Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Balas y vainas servidas halladas durante el operativo

Una pistola calibre 4.5 de aire comprimido, un cargador con 14 municiones, una caja con balas y más de 20 vainas servidas. Todos esos elementos, entre algunos otros, encontró la policía este jueves en la vivienda de Luis Cavanagh, la ex pareja de Romina Gaetani, acusado de violencia de género. La casa, ubicada en el Tortugas Country Club, fue allanada en las últimas horas en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de la actriz contra el empresario, a fines de 2025.

El operativo se desarrolló por orden del juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, quien hizo un pedido particular a los agentes: buscar la pistola 9 mm que el imputado tiene declarada. Si bien el arma en ningún momento habría sido utilizada ni exhibida a la víctima, fuentes del caso explicaron que es una diligencia para velar por el normal desarrollo del proceso.

La pistola no la encontraron, pero sí dieron con otros elementos de interés para el expediente que tiene a cargo la fiscal María José Basiglio. En la casa que compartía la pareja hallaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm color negro con 14 municiones intactas en su interior y una caja de balas con 8 municiones calibre 9 mm.

Municiones encontradas en la vivienda de la ex pareja de Gaetani

También descubrieron 23 vainas servidas del mismo calibre y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 color negra. Todo fue secuestrado por los peritos y quedó a disposición de la Justicia.

Hay que recordar que el informe de riesgo elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, alertó que la actriz fue considerada en una situación de “alto riesgo”.

Ese informe se elaboró luego de que Gaetani se entrevistara con profesionales, a pedido de la fiscal a cargo de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. Hay que recordar que la actriz se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante Basiglio.

Un cargador encontrado en la vivienda

“El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales que determinaron que Gaetani estaba en “alto riesgo”.

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.

En medio del episodio de violencia de género que vivió con su expareja, Romina Gaetani se sinceró sobre cómo atraviesa su presente (Intrusos – América)

Ese 28 de diciembre, a las 19.55, agentes del comando de Pilar de la Policía Bonaerense recibieron un llamado desde por el sistema de emergencias 911: les avisaron de un conflicto familiar en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana.

Al llegar, el personal de seguridad les dijo que Gaetani fue a la guardia del barrio privado y les contó que discutió con su pareja por “celos”. La actriz, que cursaba un ataque de ansiedad, les confesó que el empresario le había revisado el teléfono y le encontró “cosas viejas”, por lo que comenzó una discusión. Dijo que se sentía “descompensada y con dolores” y por eso pidieron una ambulancia.

La actriz Romina Gaetani

Una amiga la acompañó al centro de salud para que la atendieran y, en paralelo, agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.