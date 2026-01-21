Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

En medio de la infidelidad de Luciano Castro y Griselda Siciliani, su expareja Sabrina Rojas habló sobre su postura al referirse a la situación (Intrusos – América)

La exposición mediática de las figuras del espectáculo volvió a encenderse en medio de la crisis entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. En medio de este escenario, las palabras de Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus hijas, continúan haciendo eco. Y, en medio de opiniones cruzadas, salió a defender su postura en plena emisión de Intrusos (América).

Sabrina fue consultada por su postura ante el tratamiento a la situación de su expareja. En ese sentido, fue sincera sobre el desgaste que le implica. “No, es que hace falta desintoxicarme porque de verdad yo me asqueo de mí. Digo, al tener dos programas en vivo, que es inevitable tocar el tema...”, reconoció.

La exposición constante no le da respiro y el ciclo de preguntas se repite. “Yo sé que lo que digo trae coletazo, pero si encima después de eso se hace la nota de… Uno tiene que hacerlo para estar agradecida, pero no se termina más”, agregó, admitiendo su cansancio frente a la insistencia de la prensa por obtener su opinión sobre el tema. Más adelante, intentó marcar una diferencia en esta nueva etapa profesional: “Yo ya estoy de este lado y lo estoy disfrutando”.

"Yo solamente opino lo que la producción presenta", señaló Rojas respecto a su postura sobre la polémica entre Siciliani y Castro (Captura de La Mañana con Moria)

En la misma línea, explicó cómo vive el cruce entre lo personal y lo mediático. “Por ejemplo, recién me crucé a Nico Vázquez, digo, que hemos tratado mucho de su tema y lo hemos realizado con opinión. Después me lo cruzo y le tengo cariño. Yo no llevo y traigo info, yo solamente opino lo que la producción presenta”, ejemplificó

En otro tramo de la charla, Sabrina reconoció: “A veces, la opinión puede ser peor. Yo lo hago desde el sentido común con lo que sucedió con Luciano y Griselda. Yo opino con la verdad, que eso el tiempo lo demuestra. Luego, desde lo vivido, lo aprendido y lo que vemos todos. Sé que la mía, al estar involucrada, suena más fuerte que la de otros”.

En cuanto a la comparación con otras figuras femeninas del espectáculo y la reacción frente a la infidelidad, Sabrina fue contundente: “Hay que desdramatizarlo también. Viste que es todo un tema. Ayer veía una nota de Yanina Latorre cuando pasó lo de Diego, con la verdad que ella atraviesa eso y se hace cargo de lo que le pasó, no es algo que generó ella, pero lo atraviesa”.

Sabrina Rojas habló de las diferencias del trato mediático en las separaciones y la doble vara existente (Bondi Live)

En ese sentido, mencionó casos de mujeres que, desde su perspectiva, lograron empoderarse y asumir el dolor públicamente: “Después vemos otras mujeres, como Moria Casán con Ferrer Vázquez, que lo habían encontrado no sé dónde, o Griselda, que son mujeres más empoderadas, que les cuesta poder, poder decir: ‘Sí, me engañaron. Sí, me quiero morir. Me duele’”.

Estos dichos se suman a los que dijo en su última participación en Bondi Live. Allí, lanzó: “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano metió los cuernos y es ‘pobre’, ‘ah, tal vez’. A mí cuando metieron los cuernos era ‘cornuda’, ‘¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mie...”.

También destacó el doble estándar en el ámbito del espectáculo, por lo que utilizó a Casán como ejemplo. “Tiene que ver según si estás enojada o no con el novio de Lali o si tenés favoritismos. Cada uno con sus principios”, aseguró. Y al ahondar al respecto, sumó: “Para mí, tal vez, es no tener principios, meterte todo el tiempo con tipos casados, porque ya, si bien la culpa los tienen los tipos, hay una cosa de no sororidad, que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero cuando... Porque te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez, repetís la misma... Es porque las mujeres te chupan un hue…”.