Teleshow

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

En diálogo con Intrusos, la actriz relató el momento de tensión que vivió cuando la fanática violó la restricción perimetral y apareció en primera fila durante su show

Guardar
En medio del episodio de violencia de género que vivió con su expareja, Romina Gaetani se sinceró sobre cómo atraviesa su presente (Intrusos – América)

Las primeras semanas del 2026 no fueron sencillas para Romina Gaetani. Luego del episodio de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh, y el reciente episodio de crisis de nervios generado por la aparición de una acosadora en uno de sus shows, la actriz transita un presente delicado. En medio de este contexto, la artista decidió dar su palabra al equipo de Intrusos (América), a poco tiempo de la tensa experiencia con la fanática.

En diálogo con el notero del ciclo, Romina explicó: “Yo ya tengo un botón antipánico hace un par de meses. Hace un año, detesto decir esta palabra, una fanática me viene persiguiendo a todos los lados que voy y en las que estoy yendo ya con el botón, restringe la perimetral”. Y, angustiada, continuó: “Minutos antes de subirme al escenario, esta persona estaba y me encontraba en la disyuntiva de apretar el botón y yo perderme la posibilidad de subirme al escenario, con un repertorio pautado”.

La actriz agregó detalles sobre el momento específico previo a salir a escena. “Cuando vos tocás el botón antipánico, tenés que seguir constantemente hablando con la policía hasta que se acerca en el lugar e identifica satelitalmente dónde estás y tienen que entrar la policía”, comentó al respecto. “En el contexto del show en el que estaba, donde no sé qué capacidad de gente era, iba a ser un caos”, aseguró.

La artista, quien había vivido
La artista, quien había vivido un episodio de violencia con su expareja, se sinceró sobre la aparición de una acosadora (Instagram)

A su vez, Gaetani admitió que, a pesar de la presión y el miedo, eligió seguir adelante con su presentación. “Esto iba a suceder una semana después, donde ya tuve un contacto... El que menos hubiese querido con la policía una semana antes. Eran dos canciones que estaban pautadas hacía una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras”, explicó al recordar la situación de violencia con su expareja. Y sumó: “La bomba de tiempo fue la que eligió los temas, uno y un cover de Bebe, que era ‘Malo’. Cuando estás en shock... No fue mi intención sacar esa canción. Ni siquiera pensé en ella”.

La actriz, visiblemente movilizada, remarcó: “Lo que una siempre escuchó de otras víctimas de violencia, cuando te toca a vos a nivel físico, es que siempre las entendés porque todas, de alguna manera, pasamos más o menos por algún tipo de violencia. Ahora, cuando se llega a las manos, es... Ahí es donde todavía no puedo hablar”. Y profundizó: “En el momento que te subís al escenario, estaba totalmente desdoblada, con una gran tristeza, pero al mismo tiempo un agradecimiento por las personas que te están ahí acompañando en ese momento”.

También, con la voz quebrada, cerró: “Después, te bajás del escenario y no entendés nada. Al otro día hice la ratificación con Ignacio Trimarco en el estudio y luego, después del show hice la pericia psiquiátrica con la psicóloga de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que llevar a cabo la justicia en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra”.

Ángel de Brito relató la pesadilla que vivió la actriz, luego de la aparición de una mujer en primera fila por la que tiene un botón antipánico (LAM - América)

Cabe recordar que el episodio de acoso ocurrió durante su más reciente espectáculo en la Ciudad Cultural Konex. Según el propio relato de Gaetani, detectó en primera fila la presencia de Belén, la mujer a la que denunció hace un año por acoso y contra quien existe una restricción perimetral vigente. Paralizada por el impacto, Romina no logró alertar a la policía, a pesar de la multitud y del hecho de que la sala estaba llena de prensa.

El presente de la actriz, marcado por la necesidad de protección y la angustia, expone una situación límite que atraviesa el mundo del espectáculo y la vida personal. Gaetani, entre la tristeza y la fortaleza, agradece la compañía de su entorno y sigue adelante, aún en un escenario adverso y rodeada de incertidumbre.

Temas Relacionados

Romina GaetaniAcosadoraShowLuis CavanaghViolencia de géneroBotón antipánico

Últimas Noticias

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

La actriz evocó la figura del hombre fallecido en 2009 y protagonista de un secuestro que fue noticia nacional

El recuerdo de Nancy Dupláa

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

La ópera prima de la actriz competirá en los galardones de la Academia de Cine Español

Belén, el largometraje de Dolores

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

La empresaria se refirió a lo vivido en el pasado con el exnovio de Wanda Nara, en el centro de la escena tras su flamante separación

Floppy Tesouro habló de su

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

El actor homenajeó a su amiga fallecida en 2023 con una foto retro y un texto cargado de nostalgia, acompañado por un reconocido tema de Elton John

Gustavo Conti recordó a Silvina

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

La actriz, que fue señalada como tercera en discordia en la crisis de la pareja, dio detalles de su relación con el actor y su postura sobre los intentos de conquistarla

Tamara Bella se sinceró sobre
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
El recuerdo de Nancy Dupláa

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

INFOBAE AMÉRICA

Entrenaba como rescatista y una

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

El Show Aéreo Ilopango 2026 prepara una nueva edición con acrobacias internacionales y apoyo a la niñez

Rangiroa, el aislado atolón que redefine la experiencia en la Polinesia Francesa