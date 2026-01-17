El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

Valentina Zenere publicó un video en el que repasó el día de su cumpleaños

Valentina Zenere celebró su cumpleaños número 29 con un emotivo mensaje en redes sociales y compartió imágenes que transmiten un momento de plenitud personal. La actriz publicó un video en el que reflexiona sobre la alegría de redescubrir a su “yo niña” y agradece el afecto recibido, subrayando la importancia de la inocencia y el amor propio.

Zenere expresó en el mensaje: “Hace mucho no me pasaba de reconocer a mi yo niña en movimientos, palabras, sonidos y reacciones, en mi yo de hoy. Lo lindo q es. Lo relaciono con la felicidad, con la plenitud, con volver a tener algo de inocencia.. a veces, la vida te la roba o te la saca por un tiempo, para demostrarte q siempre se puede volver a ser, en tu más auténtico y lindo ser. Ayer lloré de felicidad, porque siento que tengo todo para ser feliz. gracias por todos los mensajes q me mandaron, me hicieron sentir súper querida y valorada. El 2025 me hizo volver a mi, a mi casa. después de unos años de desencuentro. Sorprenderte de la felicidad y de el amor (mío y de toda mi gente) es el regalo más grande que puedo tener. Que alegría compartir la vida. Siento mucho amor y ganas de darlo también. Los amo un montón. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.

Valentina Zenere llegó a los 29 años

En las imágenes compartidas se retrataron varios momentos del festejo en su casa de Argentina. La jornada comenzó con los saludos de sus familiares más cercanos, de su pareja Sebastián Ortega, la presencia de su perro y la llegada de regalos recibidos en la cama. Por la noche, Zenere sopló las velas de una torta decorada con una fotografía suya de pequeña, lo que evocó recuerdos de infancia y reforzó el vínculo con su historia personal.

El carácter íntimo de la celebración quedó reflejado en un breve video donde la actriz ríe junto a sus familiares. En la secuencia se observan los globos y la ambientación festiva, además de las muestras de afecto de su entorno cercano.

La foto de una pequeña Valentina Zenere en la torta de cumpleaños

La participación de Sebastián Ortega, productor argentino y actual pareja de Zenere, fue central en el festejo. Ayer, el día exacto del cumpleaños, Ortega publicó una imagen junto a la actriz y escribió: “¡Feliz Cumple, amor de mi vida!”, acompañada de un emoji de corazón. Este gesto generó comentarios en redes sociales, donde seguidores y figuras del espectáculo destacaron la espontaneidad y cercanía mostrada en las fotos, en las que ambos aparecen en escenas cotidianas y relajadas.

La relación entre Zenere y Ortega se oficializó en septiembre de 2024, tras semanas de rumores y apariciones públicas conjuntas. Desde entonces, la mudanza de Zenere a Argentina por motivos laborales marcó el inicio de su convivencia. La pareja ha señalado que la diferencia de edad —Zenere tiene 29 años y Ortega 52— nunca representó una dificultad.

El posteo de Sebastián Ortega por el cumpleaños de Valentina Zenere

Ortega destacó la influencia positiva de la relación en su ámbito familiar. El productor señaló que la llegada de Zenere fortaleció el lazo con sus hijos Paloma, Dante y Helena, frutos de un matrimonio anterior. La integración de la actriz en el núcleo familiar fue valorada como un aporte significativo al bienestar y la armonía en la vida privada de Ortega. En declaraciones recientes, el productor manifestó sentirse muy bien y contento con la etapa actual.

La consolidación del vínculo incluyó momentos compartidos con la familia extendida y con el círculo artístico. Durante una celebración en un bar de Palermo, Zenere y Ortega se reunieron con el elenco de la serie “En el barro”, en la que ambos participaron, así como con la hermana de Ortega, Julieta, y otras figuras del ambiente. El evento reflejó la cercanía y unión de la pareja, tanto en el plano personal como profesional.

Por la mañana, Valentina Zenere recibió la primera mini torta de cumpleaños

La serie “En el barro” fue un punto de encuentro fundamental para Zenere y Ortega. El proyecto, dirigido a audiencias de Argentina y España, reunió a ambos en un entorno de trabajo colaborativo. El equipo grabó dos temporadas consecutivas y la segunda será estrenada en Netflix, lo que consolidó la reputación profesional de la actriz y el productor y potenció la dinámica positiva que surgió durante el rodaje.

En el año que siguió a la confirmación del romance, la pareja vivió viajes y encuentros sociales que facilitaron la integración de Zenere en el entorno de Ortega. Un mes después de oficializar la relación, realizaron un viaje a Miami, compartieron cenas y reuniones con amigos y la actriz profundizó su vínculo con el círculo íntimo del productor.

El mensaje difundido tras el cumpleaños resume una etapa de agradecimiento y felicidad en la vida de Valentina Zenere. En esta nueva etapa, marcada por el respaldo de la familia y el afecto de su pareja y amigos, la actriz reafirmó su deseo de que el cariño que la rodea siga creciendo y fortaleciéndose.