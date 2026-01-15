Teleshow

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños de Valentina Zenere con un romántico mensaje

El productor, pareja de la actriz desde 2024, festejó sus flamantes 29 años con dos fotografías y una declaración de amor

El posteo de Sebastián Ortega
El posteo de Sebastián Ortega por el cumpleaños de Valentina Zenere

Sebastián Ortega dedicó un mensaje emotivo en redes sociales a Valentina Zenere con motivo de su cumpleaños número 29, generando un inmediato interés en el mundo del espectáculo. En la publicación, el productor argentino compartió una fotografía junto a la actriz y modelo, donde se lee “¡Feliz Cuple, amor de mi vida!” acompañado de un emoji de corazón y con el yerro del olvido de la letra “m” en la palabra “cumple”.

La primera imagen muestra a Zenere con el cabello recogido y una camiseta negra, abrazando a Ortega, quien viste una camiseta blanca y exhibe tatuajes en el brazo. Ambos están sentados junto a una mesa con objetos cotidianos, con una piscina, césped y un paisaje urbano de fondo, elementos que subrayan el carácter íntimo del encuentro.

Los posteos de Sebastián Ortega
Los posteos de Sebastián Ortega por el cumpleaños número 29 de Valentina Zenere

En una segunda foto, Zenere aparece con una camiseta blanca, sentada frente a una ventana y con globos metálicos en forma de letras que forman la frase “HAPPY BIRTHDAY”, lo que aporta un tono festivo y personal a la celebración. Estas imágenes evidencian la espontaneidad y cercanía de la pareja.

El gesto en redes sociales llegó luego de meses en que la relación entre Ortega y Zenere fue consolidándose ante el público. La pareja confirmó su noviazgo en septiembre de 2024, tras semanas de rumores, y desde entonces no han ocultado su vínculo. La convivencia comenzó tras el traslado de Zenere desde España a Argentina por razones laborales.

Ortega se refirió en varias oportunidades a la evolución de su relación. “Estoy muy bien, muy contento”, afirmó durante una entrevista con el programa Intrusos (América TV). Además, el productor indicó que la diferencia de edad —Zenere tiene 29 años y Ortega 52— no ha generado dificultades, destacando que ambos se complementan y mantienen un vínculo “muy lindo”.

Ortega y Zenere en un
Ortega y Zenere en un almuerzo este verano en Punta del Este

Uno de los aspectos destacados por Ortega ha sido cómo la llegada de Zenere impactó de forma positiva en su entorno familiar, en especial con sus hijos Paloma, Dante y Helena, frutos de su anterior matrimonio con Guillermina Valdés. El productor relató que Zenere logró integrarse y fortalecer la relación familiar, lo que sumó bienestar tanto en lo privado como en lo afectivo:

La confirmación del romance se hizo pública durante una reunión en un bar de Palermo, donde la pareja compartió la celebración con el elenco de la serie “En el barro” y otras figuras del ambiente artístico. Entre los presentes se encontraba Julieta Ortega, hermana de Sebastián Ortega, quien se sumó al festejo, mientras que la pareja se mostró unida y cercana durante el evento.

Los viajes y encuentros sociales se convirtieron en momentos clave para la relación. Un mes después de oficializar el noviazgo, Ortega y Zenere viajaron a Miami, donde compartieron actividades y cenas con amigos, oportunidad en la que Zenere fue presentada al círculo social del productor.

En El Barro: el productor
En El Barro: el productor Sebastián Ortega, Rita Cortese, Valentina Zenere, Ana Garibaldi. Cr. Bruno Ilusorio / Netflix ©2024

La colaboración profesional de la pareja comenzó durante la grabación de la serie “En el barro”, un proyecto de gran expectativa en la televisión argentina y española, donde la actriz sorprendió con una actuación que despertó elogios. Ortega afirmó que grabaron dos temporadas consecutivas y que el proceso resultó muy satisfactorio, especialmente por la dinámica del equipo y el ambiente de trabajo durante la producción, cuya segunda parte se estrenará en Netflix.

La presencia pública de Ortega y Zenere se multiplicó tanto en eventos del espectáculo como en publicaciones digitales. El mensaje de cumpleaños que Sebastián Ortega dedicó a Valentina Zenere y la exposición de su historia amorosa refuerzan la centralidad de este vínculo tanto en la esfera privada como en la social del productor. Para Ortega, la relación con Zenere implicó bienestar personal y un clima familiar renovado.

