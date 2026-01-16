Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Marcela Kloosterboer eligió Imbassai, en Brasil, para disfrutar de unas vacaciones en familia junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos Juana y Otto. La actriz compartió en redes sociales un carrete de imágenes que transmiten relax, naturaleza y el placer de la vida simple junto al mar. En sus fotos, se la ve alternando momentos de lectura y descanso con actividades al aire libre, juegos con los chicos y paseos por la playa tropical.
En una de las primeras imágenes, Marcela sostiene un libro abierto con el mar y las palmeras de fondo, dejando ver una atmósfera de calma y lectura frente al océano. Otra foto muestra la playa en toda su extensión, con olas turquesa, palmeras altas y sombrillas de paja mientras varias personas disfrutan de la orilla y del sol radiante. En el deck de madera, la actriz se relaja con una caipirinha en mano, sandalias, pareo estampado y pulsera azul, disfrutando de la brisa y el paisaje.
La actriz también posó de pie sobre la arena, con bikini negro, gorra y gafas de sol, sonriendo y levantando los brazos hacia el cielo, envuelta en vegetación y con el mar y grupos de turistas al fondo. El clima de descanso se repite en otra imagen, donde se la ve en una reposera cubierta con toalla a rayas, leyendo “El buen mal” de Samanta Schweblin bajo la sombra de una palmera y una cabaña playera.
Para Juana y Otto, las vacaciones estuvieron llenas de experiencias: una de las fotos muestra a Juana con gorra rosa y túnica de colores mirando hacia el mar desde una terraza de madera, mientras en otra, la pequeña y un instructor de surf caminan con una tabla azul por la orilla, listos para la aventura de aprender a surfear. Los juegos en la arena también fueron protagonistas: niños y adultos construyeron castillos y fosos cerca del agua, disfrutando del atardecer y el clima veraniego que el pequeño pueblo de Bahía tiene para ofrecer.
En una postal familiar, Marcela posa junto a Fernando Sieling, ambos sonrientes y brindando con vasos blancos, rodeados de palmeras y sombrillas de paja. La actriz también se relajó en una hamaca de hilo blanca, con camisa rayada, gorra y gafas oscuras, rodeada de vegetación tropical. El descanso se extendió a la piscina, con fotos de la familia disfrutando del agua y el sol.
Marcela, amante de la lectura, compartió también una imagen con el libro “No y yo” de Delphine de Vigan en primer plano, la piscina celeste al fondo y personas descansando alrededor. El carrete se completa con una escena donde Juana y Otto corren descalzos hacia el mar mientras las olas rompen y la playa se llena de vida.
Cada foto del viaje refleja el equilibrio entre el relax adulto y la diversión infantil, el placer de la naturaleza y la alegría de compartir en familia. Así, Marcela Kloosterboer dejó ver cómo las vacaciones en Imbassai se transformaron en un álbum de recuerdos de verano, con el mar como testigo y la felicidad en cada detalle.
