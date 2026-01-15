Teleshow

El tierno saludo de Cami Homs a su hija Francesca por su cumpleaños: “Cambiaste mi vida para siempre”

Mientras atraviesa la recta final de su tercer embarazo, la modelo celebró el nacimiento de su primogénita, fruto de su relación con Rodrigo De Paul

Guardar
Cami Homs disfruta de unos
Cami Homs disfruta de unos días en Punta del Este en familia a la espera del nacimiento de Aitana, su primera hija con José Sosa

La imagen compartida por Cami Homs en sus redes sociales, con motivo del séptimo cumpleaños de su hija Francesca, ofrece una escena cargada de ternura y complicidad. En la fotografía, ambas aparecen de pie en lo que parece un restaurante elegante, rodeadas de mesas dispuestas con manteles y copas, un ambiente cuidado que acompaña la ocasión especial. Su hija mayor, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, sonríe con timidez mientras su madre la abraza con fuerza y le besa la mejilla. El gesto de Cami, inclinada hacia su hija y rodeándola con ambos brazos, transmite protección y un cariño incondicional.

El fondo de la imagen muestra detalles decorativos, como grandes caballos de adorno y ventanales que dejan ver el reflejo de un salón animado. La foto, en blanco y negro, acentúa la emoción del momento y resalta la expresión de felicidad en el rostro de ambas. Sobre la imagen, Cami escribió un mensaje emotivo dedicado a Francesca, resaltando el impacto que tuvo su llegada en su vida y su deseo de verla feliz siempre.

“7 añitos que me cambió mi vida para siempre. Solo deseo que seas feliz hoy y siempre. Feliz cumpleaños, princesa de mi vida. ¡Te amo con todo lo que soy!“, destacó la modelo en el emotivo texto.

El mensaje de Cami Homs
El mensaje de Cami Homs al cumplirse un nuevo cumpleaños de Francesca

Este instante íntimo y familiar se enmarca en un momento de cambios profundos. Cami transita la última etapa de su embarazo, esperando la llegada de Aitana, su primera hija junto a José Principito Sosa. La familia decidió pasar estos días en Punta del Este, disfrutando de la playa y del tiempo compartido, en un entorno que prioriza el bienestar y la unión antes del nacimiento programado para fines de enero.

La vida de Cami experimentó una transformación significativa en los últimos meses. La convivencia con Sosa y los hijos de ambos requirió adaptación y paciencia, pero permitió construir un espacio donde predomina el afecto. La modelo relató en entrevistas recientes que, aunque al principio la integración de las familias no fue sencilla, el paso del tiempo y el diálogo facilitaron la creación de nuevos vínculos.

El vínculo entre Cami y Francesca sobresale en este contexto. Nacida de la relación anterior de Cami con Rodrigo De Paul, se consolidó desde pequeña como la gran compañera de su madre, quien la describe como una niña especialmente aferrada a ella. De hecho, la reacción de la pequeña ante la noticia del embarazo evidenció esa cercanía. Francesca, al enterarse de la llegada de una nueva hermana, experimentó temor de perder su lugar único en el corazón de su madre, una reacción que Cami acompañó con contención y palabras de seguridad.

Cami Homs disfruta de los
Cami Homs disfruta de los últimos días de embarazo

El presente de Cami está marcado por una plenitud especial. La espera de Aitana, el disfrute en familia junto a José Sosa y sus hijos, y la celebración de un nuevo año de vida para Francesca configuran un escenario de emociones intensas. En las playas de Punta del Este, la familia encuentra la tranquilidad necesaria para afrontar la próxima llegada del nuevo integrante y para seguir fortaleciendo sus lazos en un clima de armonía y expectativa positiva.

Los hijos de Cami y Sosa viven el embarazo de maneras diferentes. Francesca, con su personalidad absorbente y su vínculo tan estrecho con su madre, necesitó tiempo para asimilar la noticia. En cambio, Bautista, el hijo menor de Cami, adoptó una actitud de entusiasmo y ternura, al participar activamente en la espera y demostrando su cariño a través de gestos como besar la panza de su madre o acercar sus peluches al vientre.

El festejo, la imagen compartida y el contexto personal de Cami Homs sintetizan una etapa de plenitud, desafíos y nuevas esperanzas. La cuenta regresiva para el nacimiento de Aitana se vive en familia, con la certeza de que cada integrante ocupa un sitio fundamental en este presente de cambios y emociones.

Temas Relacionados

Cami Homs

Últimas Noticias

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

Majo Riera y Marcela Amado fueron partícipes de la feliz noticia y así lo dejaron plasmado en sus redes sociales tras el comunicado de casamiento

Así fueron las emotivas reacciones

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

La modelo se metió en la polémica por los dichos y la actitud de su excuñado con respecto al parto de Daniela Christiansson

Zaira Nara le dio un

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Criada en una familia de artistas, la hermana de Ricardo forjó una carrera con peso propio y convicciones firmes. El consejo que tomaron sus hijos y el homenaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que presidió hasta su último día

A un año de la

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La artista falleció a los 76 años y provocó un profundo dolor en sus colegas y el público. Con su búsqueda artística, forjó puentes entre generaciones y nutrió caminos creativos más allá de los límites del género

Tristeza por la muerte de

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Una consigna inédita, el regreso de viejos rivales y el debut de nuevas figuras marcaron la noche del reality de cocina

La doble eliminación que sacudió
DEPORTES
Tiger Woods habló tras afrontar

Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

Dieron a conocer el video inédito de la escandalosa pelea de los tres futbolistas argentinos de Fortaleza de Brasil con un vecino durante el festejo de Año Nuevo

La promesa de River Plate con cláusula de 100 millones que jugará la Copa Libertadores con otro club de Primera División

Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño que se inyectaba aceite para tener unos bíceps de 73 centímetros

TELESHOW
Así fueron las emotivas reacciones

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

INFOBAE AMÉRICA

Exigen mecanismos de justicia internacional

Exigen mecanismos de justicia internacional frente a la represión en Irán: “Es una espiral de sangre e impunidad”

El gobierno danés incrementó su presencia militar en Groenlandia con el apoyo de la OTAN

La Embajada de EEUU en Kuwait ordenó una suspensión “temporal” de las visitas de su personal a bases militares por las tensiones con Irán

Rusia expulsó a un trabajador de la Embajada de Reino Unido por supuestos lazos con la Inteligencia británica

Qué es la franja marrón en el Atlántico y por qué preocupa a América y África