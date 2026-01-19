Teleshow

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El testimonio de la actriz atravesó las redes y la justicia, revitalizando el debate sobre el impacto de los medios y la intimidad personal. Gestos de resguardo y acompañamiento marcan este momento decisivo

Guardar
Romina Gaetani hace unos días se presentó en el Centro Cultural Konex, y cantó el tema, Malo de Bebe

La denuncia de Romina Gaetani por violencia de género, sumada al reciente allanamiento judicial a la vivienda de su expareja Luis Cavanagh en un country de la provincia de Buenos Aires, volvió a situar a la actriz y su entorno en el centro del debate público sobre la exposición mediática y los tiempos emocionales en casos de este tipo.

Desde sus redes sociales, Gaetani dejó en claro la complejidad de hacer público su testimonio. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió la actriz, poniendo en primer plano la dimensión colectiva de su denuncia.

Romina Gaetani se expresó en
Romina Gaetani se expresó en sus redes sociales

Aunque marcó el valor de la visibilización, la protagonista remarcó la carga emocional de la difusión. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias”, señaló Gaetani en el mismo mensaje, subrayando el impacto que la cobertura periodística generó tanto en su vida personal como en su círculo más cercano.

La actriz también estableció límites claros sobre su disponibilidad para dialogar con la prensa en este momento de la investigación judicial. “Espero sepan comprender, aun no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, afirmó Gaetani desde su cuenta, resaltando la necesidad de resguardo y el respeto por los procesos individuales en circunstancias de alta exposición mediática.

La actriz agradeció el trato
La actriz agradeció el trato respetuoso de los medios y destacó la dimensión social al visibilizar la violencia de género

El entorno de la intérprete comunicó que ella se mantuvo contenida por su núcleo íntimo y priorizó atravesar este proceso en calma, sin buscar exposición adicional. Las declaraciones públicas de Gaetani buscaron, según sus propias palabras, “seguir exponiendo lo que significa la violencia de género” y reforzar la importancia del respeto y el acompañamiento responsable en casos de esta naturaleza.

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

Cabe recordar que Romina Gaetani denunció a su pareja, Luis Ramón Cavanagh, a fines de 2025, luego de un incidente registrado en el Tortugas Country Club, en Pilar. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, la intérprete fue dada de alta pero no brindó declaraciones, mientras la causa quedó en manos de la Justicia y se mantiene la reserva absoluta de su entorno.

En el parte policial, difundido por Ángel de Brito en LAM (América TV), se indica que los médicos constataron golpes visibles en los brazos y la zona de la cadera de Gaetani, lo que obligó al personal sanitario a notificar a las autoridades e iniciar el protocolo legal, según explicó el propio De Brito en el programa. De acuerdo con la información transmitida al aire, ante este tipo de lesiones el personal de guardia debe proceder a la denuncia inmediata y dar intervención judicial.

Las declaraciones públicas de Romina
Las declaraciones públicas de Romina Gaetani insisten en la importancia del respeto y el acompañamiento responsable en casos de violencia de género

La secuencia se activó durante la noche cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta en el interior del country. Al arribar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, quienes señalaron que la actriz se encontraba sumamente alterada y habría sido atacada por su pareja, identificada en el parte como Luis Cavanagh, de 59 años y empresario, según el documento oficial citado por LAM. En el mismo documento, se consigna que Gaetani, aun bajo el impacto emocional, informó que su pareja manifestaba conductas agresivas motivadas por celos.

A raíz de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción de Género dispuso el traslado de funcionarios de Fiscalía al hospital para tomarle declaración a Gaetani y dar inicio a las actuaciones. Hasta el momento, solo trascendieron los datos contenidos en el parte policial y no existen pronunciamientos públicos de la actriz ni de sus allegados.

De Brito precisó durante la emisión que intentó contactar a Gaetani, sin obtener respuesta, e informó que la actriz fue dada de alta al mediodía del día siguiente al episodio, aunque persiste el hermetismo sobre su estado y ninguna persona de su entorno ha hecho comentarios al respecto hasta que ella misma escribió ese descargo en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Romina GaetaniLuis CavanaghViolencia de géneroDenuncia por violencia de géneroRedes socialesJusticia

Últimas Noticias

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

Ante el revuelo que generó la filtración de audios y videos del actor a una joven española, la empresaria se metió de lleno en la situación con un detalle que no pasó desapercibido

El inesperado guiño de Cande

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

En medio del día especial de la niña, la conductora de Masterchef le dedicó unas dulces palabras

El emotivo mensaje de Wanda

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Al terminar La cena de los tontos, el artista bajó las escaleras del teatro acompañado por su mamá y, con el humor que lo caracteriza, la introdujo entre la gente que lo esperaba para saludarlo

Martín Bossi presentó a su

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

El actor disfruta del verano en el balneario de la costa argentina junto a su pareja, Tamara Datas y Uriel, el hijo de ella. Entre caminatas por la arena, asados y momentos cotidianos a puro relax

Las vacaciones de Pablo Rago

La inesperada crítica de Juana Viale a la China Suárez como cantante: la reacción de El Polaco al aire

La presentadora, famosa por su franqueza y estilo incisivo en la conducción, dio su opinión sobre la performance de la artista y luego evitó seguir hablando

La inesperada crítica de Juana
DEPORTES
Tras las presentaciones de Red

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

TELESHOW
El inesperado guiño de Cande

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

La inesperada crítica de Juana Viale a la China Suárez como cantante: la reacción de El Polaco al aire

INFOBAE AMÉRICA

Tres ataques de tiburones en

Tres ataques de tiburones en Sídney en 24 horas: dos de las víctimas quedaron en estado crítico

Del Mercosur a Davos: la apuesta internacional de Mulino

Una nave china en Río de Janeiro y el avance silencioso de la cooperación militar entre Lula da Silva y Xi Jinping

La República Dominicana liderará el crecimiento económico regional en 2026, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Un funcionario iraní estimó que hay 5.000 muertos por la represión en medio del apagón de internet y el aislamiento internacional