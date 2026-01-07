Teleshow

La novia de Martín Demichelis habló tras la pelea que protagonizaron en Punta del Este: “Nos fuimos a hablar al auto”

La pareja fue vista discutiendo en el vehículo y las imágenes se viralizaron, pero Micaela Benítez aseguró que no hubo gritos ni crisis, solo una conversación entre dos personas que necesitaban privacidad

Después del escándalo por una discusión captada en cámara, la novia de Martín Demichelis contó lo sucedido (Video: A La Tarde, América TV)

Las imágenes sorprendieron y, como suele ocurrir cuando se trata de figuras públicas, rápidamente encendieron rumores. En pleno verano en Punta del Este, Martín Demichelis fue captado por las cámaras en una conversación intensa con su pareja, Micaela Benítez, primero en un parador y luego dentro de un auto. Gestos marcados, señas con las manos y un clima de tensión bastaron para que en redes y programas de espectáculos comenzara a hablarse de una fuerte pelea, con versiones que incluso mencionaban gritos, llanto e intervención de terceros.

Las postales, difundidas por Teleshow, mostraban al exfutbolista acercándose con apuro a la camioneta luego de que su pareja saliera del restaurante y se ubicara del lado del conductor. Minutos después, Demichelis se sentó como acompañante y la charla, visible a través del parabrisas, se volvió el centro de atención. En algunas tomas se lo vio bajar del vehículo y pedir a la seguridad del lugar que despejara el estacionamiento, mientras intentaba preservar la intimidad del momento.

Ante el revuelo, Micaela decidió romper el silencio y aclarar qué había pasado realmente. En diálogo por chat con el cronista Oliver Quiróz, del programa A la Tarde (América TV), buscó bajar el tono de las versiones que circularon. “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”, le escribió en primer lugar, dando pie a una explicación directa y sin rodeos.

Las imágenes difundidas por Teleshow mostraron a Demichelis y Benítez discutiendo dentro de un auto, lo que fue interpretado públicamente como una fuerte pelea

Uno de los rumores más repetidos apuntaba a que la discusión habría tenido que ver con un supuesto “blanqueo” de la relación. Sin embargo, la joven fue contundente al desmentirlo: “Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo”. Según explicó, la decisión de subirse al auto respondió únicamente a una cuestión de privacidad. “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, afirmó.

La aclaración no terminó ahí. En un segundo mensaje, Micaela reforzó la idea de que la situación fue exagerada por quienes observaron la escena desde afuera. “Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien”, sostuvo, descartando cualquier tipo de crisis. Para ella, se trató de “una conversación como la de cualquier pareja”, que quedó amplificada por la exposición mediática y la presencia de cámaras en un lugar público.

El episodio ocurrió en Punta del Este, uno de los destinos más concurridos del verano, donde la privacidad de las figuras conocidas suele verse reducida al mínimo. Demichelis se encuentra allí disfrutando de unos días de descanso tras un año de cambios personales, en el que atravesó su separación y reorganizó su vida familiar. De hecho, había viajado junto a sus hijos para pasar las Fiestas.

El episodio se dio en el contexto de la estadía de Martín Demichelis en Punta del Este tras un año marcado por cambios personales y su reciente separación

Las imágenes también reflejaron el intento del exdirector técnico de River Plate por recomponer el clima luego del intercambio inicial. Tras descender del vehículo, se lo vio volver a acercarse a Micaela con gestos más calmos, incluso intentando besarla, en una escena que contrastó con la tensión previa y reforzó la idea de que el conflicto no pasó a mayores.

Si bien las fotos mostraban un momento incómodo, la palabra de la protagonista buscó cerrar el tema y devolverle su verdadera dimensión. Su mensaje final intentó dejar en claro que no hubo pelea grave ni ruptura, sino una charla privada que quedó expuesta más de la cuenta.z

Así, lo que comenzó como un video viral terminó con una aclaración y un intento por descomprimir un escándalo que, según sus protagonistas, nunca existió en los términos que se difundieron. En pleno verano esteño, la pareja optó por hablar puertas adentro —o, mejor dicho, dentro del auto— y seguir adelante, lejos del ruido mediático.

