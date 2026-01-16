Teleshow

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

La actriz y su familia disfrutan de la calma de Imbassaí y en redes abrió las puertas a la intimidad de su viaje

Guardar
Marcela Kloosterboer compartió la intimidad
Marcela Kloosterboer compartió la intimidad de su vacaciones familiares en Brasil (Instagram)

Marcela Kloosterboer eligió Imbassai, en Brasil, para disfrutar de unas vacaciones en familia junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos Juana y Otto. La actriz compartió en redes sociales un carrete de imágenes que transmiten relax, naturaleza y el placer de la vida simple junto al mar. En sus fotos, se la ve alternando momentos de lectura y descanso con actividades al aire libre, juegos con los chicos y paseos por la playa tropical.

En una de las primeras imágenes, Marcela sostiene un libro abierto con el mar y las palmeras de fondo, dejando ver una atmósfera de calma y lectura frente al océano. Otra foto muestra la playa en toda su extensión, con olas turquesa, palmeras altas y sombrillas de paja mientras varias personas disfrutan de la orilla y del sol radiante. En el deck de madera, la actriz se relaja con una caipirinha en mano, sandalias, pareo estampado y pulsera azul, disfrutando de la brisa y el paisaje.

La actriz también posó de pie sobre la arena, con bikini negro, gorra y gafas de sol, sonriendo y levantando los brazos hacia el cielo, envuelta en vegetación y con el mar y grupos de turistas al fondo. El clima de descanso se repite en otra imagen, donde se la ve en una reposera cubierta con toalla a rayas, leyendo “El buen mal” de Samanta Schweblin bajo la sombra de una palmera y una cabaña playera.

Juana se animó a tomar
Juana se animó a tomar clases de surf
Juana y Otto aprovecharon para
Juana y Otto aprovecharon para jugar en el mar
Marcela junto a Fernando gozando
Marcela junto a Fernando gozando del sol y una bebida

Para Juana y Otto, las vacaciones estuvieron llenas de experiencias: una de las fotos muestra a Juana con gorra rosa y túnica de colores mirando hacia el mar desde una terraza de madera, mientras en otra, la pequeña y un instructor de surf caminan con una tabla azul por la orilla, listos para la aventura de aprender a surfear. Los juegos en la arena también fueron protagonistas: niños y adultos construyeron castillos y fosos cerca del agua, disfrutando del atardecer y el clima veraniego que el pequeño pueblo de Bahía tiene para ofrecer.

En una postal familiar, Marcela posa junto a Fernando Sieling, ambos sonrientes y brindando con vasos blancos, rodeados de palmeras y sombrillas de paja. La actriz también se relajó en una hamaca de hilo blanca, con camisa rayada, gorra y gafas oscuras, rodeada de vegetación tropical. El descanso se extendió a la piscina, con fotos de la familia disfrutando del agua y el sol.

Marcela, amante de la lectura, compartió también una imagen con el libro “No y yo” de Delphine de Vigan en primer plano, la piscina celeste al fondo y personas descansando alrededor. El carrete se completa con una escena donde Juana y Otto corren descalzos hacia el mar mientras las olas rompen y la playa se llena de vida.

Cada foto del viaje refleja el equilibrio entre el relax adulto y la diversión infantil, el placer de la naturaleza y la alegría de compartir en familia. Así, Marcela Kloosterboer dejó ver cómo las vacaciones en Imbassai se transformaron en un álbum de recuerdos de verano, con el mar como testigo y la felicidad en cada detalle.

Sus dos hijos se divirtieron
Sus dos hijos se divirtieron haciendo castillos de arena
El libro elegido por Marcela
El libro elegido por Marcela para el verano
La caipiriña no faltó durante
La caipiriña no faltó durante sus vacaciones en Brasil (Instagram)

Las vacaciones de Marcela Kloosterboer, Fernando Sieling y sus hijos Juana y Otto en Imbassai se convirtieron en un álbum de momentos auténticos, donde el relax, la lectura, los juegos en la playa y el tiempo compartido en familia fueron protagonistas. Entre libros, paseos bajo el sol, aventuras de surf y tardes de descanso, la actriz mostró la importancia de desconectar y celebrar lo simple, construyendo recuerdos inolvidables junto al mar y dejando en claro que la felicidad, muchas veces, está en los detalles cotidianos y en la compañía de quienes más queremos.

Temas Relacionados

Marcela KloosterboerBrasilVacaciones

Últimas Noticias

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

La vivienda del Tortugas Country Club de Pilar fue allanada este jueves por orden de la Justicia. La actriz lo denunció por un ataque a fines de 2025

Una pistola y una caja

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

El exfutbolista y la empresaria fueron a ver la obra de José María Muscari y antes de ingresar al teatro acerca de su presente amoroso

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

La actriz de Envidiosa fue abordada en la vía pública en medio de la polémica por la filtración de las infidelidades de su pareja. El video

La llamativa reacción de Griselda

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Durante su paso por MasterChef Celebrity, la actriz reveló su encuentro con la estrella de Hollywood en una fiesta y cómo intentó seducirla

El día que Esther Goris

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

El habitual jurado del programa compartió con Teleshow todos los detalles de este nuevo desafío que enfrentará en el ciclo de El Nueve

Hernán Drago habló de su
DEPORTES
Contra cuatro rivales y a

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

TELESHOW
Una pistola y una caja

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

INFOBAE AMÉRICA

Miles de iraníes exiliados se

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo