “Ellas son Mulata y Branca con las alianzas”, mientras de fondo sonaba una divertida versión de “Who let the dogs out?”, de Baha Men, que hizo reír a todos los presentes.

Con detalles en color rosa
Con detalles en color rosa y brillos, el catering que deleitaron los invitados a la fiesta
Los invitados a la fiesta
Los invitados a la fiesta de 15 años de Mulata (Instagram)

Así, la fiesta de 15 de Mulata no fue solo un homenaje a su perra, sino también una declaración de principios. De esa manera, Silvina celebró la vida, el amor y la compañía incondicional, mostrando que los vínculos más nobles pueden cruzar especies y que los grandes momentos siempre son mejores cuando se comparten junto a quienes acompañan todos los días, con patas y todo.

