Teleshow

El divertido baile de Evangelina Anderson y su hija Lola Demichelis: “Esta es la primera lección”

La reciente publicación de un baile compartido generó gran repercusión entre los usuarios, quienes destacaron la espontaneidad y el vínculo demostrado por madre e hija a través del clip

Guardar
Evangelina Anderson y Lola Demichelis se divirtieron bailando una canción de La Joaqui

Un video breve, espontáneo y cargado de complicidad alcanzó para conquistar a miles de usuarios en redes sociales. En las últimas horas, Lola Demichelis compartió en su cuenta de Instagram un divertido baile junto a su madre, Evangelina Anderson, y el clip no tardó en viralizarse. La escena apuesta por la frescura, el humor y la naturalidad de un momento compartido entre madre e hija.

El video, grabado en un ambiente íntimo, muestra a Evangelina y Lola ensayando una coreografía simple, sin pretensiones técnicas, pero cargada de gestos cómplices y risas compartidas. Lejos de cualquier producción cuidada o estética perfecta, el encanto está justamente en esa naturalidad: miradas cómplices, movimientos exagerados y una energía despreocupada que refleja el vínculo cercano entre ambas. En tiempos donde muchas figuras públicas eligen mostrar versiones altamente editadas de su vida cotidiana, Anderson optó por compartir un instante real, casi casero, que conectó de inmediato con su audiencia.

La elección musical tampoco es casual. El audio pertenece a La Joaqui, una de las referentes actuales del género urbano y compañera de Eva en MaterChef Celebrity (Telefe), cuyas letras y estética suelen dialogar con el humor, la ironía y la actitud desfachatada. “Atención, turreo en posición, Un re meneo y sube la presión, Rocha de profesión, Otro wachito pa’ la colección, Esta es la primera lección”, dice la letra de su tema.

Evangelina Anderson y su hija
Evangelina Anderson y su hija Lola conquistaron Instagram al compartir un baile espontáneo y lleno de humor

Los comentarios no tardaron en llegar. En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y mensajes que celebraron tanto la complicidad madre-hija como la frescura del video. “Hermosas”, “Se las quiere”, “Qué lindo vínculo” y “Amo esta dupla” fueron algunas de las reacciones más repetidas. También hubo quienes destacaron la soltura de Lola frente a cámara y la actitud relajada de Evangelina, que lejos de ocupar un rol protagónico absoluto, se muestra a la par de su hija, acompañándola y divirtiéndose con ella.

Este tipo de posteos no son nuevos en la cuenta de Anderson, pero sí marcan una línea clara en la forma en que decide mostrarse públicamente en esta etapa de su vida. Radicada en Europa durante años por la carrera futbolística de Martín Demichelis, Evangelina supo construir una identidad mediática que combina glamour, familia y cotidianeidad. En ese equilibrio, sus hijos ocupan un lugar central, no como figuras expuestas de manera forzada, sino como parte natural de su día a día.

En el caso de Lola, el vínculo con su madre se refleja en distintos contenidos compartidos en redes: desde viajes y vacaciones hasta producciones improvisadas, fotos espontáneas y ahora también bailes virales. La pre-adolescente, que ya comienza a tener presencia propia en redes, aparece siempre desde un lugar cuidado, acompañado y atravesado por el humor. Lejos de la solemnidad, Evangelina parece apostar por una crianza basada en la confianza, la risa y el disfrute compartido.

La coreografía de Evangelina y
La coreografía de Evangelina y Lola fue grabada en un entorno íntimo, resaltando la naturalidad y frescura familiar

El video también funciona como una postal generacional. Madre e hija dialogan en un mismo código, comparten referencias culturales y se permiten jugar con ellas. No hay distancia ni rigidez: hay baile, hay música y hay una escena que, aunque breve, transmite calidez. Las imágenes no parecen hablar solo de pasos de baile, sino de algo más amplio: animarse, divertirse y compartir sin miedo al ridículo.

Así, con un clip sencillo y auténtico, Evangelina Anderson volvió a mostrar por qué conecta con su público. No hizo falta una gran producción ni un mensaje elaborado: alcanzó con un baile improvisado, una frase con humor y la presencia de su hija para construir un contenido que mezcla ternura, complicidad y alegría. Un recordatorio de que, a veces, los momentos más simples son los que más llegan.

Temas Relacionados

Lola DemichelisEvangelina AndersonLa Joaqui

Últimas Noticias

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

El álbum publicado en redes sociales refleja momentos cotidianos y muestras de afecto vividas durante la primera escapada tras la adopción de Tati, en un clima familiar marcado por la cercanía y la espontaneidad

Lizy Tagliani mostró un tierno

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La modelo abrió su corazón en redes sociales, mostrando momentos cotidianos y contando cómo maneja las reglas y los permisos en casa, siempre con afecto y mucho humor

Barby Franco se sinceró sobre

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

En una emisión de streaming con la China Ansa, la exparticipante de Gran Hermano se refirió a la postura que adoptó después de una charla con su obstetra

La tajante decisión que tomó

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

De cara al inminente viaje de la niña a Estambul para reencontrarse con la China Suárez, el actor mostró el emotivo detalle que le preparó en su camarín

La tierna sorpresa de Rufina

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

La modelo dejó atrás el escándalo con Darío Cvitanich y se la vio relajada en la playa con amigas

Chechu Bonelli disfruta su soltería
DEPORTES
Preocupación en River Plate: las

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

Novak Djokovic sorprendió al romper con la Asociación de Tenistas Profesionales: “Este capítulo ya está cerrado”

Dwyane Wade confiesa cómo superó una cirugía y el dolor más grande de su vida

TELESHOW
Lizy Tagliani mostró un tierno

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

INFOBAE AMÉRICA

“No crazy war, yes peace”:

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”

Por qué el casuario, el ave más temida del mundo, es clave para la supervivencia de los bosques tropicales

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”