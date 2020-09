Yanina recordó la infidelidad de Diego Latorre y el video con sus declaraciones se hizo viral

Yanina recordó la infidelidad de Diego Latorre (Video: "Hashtag en vivo")

La tecnología es una fiel aliada para todas las personas que se las siguen rebuscando para poder trabajar en medio de la pandemia por el coronavirus. Actores, cantantes, músicos, humoristas y otros artistas de diferentes ámbitos han descubierto que las transmisiones por streaming abren nuevas posibilidades laborales en épocas de distanciamiento social. Los instagramers también se sumaron a esta tendencia.

Bajo el lema “una experiencia para entretener a nuestros millones y fieles seguidores”, se llevó a cabo el show por streaming Hashtag en vivo, protagonizado por seis reconocidas figuras de las redes sociales: Yanina Latorre, Lola Latorre, Santiago Maratea, Martín Cirio (conocido como La Faraona), Lizardo Ponce y Lucas Spadafora.

El show comenzó con demora por algunos problemas técnicos, pero una vez que fueron solucionados una multitud disfrutó de las ocurrencias de los influencers a través de sus pantallas.

El momento más destacado estuvo protagonizado por Yanina. La panelista de Los Ángeles de la Mañana hizo referencia a la infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt, que se hizo pública a mediados de 2017. Sus contundentes declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales y se viralizaron.

“Llega un día en el que te enterás de que sos cornuda. Sí, te mirás al espejo y decís: ‘Sí, soy cornuda’ ”, dijo Yanina sobre este episodio, mientras su hija, Lola, se encontraba a su lado. “No, no…”, manifestó, avergonzada, la joven participante del Cantando 2020.

La panelista se explayó: “Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné. ¿Y sabés qué? Ese día, solo ese día… ¡Me di cuenta de que no soy una conch… seca! ”

Ante la exclamación de su madre, Lola se limitó a decir por lo bajo: “Esto me da vergüenza ajena”. Las declaraciones de Yanina terminaron en ese instante y el show siguió su curso, sin más referencias al respecto.

Los comentarios sobre los dichos de la panelista se multiplicaron con rapidez en las redes sociales y su nombre fue trending topic durante gran parte del fin de semana.

Durante los 26 años de relación que llevan Yanina y Diego Latorre, debieron sortear crisis en más de una ocasión. La más fuerte fue la ocasionada a raíz de la infidelidad del ex futbolista con Natacha Jaitt. A pesar de todo, ella lo perdonó y siguen juntos hasta el día de hoy, viviendo en familia con sus hijos, Dieguito y Lola.

En agosto pasado, con motivo de los 26 años de casados, Yanina publicó un emotivo mensaje en las redes sociales dedicado a su marido: “No es fácil… A veces duele. Pero el balance es positivo. Es mucho más grande el amor, la felicidad y los logros. Somos una familia… Algo que hoy no abunda. ¡Las relaciones suelen ser líquidas! La familia es otra cosa. Y lo mejor que hicimos fue a Lola y Dieguito. Felices 26 años. ¡Solo nosotros dos sabemos lo que nos une y estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida!”

Él, por su parte, al ser consultado por Infobae si le afectan las críticas que recibe Yanina o los “líos mediáticos” en los que se mete, declaró: “Ella tiene una inteligencia superior. Si yo estoy preparado, ella está preparada diez veces más. Sabe cuándo apretar y cuándo desacelerar. Sabe con quién y cómo. Y de pronto ella, lo noto cuando llega a casa, sabe que el personaje tiene sus límites. Una pelea mediática es una pelea mediática y punto”.

