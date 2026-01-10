El divertido ida y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales: “Hola perdida”

El idea y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales (Instagram)

Wanda Nara eligió una manera descontracturada y cómplice para confirmar su separación de Martín Migueles, luego de varios días de rumores y especulaciones que ya habían sido confirmados públicamente por Maxi López. Hasta ahora, la empresaria había optado por el silencio, pero el sábado por la mañana decidió dar su versión al compartir en Instagram un chat privado con Grego Rosello, el humorista con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo y con quien recientemente grabó un capítulo para Fernet con Grego, dejando en claro la sintonía entre ambos.

En la primera imagen publicada en sus historias, Wanda mostró una captura de pantalla donde se veía un mensaje de Grego Rosello que decía: “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?”. Sobre el fondo, Wanda sumó la frase “Te separas...”, usando la ironía para confirmar el momento personal que atraviesa.

La reacción de Grego no tardó en llegar: compartió la misma captura en sus redes y aclaró entre risas: “Les juro le escribí por trabajo”, tomando con humor la viralización del chat y el impacto que tuvo en las redes. El ida y vuelta siguió con la publicación de otro fragmento de la conversación, en el que ambos intercambiaron frases cómplices y bromas sobre encontrarse en Mar del Plata. la conductora de MasterChef Celebrity preguntó: “¿Estás en Mardel?”, a lo que Rossello respondió: “No, no, ¿vos sí? Me subo al auto y voy ahora”. El tono relajado y divertido de la charla dejó en evidencia la buena onda entre ambos.

"Te separas...", escribió Wanda en la única historia que subió del tema

El día y vuelta siguió con la intención de arreglar un plan

El humorista también sumó un guiño a la actualidad mediática con una referencia al audio viral de Luciano Castro, haciéndose el español, y sumó en Twitter: “Oye @wanditanara tiene curro hoy?”, jugando con el ida y vuelta mediático y sumando su propio toque a la confirmación de la separación.

De este modo, Wanda Nara optó por transformar el anuncio de un momento personal en un intercambio espontáneo y viral, dejando en claro que, aun en el contexto de una ruptura, puede elegir el humor y la complicidad para comunicar lo que vive, rodeada de amigos y con la autenticidad que la caracteriza.

Si bien Yanina Latorre fue la encargada de adelantar la separación en sus redes sociales, la confirmación oficial de esta separación llegó en boca de Maxi López, expareja de Wanda y padre de sus tres hijos varones. La revelación se produjo en vivo, durante la emisión de Sería Increíble(Olga), cuando la mañana del jueves Maxi compartió cómo se enteró de la separación.

Grego se sumó a las bromas por el audio de Luciano Castro haciéndose el español

Ante la pregunta de Nati Jota, López relató el momento exacto: “Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put… por el celular. Y yo dije: ‘¿qué pasó?’. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía…”. La tensión crecía y la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) no parecía calmarse.

Frente a la reacción de su exmujer, López decidió intervenir. “Le escribo: ‘Bueno, después paso y charlamos’. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ‘No digas más esto porque no estoy más’”, aseguró, confirmando el final entre Wanda y Migueles. “Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado”.

Consultado sobre si efectivamente se había terminado el vínculo entre Nara y el empresario, López fue contundente: “Sí, básicamente. En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó”.