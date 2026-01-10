Teleshow

El divertido ida y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales: “Hola perdida”

La empresaria y el conductor mostraron su complicidad con una serie de chats

Guardar
El idea y vuelta de
El idea y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales (Instagram)

Wanda Nara eligió una manera descontracturada y cómplice para confirmar su separación de Martín Migueles, luego de varios días de rumores y especulaciones que ya habían sido confirmados públicamente por Maxi López. Hasta ahora, la empresaria había optado por el silencio, pero el sábado por la mañana decidió dar su versión al compartir en Instagram un chat privado con Grego Rosello, el humorista con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo y con quien recientemente grabó un capítulo para Fernet con Grego, dejando en claro la sintonía entre ambos.

En la primera imagen publicada en sus historias, Wanda mostró una captura de pantalla donde se veía un mensaje de Grego Rosello que decía: “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?”. Sobre el fondo, Wanda sumó la frase “Te separas...”, usando la ironía para confirmar el momento personal que atraviesa.

La reacción de Grego no tardó en llegar: compartió la misma captura en sus redes y aclaró entre risas: “Les juro le escribí por trabajo”, tomando con humor la viralización del chat y el impacto que tuvo en las redes. El ida y vuelta siguió con la publicación de otro fragmento de la conversación, en el que ambos intercambiaron frases cómplices y bromas sobre encontrarse en Mar del Plata. la conductora de MasterChef Celebrity preguntó: “¿Estás en Mardel?”, a lo que Rossello respondió: “No, no, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora”. El tono relajado y divertido de la charla dejó en evidencia la buena onda entre ambos.

"Te separas...", escribió Wanda en
"Te separas...", escribió Wanda en la única historia que subió del tema
El día y vuelta siguió
El día y vuelta siguió con la intención de arreglar un plan

El humorista también sumó un guiño a la actualidad mediática con una referencia al audio viral de Luciano Castro, haciéndose el español, y sumó en Twitter: “Oye @wanditanara tiene curro hoy?”, jugando con el ida y vuelta mediático y sumando su propio toque a la confirmación de la separación.

De este modo, Wanda Nara optó por transformar el anuncio de un momento personal en un intercambio espontáneo y viral, dejando en claro que, aun en el contexto de una ruptura, puede elegir el humor y la complicidad para comunicar lo que vive, rodeada de amigos y con la autenticidad que la caracteriza.

Si bien Yanina Latorre fue la encargada de adelantar la separación en sus redes sociales, la confirmación oficial de esta separación llegó en boca de Maxi López, expareja de Wanda y padre de sus tres hijos varones. La revelación se produjo en vivo, durante la emisión de Sería Increíble(Olga), cuando la mañana del jueves Maxi compartió cómo se enteró de la separación.

Grego se sumó a las
Grego se sumó a las bromas por el audio de Luciano Castro haciéndose el español

Ante la pregunta de Nati Jota, López relató el momento exacto: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put… por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía…”. La tensión crecía y la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) no parecía calmarse.

Frente a la reacción de su exmujer, López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró, confirmando el final entre Wanda y Migueles. “Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”.

Consultado sobre si efectivamente se había terminado el vínculo entre Nara y el empresario, López fue contundente: “Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”.

Temas Relacionados

Wanda NaraGrego RosselloMaxi LópezMartín Migueles

Últimas Noticias

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

La ex del actor encendió las redes al ponerle “me gusta” a un video donde la actriz Micaela Zaikoski le dio un tono humorístico al escándalo

La reacción de Sabrina Rojas

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

La bailarina se emocionó con la celebración especial que le organizó el periodista deportivo

Punta del Este: el cumpleaños

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

Entre el glamour y la contención familiar, el Pájaro celebró los 59 años en una ceremonia en la que también estuvieron su novia Sofía Bonelli y Melody Luz

El cumpleaños íntimo de Claudio

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

El futbolista publicó un carrete como homenaje al año de la primera foto que posteó junto a la actriz. Pero asomó un detalle que no pasó desapercibido e involucra a la conductora

La foto del aniversario de

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

El espectáculo que lidera la taquilla en la plaza cordobesa se vio afectado por un imponderable en la noche del viernes. Los detalles

Susto en la obra de
DEPORTES
El ataque de furia de

El ataque de furia de un futbolista con un compañero en pleno partido: empujón, insultos y una sanción interna

Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup: venció 10-1 a un equipo de tercera división e igualó un récord del club

Pierre Gasly mostró el museo que tiene en su casa y su gran colección de camisetas de fútbol

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima: la condición que puso Boca Juniors para dejarlo ir libre

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

TELESHOW
Darío Barassi y Lucía Gómez

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

INFOBAE AMÉRICA

Destino, error y violencia: los

Destino, error y violencia: los ejes de La familia Schroffenstein, la ópera prima de Kleist

EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con pena de muerte a quienes participen o colaboren en las protestas

Tom Cruise llevó al límite su papel en “Valkiria” con una transformación extrema

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Quién fue Susan Gilbert, la mujer que inspiró los poemas más intensos de Emily Dickinson