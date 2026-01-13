Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

En medio del episodio de violencia de género que vivió con su expareja, Romina Gaetani se sinceró sobre cómo atraviesa su presente (Intrusos – América)

Las primeras semanas del 2026 no fueron sencillas para Romina Gaetani. Luego del episodio de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh, y el reciente episodio de crisis de nervios generado por la aparición de una acosadora en uno de sus shows, la actriz transita un presente delicado. En medio de este contexto, la artista decidió dar su palabra al equipo de Intrusos (América), a poco tiempo de la tensa experiencia con la fanática.

En diálogo con el notero del ciclo, Romina explicó: “Yo ya tengo un botón antipánico hace un par de meses. Hace un año, detesto decir esta palabra, una fanática me viene persiguiendo a todos los lados que voy y en las que estoy yendo ya con el botón, restringe la perimetral”. Y, angustiada, continuó: “Minutos antes de subirme al escenario, esta persona estaba y me encontraba en la disyuntiva de apretar el botón y yo perderme la posibilidad de subirme al escenario, con un repertorio pautado”.

La actriz agregó detalles sobre el momento específico previo a salir a escena. “Cuando vos tocás el botón antipánico, tenés que seguir constantemente hablando con la policía hasta que se acerca en el lugar e identifica satelitalmente dónde estás y tienen que entrar la policía”, comentó al respecto. “En el contexto del show en el que estaba, donde no sé qué capacidad de gente era, iba a ser un caos”, aseguró.

La artista, quien había vivido un episodio de violencia con su expareja, se sinceró sobre la aparición de una acosadora (Instagram)

A su vez, Gaetani admitió que, a pesar de la presión y el miedo, eligió seguir adelante con su presentación. “Esto iba a suceder una semana después, donde ya tuve un contacto... El que menos hubiese querido con la policía una semana antes. Eran dos canciones que estaban pautadas hacía una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras”, explicó al recordar la situación de violencia con su expareja. Y sumó: “La bomba de tiempo fue la que eligió los temas, uno y un cover de Bebe, que era ‘Malo’. Cuando estás en shock... No fue mi intención sacar esa canción. Ni siquiera pensé en ella”.

La actriz, visiblemente movilizada, remarcó: “Lo que una siempre escuchó de otras víctimas de violencia, cuando te toca a vos a nivel físico, es que siempre las entendés porque todas, de alguna manera, pasamos más o menos por algún tipo de violencia. Ahora, cuando se llega a las manos, es... Ahí es donde todavía no puedo hablar”. Y profundizó: “En el momento que te subís al escenario, estaba totalmente desdoblada, con una gran tristeza, pero al mismo tiempo un agradecimiento por las personas que te están ahí acompañando en ese momento”.

También, con la voz quebrada, cerró: “Después, te bajás del escenario y no entendés nada. Al otro día hice la ratificación con Ignacio Trimarco en el estudio y luego, después del show hice la pericia psiquiátrica con la psicóloga de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que llevar a cabo la justicia en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra”.

Ángel de Brito relató la pesadilla que vivió la actriz, luego de la aparición de una mujer en primera fila por la que tiene un botón antipánico (LAM - América)

Cabe recordar que el episodio de acoso ocurrió durante su más reciente espectáculo en la Ciudad Cultural Konex. Según el propio relato de Gaetani, detectó en primera fila la presencia de Belén, la mujer a la que denunció hace un año por acoso y contra quien existe una restricción perimetral vigente. Paralizada por el impacto, Romina no logró alertar a la policía, a pesar de la multitud y del hecho de que la sala estaba llena de prensa.

El presente de la actriz, marcado por la necesidad de protección y la angustia, expone una situación límite que atraviesa el mundo del espectáculo y la vida personal. Gaetani, entre la tristeza y la fortaleza, agradece la compañía de su entorno y sigue adelante, aún en un escenario adverso y rodeada de incertidumbre.