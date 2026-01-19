Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

Romina Gaetani hace unos días se presentó en el Centro Cultural Konex, y cantó el tema, Malo de Bebe

La denuncia de Romina Gaetani por violencia de género, sumada al reciente allanamiento judicial a la vivienda de su expareja Luis Cavanagh en un country de la provincia de Buenos Aires, volvió a situar a la actriz y su entorno en el centro del debate público sobre la exposición mediática y los tiempos emocionales en casos de este tipo.

Desde sus redes sociales, Gaetani dejó en claro la complejidad de hacer público su testimonio. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió la actriz, poniendo en primer plano la dimensión colectiva de su denuncia.

Aunque marcó el valor de la visibilización, la protagonista remarcó la carga emocional de la difusión. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias”, señaló Gaetani en el mismo mensaje, subrayando el impacto que la cobertura periodística generó tanto en su vida personal como en su círculo más cercano.

La actriz también estableció límites claros sobre su disponibilidad para dialogar con la prensa en este momento de la investigación judicial. “Espero sepan comprender, aun no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, afirmó Gaetani desde su cuenta, resaltando la necesidad de resguardo y el respeto por los procesos individuales en circunstancias de alta exposición mediática.

El entorno de la intérprete comunicó que ella se mantuvo contenida por su núcleo íntimo y priorizó atravesar este proceso en calma, sin buscar exposición adicional. Las declaraciones públicas de Gaetani buscaron, según sus propias palabras, “seguir exponiendo lo que significa la violencia de género” y reforzar la importancia del respeto y el acompañamiento responsable en casos de esta naturaleza.

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

Cabe recordar que Romina Gaetani denunció a su pareja, Luis Ramón Cavanagh, a fines de 2025, luego de un incidente registrado en el Tortugas Country Club, en Pilar. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, la intérprete fue dada de alta pero no brindó declaraciones, mientras la causa quedó en manos de la Justicia y se mantiene la reserva absoluta de su entorno.

En el parte policial, difundido por Ángel de Brito en LAM (América TV), se indica que los médicos constataron golpes visibles en los brazos y la zona de la cadera de Gaetani, lo que obligó al personal sanitario a notificar a las autoridades e iniciar el protocolo legal, según explicó el propio De Brito en el programa. De acuerdo con la información transmitida al aire, ante este tipo de lesiones el personal de guardia debe proceder a la denuncia inmediata y dar intervención judicial.

La secuencia se activó durante la noche cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta en el interior del country. Al arribar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, quienes señalaron que la actriz se encontraba sumamente alterada y habría sido atacada por su pareja, identificada en el parte como Luis Cavanagh, de 59 años y empresario, según el documento oficial citado por LAM. En el mismo documento, se consigna que Gaetani, aun bajo el impacto emocional, informó que su pareja manifestaba conductas agresivas motivadas por celos.

A raíz de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción de Género dispuso el traslado de funcionarios de Fiscalía al hospital para tomarle declaración a Gaetani y dar inicio a las actuaciones. Hasta el momento, solo trascendieron los datos contenidos en el parte policial y no existen pronunciamientos públicos de la actriz ni de sus allegados.

De Brito precisó durante la emisión que intentó contactar a Gaetani, sin obtener respuesta, e informó que la actriz fue dada de alta al mediodía del día siguiente al episodio, aunque persiste el hermetismo sobre su estado y ninguna persona de su entorno ha hecho comentarios al respecto hasta que ella misma escribió ese descargo en sus redes sociales.