La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

En las últimas horas trascendió cómo atraviesa el actor la crisis con su pareja, que se desató luego de que se filtrara el affaire con una joven en España

Aseguran que Luciano Castro y Griselda Siciliani están separados

La historia de Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos en su crisis más profunda luego de confirmarse su infidelidad tras la viralización de los audios comprometedores que involucran a la danesa Sarah Borrell. En medio del tenso panorama y de versiones encontradas, Pía Shaw detalló durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe) la conversación privada que mantuvo con el actor, dejando al descubierto la angustia que atraviesa en este panorama.

Me dijo ‘perdí al amor de su vida’, que se mandó una gran cag... Esas fueron las frases”, relató Shaw haciendo pública una charla privada con el actor. Según la periodista, Castro se encuentra sumido en la tristeza y el arrepentimiento, y por el momento ha optado por el silencio. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, agregó. Si bien el actor le dio permiso para compartir el contenido de su charla, le pidió especialmente no dar más detalles ni seguir hablando del tema en público.

Siciliani y Castro atraviesa un duro momento luego de conocerse la infidelidad por parte del actor

La periodista dejó en claro que la relación está en un punto delicado: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”. El romance, que llevaba poco más de un año y había estado marcado por la discreción y el bajo perfil, se encuentra ahora en el centro del huracán mediático tras la filtración de los mensajes y la repercusión que tuvo el caso en redes sociales y programas de espectáculos.

Cabe recordar que, el lunes por la tarde, fue Griselda quien debió enfrentar a la prensa. A la salida de una jornada de rodaje de la biopic sobre Moria Casán, la actriz fue interceptada por los medios. Fiel a su estilo, Griselda se mostró firme y marcó su postura ante los cronistas: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. Entonces, entiendo que podría contestarles las preguntas a ustedes, pero quiero tomar una posición porque no es un tema que yo haya expuesto”. Y añadió: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”.

A dos semanas del revuelo que generó la infidelidad de Luciano Castro con una joven en España, Griselda Siciliani expresó su postura ante los medios

La presión de los periodistas no logró modificar su punto de vista. Consultada en varias oportunidades sobre la ruptura con Castro, Siciliani fue tajante: “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema. No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo”. Cuando le mencionaron la confirmación de la separación que había dado el periodista Ale Castelo, la actriz cerró el tema sin rodeos: “Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, lo saben mejor que nadie. Pero, en general, no me gusta ni me molesta cuando salen a hablar porque mantengo mi posición: no hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino”.

Al ser consultada de manera directa sobre los mensajes de Castro a Borrell y si tenía algo que decir, Griselda no dejó lugar a dudas. “Ya dije que no iba a hablar de nada”, sentenció, reafirmando su decisión de no exponerse ante el escándalo ni alimentar la polémica.

El caso de los audios y la posterior separación tuvieron como epicentro la viralización de fragmentos de charla entre Castro y Borrell, la joven danesa que el actor conoció durante su paso por España. A partir de allí, memes, debates y rumores invadieron las redes y los medios, convirtiendo a la pareja en tema obligado de conversación. Sin embargo, tanto Castro como Siciliani optaron por el bajo perfil y la reserva, priorizando el cuidado personal y familiar por sobre la exposición mediática.

