A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

Adela Gleijer junto al afiche de Encuentro en Roma, la obra teatral que protagonizó con Coni Marino

El mundo del espectáculo despide a Adela Gleijer, reconocida actriz argentina de origen uruguayo, quien falleció a los 92 años. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad artística, que expresó su acompañamiento a su hija, Andrea Tenuta, así como a familiares y colegas del ámbito cultural.

Diversas asociaciones de actores manifestaron su dolor y resaltaron el aporte de Gleijer como referente de las artes escénicas. Su recorrido abarcó más de seis décadas en el teatro, la televisión y el cine del Río de la Plata, donde construyó una trayectoria admirada en ambos países.

Adela Gleijer junto a su esposo, el fallecido Juan Manuel Tenuta

Adela Gleijer nació en Montevideo el 20 de septiembre de 1933. Comenzó su labor actoral en la capital uruguaya, impulsada por una fuerte vocación artística desde joven. Esta etapa marcó el inicio de una trayectoria que luego desarrolló principalmente en Buenos Aires.

En la década de 1950, se trasladó a Argentina y consolidó su carrera sobre los escenarios porteños. Su debut escénico fue en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra “El centroforward murió al amanecer”. Allí conoció al actor Juan Manuel Tenuta, quien se convertiría en su esposo y compañero inseparable en la vida artística y familiar.

Adela Gleijer con Andrea Tenuta, su hija y también actriz

Durante esa etapa inicial, participó en piezas como “El círculo de tiza caucasiano” y “Rey Lear”, junto a la compañía El Galpón. Ya en Buenos Aires, amplió su presencia en los teatros más relevantes, integrando los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes. Entre los títulos destacados de su repertorio figuran “Hombre y superhombre”, “Lo frío y lo caliente”, “Gris de ausencia”, “Lupines”, “El prisionero de la Segunda Avenida” y “Gris de ausencia”.

A lo largo de su carrera, fue parte de ciclos emblemáticos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad, espacios dedicados a la reivindicación cultural y social. En estas iniciativas, su labor fue reconocida por la profundidad interpretativa y el compromiso con causas ligadas a la memoria y los derechos humanos.

Adela Gleijer junt a Andrea del Boca en Celeste, siempre Celeste

En el ámbito de la televisión argentina, Gleijer dejó una huella indeleble con su participación en ficciones de amplia repercusión. Entre los programas sobresalen “Verano del 98”, “Sos mi vida”, “Celeste, siempre Celeste”, “Amo y señor”, “Mujeres de nadie”, “Mi familia es un dibujo”, “El árbol azul”, “Verdad consecuencia”, “Enséñame a vivir”, “Princesa”, “El hombre de tu vida”, “Vulnerables”, “Mujeres asesinas”, “Los buscas de siempre”, “Los Roldán”, “Trillizos dijo la partera” y “Pobre diabla”.

Su paso por el cine sumó participaciones en películas como “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, “La fidelidad”, “El señor presidente”, “Cerro Bayo”, “Casi no nos dimos cuenta”, “Algún lugar en ninguna parte”, “El hombre del subsuelo”, “Contragolpe” y “Clínica con música”. Esta pluralidad de registros consolidó su figura como una intérprete versátil y querida por directores y público.

Adela Gleijer en el recuerdo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

En el plano personal, la unión con Juan Manuel Tenuta forjó una de las parejas más recordadas de la escena artística rioplatense. Compartieron escenarios y proyectos, transmitiendo su pasión por el teatro a su hija Andrea Tenuta, quien también se dedica a la actuación y continúa el legado familiar.

El trabajo y la ética profesional de Gleijer fueron reconocidos con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2006, distinción otorgada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación. El galardón significó un homenaje a su aporte al arte escénico y al compromiso sostenido a lo largo del tiempo.

Adela Gleijer y Juan Manuel Tenuta fueron una de las parejas más sólidas y recordadas del ambiente artístico

Colegas, instituciones y allegados destacaron su integridad humana, su entrega en los elencos y su defensa de la identidad cultural argentina y uruguaya. El público y la crítica valoraron su honestidad y la calidad de su labor artística.

El legado de Adela Gleijer permanece en la memoria del teatro, la televisión y el cine, inspirando a quienes compartieron su camino y a las nuevas generaciones de intérpretes. Su influencia persiste en la cultura rioplatense, en cada escenario y obra que la vio brillar.