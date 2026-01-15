La reacción inesperada de Moria Casán sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Me desilusioné”

Moria Casán habló del casamiento de Lali

La noticia del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat no solo generó una ola de felicitaciones y mensajes de amor en redes sociales, sino que también despertó una reacción inesperada y polémica: la de Moria Casán. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la diva se mostró sorprendida y contrariada por el anuncio y no dudó en expresarlo públicamente.

En diálogo con Puro Show, Moria confesó que la noticia la dejó con un sabor amargo. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, lanzó, dejando en claro su desconcierto ante una decisión que, a su entender, va a contramano de la imagen de libertad que siempre encarnó la cantante. “Ella misma decía que nunca se iba a casar. Me parece tan libre que no… Pero ojo, no es un ataque, la adoro, por favor. Pero no, no me gusta”, insistió.

La One también apeló a su propia historia personal para explicar su postura. “Me casé una vez por civil y por iglesia y me divorcié. Por civil; para la Iglesia me llevaron engañada, porque fue con vestido negro”, recordó, antes de reforzar su mirada crítica sobre la institución del matrimonio. “El anillo carcelero. El casamiento, el casonio, me parece una institución primitiva. Yo me caso todo el tiempo, pero no con jueces: me caso con el universo”, sentenció, con su inconfundible tono provocador.

Moria Casán fue parte del último show de Lali Espósito en Vélez

Pero los comentarios de Moria no se limitaron solo a Lali. También apuntó contra Pedro Rosemblat, el futuro marido de la cantante, al recordar una situación que la incomodó. Según contó, la producción de su programa intentó convocarlo en más de una oportunidad y la respuesta no fue la esperada. “Lo invitaron dos veces y medio lo deliró. Me parece maleducado”, disparó. Y aclaró: “No sé si está agrandado. Es inteligente, no creo que sea agrandado, pero como medio despectivo. Yo no le escribo, no tengo ni el número. No me interesa”.

Aun así, Moria se ocupó de aclarar que no se trata de un enfrentamiento personal. “Yo no invito a la gente ni marco línea de quiénes tienen que invitar o no. Todo el que venga será bienvenido. Pero no querer o no poder dos veces… a la gente le resulta molesto muchas veces levantarse temprano para hacer notas o un Zoom. A mí me da igual”, explicó.

Al referirse al vínculo entre Lali y Rosemblat, la diva dejó una lectura más profunda y hasta política de la relación. “No creo que él la condicione, porque ella es muy inteligente. Pero ella siempre está muy perseguida por la política y él es un tipo que hace mucha política. Tal vez la pareja… Igual, me parece que la pareja unida ‘menefrega’ lo que piensan los de afuera y van para adelante. Los veo como una pareja que puede llegar a hacer hasta algo político”, analizó. Incluso, ante la pregunta de si los imaginaba en un balcón de la Casa Rosada, respondió sin descartar esa posibilidad: “Los puedo llegar a ver, sí. Son fervorosos de sus ideas”.

Lali anunció su casamiento con Pedro Rosemblat y sorprendió a todos

Con todo, Moria volvió una y otra vez a su vínculo afectivo con Lali, a quien llenó de elogios pese a sus reparos. “La adoro, es una mina increíble. Estoy feliz de que me haya hecho el tema Quiénes son y de que me haya convocado. Cada vez que puedo ir a un Vélez, voy y estoy en su show”, remarcó, antes de dejar entrever una mezcla de cariño y nostalgia: “Libre la quiero. Nuestra”.

Mientras tanto, lejos de la polémica y en un clima completamente distinto, Lali Espósito eligió anunciar su compromiso desde Brasil, donde disfruta de unas vacaciones junto a Rosemblat. Lo hizo con un posteo simple y cargado de emoción: una serie de fotos íntimas luciendo su anillo y una frase breve que lo dijo todo: “Nos casamos”.

Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat luego de casi dos años de relación

La publicación explotó en redes sociales en cuestión de minutos. En apenas media hora superó los 300 mil “me gusta” y se llenó de comentarios de colegas, amigos y figuras del espectáculo. Luck Ra se ofreció para cantar en la boda “a cambio de un fernet”; Cazzu se sumó con entusiasmo; Mery Granados pidió cantar mientras caminan al altar. También reaccionaron Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Martín Garabal y muchos más.

Así, entre celebraciones, debates y opiniones cruzadas, el anuncio del casamiento de Lali volvió a ponerla en el centro de la escena. Una vez más, su vida personal se convierte en tema de conversación pública, reflejo del lugar central que ocupa en la cultura popular argentina.