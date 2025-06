Tamara Báez contó cómo enfrenta su problema de salud: “Estoy medicada de por vida”

La influencer se sinceró sobre su estado de salud ante sus seguidores (Instagram)

Tamara Báez, conocida por abrir las puertas de su vida cotidiana en redes sociales, sorprendió recientemente a sus seguidores al dejar de lado por un momento el glamour, los looks y los lujos, para compartir una faceta mucho más íntima: su estado de salud y una batalla que atraviesa en silencio. A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió responder abiertamente sobre el diagnóstico de hipotiroidismo, un tema que hasta ahora había mantenido en un perfil mucho más bajo.

Todo comenzó cuando propuso a sus seguidores participar en una tanda de preguntas y respuestas, dinámica habitual para aquellos que la siguen de cerca. Entre consultas sobre el amor y lo laboral, una usuaria fue directa y se animó a preguntarle: “¿Cómo llevás lo de la tiroides?”. Sin esquivar el tema, Tamara compartió la inquietud y contestó con honestidad: “Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra”. También reconoció los efectos secundarios del tratamiento: “Ya me siento mucho más deshinchada de cara”, remarcó mostrando así los pequeños logros y cambios visibles que, de a poco, van acompañando este proceso de adaptación.

La revelación de Báez caló hondo entre sus seguidores, muchos de los cuales viven situaciones similares y la encontraron como una voz de referencia para hablar del tema sin tabúes. En un intercambio posterior, otra seguidora se sinceró sobre lo difícil que puede ser convivir con los cambios de ánimo y la incomprensión ajena: “Lo más difícil de vivir con hipotiroidismo son los cambios de humores, nadie nos entiende”, le escribió una joven. Tamara no dudó en empalizar y respondió con un “Te juro”, validando así la experiencia compartida por muchas personas que atraviesan esta condición.

Jamaica le contó a sus seguidores cómo es su tratamiento para su hipotiroidismo

La influencer también relató cuándo y cómo descubrió que padecía hipotiroidismo. El diagnóstico, según relató, llegó después del nacimiento de su hija Jamaica, a quien tuvo junto al músico L-Gante. Fue tras ese parto que surgieron los primeros indicios del desorden hormonal que actualmente trata con medicación diaria. Su testimonio no solo sirvió para visibilizar una problemática frecuente en jóvenes mujeres, sino que además generó empatía entre sus followers, quienes no tardaron en agradecerle su sinceridad.

Para Tamara, no es la primera vez que utiliza su alcance para hablar de temas sensibles. Días atrás, había compartido su alegría y agradecimiento tras el alta médica de su madre, quien había atravesado una situación complicada que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas. El proceso resultó angustiante tanto para la influencer como para su círculo familiar, generando incertidumbre y preocupación entre sus seguidores, acostumbrados a acompañarla, aunque sea virtualmente, en cada desafío personal.

Además de la medicación, la influencer se enfrenta a cambios emocionales

En ese sentido, la joven publicó primero un video de su hija Jamaica, donde se la ve cantar y bailar, acompañado de la frase: “Hoy estamos muy felices”. Más tarde, sumó otra historia en la que agradecía a Dios por el final feliz del proceso: “Hoy le dieron el alta a mi mamita y tengo a mi hermano en casa. Gracias Dios por estar con nosotros y ayudarnos en todo”. Los posteos evidencian el alivio y la gratitud que sienten al dejar atrás una fase tan demandante y volver a disfrutar en familia.

La historia de su mamá no es menor, ya que la internación inicial tuvo su origen en complicaciones derivadas de cálculos, situación que obligó a hospitalizarla y someterla a varias operaciones. Los días en el sanatorio estuvieron cargados de temores y expectativa, tanto para Tamara como para todos los que siguen su día a día a través de las redes sociales. En pleno proceso, la influencer había escrito un mensaje simple y directo: “Solo le pido a Dios que mi mamá salga de esto”, acompañado por un emoji de manos rezando y un corazón rojo. Para plasmar esa mezcla de fe y anhelo, sumó además una imagen de un cielo celeste.

A su vez, explicó que todo surgió luego de su embarazo (Instagram)

La recuperación de su madre, seguida en tiempo real por miles de seguidores, trajo alivio no solo a la familia, sino también a la comunidad digital que había acompañado desde el inicio cada novedad y cada etapa del difícil cuadro. Entre medicaciones, agradecimientos y palabras de empatía compartida, Báez deja claro que su historia personal va mucho más allá de los lujos y las apariciones mediáticas, y que las emociones, la salud y el apoyo familiar ocupan un lugar central en su vida.