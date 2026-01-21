La primera foto del elenco de Felicidades, el film de Alex de la Iglesia que se empieza a grabar en el país

Álex de la Iglesia llegó a la Argentina y lo hizo saber con la primera foto del elenco de su nueva película, Felicidades, que empieza a grabarse en Buenos Aires el próximo lunes. El director español compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram y acompañó el posteo con una frase que resume el clima: “Casi me da un ictus de carcajadas con este gente. Extraordinario. Empezamos el lunes!!!!!!”. En la foto aparecen Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Violeta Urtizberea, Martín Garabal y, como novedad, Diego Capusotto.

La publicación se multiplicó rápido en redes. Varios integrantes del elenco la reposteaban y sumaban comentarios. “Se viene”, expresó Martín Garabal junto a un emoji de fuego. Fer Metilli y Sebastián de Caro también se sumaron con emojis de aplausos y caritas felices. Así, las primeras imágenes y reacciones confirmaron el entusiasmo que genera en la industria la llegada de este proyecto.

Alex de la Iglesia confirmó las actuaciones estelares de Felicidades, el film que comentará a filmar en Argentina (Instagram)

El anuncio oficial de Felicidades se hizo hace pocos días. Griselda Siciliani fue una de las primeras en compartir la noticia y lo hizo en un contexto personal agitado, en medio del escándalo con Luciano Castro y las versiones sobre su separación. Lejos de esconderse, la actriz eligió enfocarse en el trabajo y sorprendió al anunciar un nuevo proyecto junto a su expareja y padre de su hija.

El regreso de Suar y Siciliani a trabajar juntos se da bajo la dirección de Álex de la Iglesia y con un elenco de figuras. La noticia se conoció también a través de Che Netflix, la cuenta argentina de la plataforma, que presentó el proyecto con un clip divertido. En ese video, Suar y Siciliani dialogan en tono de comedia sobre la adaptación al cine de la exitosa obra teatral que ambos protagonizaron en el teatro.

En el clip, Suar dice: “Gri”, y ella responde: “¿Qué?”. “Tengo una noticia para darte extraordinaria”, sigue él. “¿Te acordás de la obra de teatro que hicimos juntos vos y yo, Felicidades?”, pregunta Suar. “¿Cómo no me voy a acordar? Fue hace cinco minutos”, bromea Siciliani. Suar le cuenta que Netflix hará la película y que no será una adaptación simple, sino una superproducción con un elenco “extraordinario”. El ida y vuelta suma humor, referencias internas y menciones a compañeros como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la presencia especial de Diego Capusott, aunque según dijo Suar en el tape: “Lo estaba tratando de conseguir”.

Con Alex de la Iglesia como director y un gran elenco de artistas, Adrián Suar y Griselda Siciliani anunciaron su próximo proyecto basado en la obra teatral “Felicidades” (Instagram)

La llegada del director español es uno de los grandes atractivos. “Por primera vez en Argentina viene el español Álex de la Iglesia”, dice Suar en el video. El propio director se suma en cámara y agradece: “Griselda, gracias por todo, la verdad. Qué oportunidad”. La actriz responde con afecto: “Ay, por favor. Es un honor. En serio vas a dirigir vos”. El tono lúdico incluyó bromas sobre Tom Cruise, referencias a películas anteriores de Suar y el deseo de sumar a Capusotto, aunque en ese momento aun no lo habían contactado.

La química entre Siciliani y Suar vuelve a ser protagonista. Ambos ya compartieron pantalla en la serie Sin código y también fueron pareja en la vida real. La obra teatral Felicidades, que también protagonizaron junto a Jorgelina Aruzzi, Vicuña y Peto Menahem, conquistó a más de 135.000 espectadores en 2024. La historia narra el intento desesperado de un marido por salvar su matrimonio organizando una fiesta de cumpleaños para su esposa, que termina en caos con la llegada de una vidente y los secretos de los invitados en una casa con vida propia.

Alex de la Iglesia se mostró entusiasmado con el proyecto del film Felicidades para Netflix, que se comenzará a rodar en Argentina (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La versión cinematográfica, que todavía no tiene título confirmado, es una producción de Preludio, la compañía fundada por Suar junto a Diego Andrasnik. El film apuesta a una adaptación con comedia ácida, tensión y vínculos familiares llevados al límite, bajo la mirada de un director con sello internacional.

Mientras su vida personal ocupa titulares y crecen los rumores sobre su relación con Luciano Castro, Griselda elige enfocarse en el trabajo. El entusiasmo por este proyecto, el reencuentro con Suar y la llegada de Álex de la Iglesia marcan un momento profesional de gran expectativa para la actriz. Felicidades se perfila como uno de los grandes estrenos del año y confirma que, para Siciliani, el escenario y la pantalla siguen siendo su mejor refugio.