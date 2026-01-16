Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Marcela Kloosterboer compartió la intimidad de su vacaciones familiares en Brasil (Instagram)

Marcela Kloosterboer eligió Imbassai, en Brasil, para disfrutar de unas vacaciones en familia junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos Juana y Otto. La actriz compartió en redes sociales un carrete de imágenes que transmiten relax, naturaleza y el placer de la vida simple junto al mar. En sus fotos, se la ve alternando momentos de lectura y descanso con actividades al aire libre, juegos con los chicos y paseos por la playa tropical.

En una de las primeras imágenes, Marcela sostiene un libro abierto con el mar y las palmeras de fondo, dejando ver una atmósfera de calma y lectura frente al océano. Otra foto muestra la playa en toda su extensión, con olas turquesa, palmeras altas y sombrillas de paja mientras varias personas disfrutan de la orilla y del sol radiante. En el deck de madera, la actriz se relaja con una caipirinha en mano, sandalias, pareo estampado y pulsera azul, disfrutando de la brisa y el paisaje.

La actriz también posó de pie sobre la arena, con bikini negro, gorra y gafas de sol, sonriendo y levantando los brazos hacia el cielo, envuelta en vegetación y con el mar y grupos de turistas al fondo. El clima de descanso se repite en otra imagen, donde se la ve en una reposera cubierta con toalla a rayas, leyendo “El buen mal” de Samanta Schweblin bajo la sombra de una palmera y una cabaña playera.

Juana se animó a tomar clases de surf

Juana y Otto aprovecharon para jugar en el mar

Marcela junto a Fernando gozando del sol y una bebida

Para Juana y Otto, las vacaciones estuvieron llenas de experiencias: una de las fotos muestra a Juana con gorra rosa y túnica de colores mirando hacia el mar desde una terraza de madera, mientras en otra, la pequeña y un instructor de surf caminan con una tabla azul por la orilla, listos para la aventura de aprender a surfear. Los juegos en la arena también fueron protagonistas: niños y adultos construyeron castillos y fosos cerca del agua, disfrutando del atardecer y el clima veraniego que el pequeño pueblo de Bahía tiene para ofrecer.

En una postal familiar, Marcela posa junto a Fernando Sieling, ambos sonrientes y brindando con vasos blancos, rodeados de palmeras y sombrillas de paja. La actriz también se relajó en una hamaca de hilo blanca, con camisa rayada, gorra y gafas oscuras, rodeada de vegetación tropical. El descanso se extendió a la piscina, con fotos de la familia disfrutando del agua y el sol.

Marcela, amante de la lectura, compartió también una imagen con el libro “No y yo” de Delphine de Vigan en primer plano, la piscina celeste al fondo y personas descansando alrededor. El carrete se completa con una escena donde Juana y Otto corren descalzos hacia el mar mientras las olas rompen y la playa se llena de vida.

Cada foto del viaje refleja el equilibrio entre el relax adulto y la diversión infantil, el placer de la naturaleza y la alegría de compartir en familia. Así, Marcela Kloosterboer dejó ver cómo las vacaciones en Imbassai se transformaron en un álbum de recuerdos de verano, con el mar como testigo y la felicidad en cada detalle.

Sus dos hijos se divirtieron haciendo castillos de arena

El libro elegido por Marcela para el verano

La caipiriña no faltó durante sus vacaciones en Brasil (Instagram)

Las vacaciones de Marcela Kloosterboer, Fernando Sieling y sus hijos Juana y Otto en Imbassai se convirtieron en un álbum de momentos auténticos, donde el relax, la lectura, los juegos en la playa y el tiempo compartido en familia fueron protagonistas. Entre libros, paseos bajo el sol, aventuras de surf y tardes de descanso, la actriz mostró la importancia de desconectar y celebrar lo simple, construyendo recuerdos inolvidables junto al mar y dejando en claro que la felicidad, muchas veces, está en los detalles cotidianos y en la compañía de quienes más queremos.