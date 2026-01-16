Teleshow

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

El humorista se refirió a la conversación que tuvo con la empresaria y el escalofrío que se llevó cuando recibió un inesperado audio que no era de la conductora de MasterChef Celebrity

El conductor contó cómo fue la conversación que tuvo con la empresaria y el susto que se llevó (Video: Telefe Stream)

Durante el fin de semana, Wanda Nara eligió una manera descontracturada y cómplice para confirmar su separación de Martín Migueles, generando un gran revuelo en redes sociales al compartir en Instagram un chat privado con Grego Rossello. Pero fue precisamente Grego quien terminó protagonizando una de las anécdotas más comentadas del fin de semana, al relatar con humor en el react de MasterChef Celebrity (Telefe stream) el susto que se llevó tras su intento de conquista y el inesperado cruce con Maxi López.

En plena charla con China Ansa y Emilia Attias, Grego contó cómo fue el detrás de escena de su acercamiento a Wanda: “Estoy tiroteando. Hoy hablé un rato y me contestó Maxi. Voy a contar algo, obviamente porque sé que lo puedo contar. Me di cuenta que soy un cagón, porque claro, yo un poco bajo el personaje le mandé a Wanda tipo: ‘Che, qué quilombo hemos armado’, como ‘Gracias porque la verdad que es divertido y suma’. Y doy play a un audio y la voz de un hombre. ¿Sabés quién pensé que era? Migueles. Me cagué hasta las patas. Era Maxi jodiéndome”.

El humorista explicó que, al escuchar la voz masculina en el audio de WhatsApp, pensó de inmediato que se trataba de Martín Migueles, el entonces novio de Wanda, y sintió un escalofrío: “Le dije a Wanda: ‘¿Podés creer a los dos que pensé que era tu muchacho? Y me asusté’. Y me puso: ‘yo con cagones no ando’, como diciendo que yo soy un cagón y soy un paja”.

Grego contó que le escribió a Wanda y le respondió Maxi López

La anécdota, entre risas y complicidad, se convirtió en el centro de la conversación, eclipsando incluso la confirmación de la separación de Wanda y Migueles. El panel siguió el juego y bromeó con Grego sobre la posibilidad de tener un hijo con Wanda. Grego respondió: “Pero olvidate”. Consultado sobre su costado paternal, compartió: “Tengo dos hermanos muy chiquitos. Soy buen tío, me aman. Viven afuera, en Florida, hace diez años, excepcionalmente, voy dos o tres veces por año a verlos. Tienen tíos gringos y me quieren a mí”.

Así, la confirmación pública de la ruptura quedó en segundo plano, y la anécdota de Grego Rossello —entre el intento de conquista, el susto y el desenlace divertido con Maxi López— se robó todas las miradas, sumando un nuevo capítulo descontracturado y viral a la historia mediática de Wanda Nara.

El sábado la presentadora irrumpió la calma de las redes sociales con una foto. En la primera imagen publicada en sus historias, Wanda mostró una captura de pantalla donde se veía un mensaje de Grego Rosello que decía: “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?”. Sobre el fondo, Wanda sumó la frase “Te separas...”, usando la ironía para confirmar el momento personal que atraviesa.

"Te separas...", escribió Wanda en la única historia que subió del tema

La reacción de Grego no tardó en llegar: compartió la misma captura en sus redes y aclaró entre risas: “Les juro le escribí por trabajo”, tomando con humor la viralización del chat y el impacto que tuvo en las redes. El ida y vuelta siguió con la publicación de otro fragmento de la conversación, en el que ambos intercambiaron frases cómplices y bromas sobre encontrarse en Mar del Plata. la conductora de MasterChef Celebrity preguntó: “¿Estás en Mardel?”, a lo que Rossello respondió: “No, no, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora”. El tono relajado y divertido de la charla dejó en evidencia la buena onda entre ambos.

Cuánto cuesta la casa de

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: "Volviendo de a poco"

Sol Pérez encendió las redes,

Fabián Vena: "Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé"

Fabián Vena: “Creo que hace

Tamara Báez mostró su escapada a la costa con Thiago Martínez y Jamaica: amor, cuatriciclos y playa en Pinamar

Tamara Báez mostró su escapada

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Chechu Bonelli y Facundo Pieres
El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

