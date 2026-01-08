El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

Ángel de Brito relató la pesadilla que vivió la actriz, luego de la aparición de una mujer en primera fila por la que tiene un botón antipánico (Video: LAM/ América TV)

Romina Gaetani vivió una crisis de nervios durante su más reciente espectáculo en la Ciudad Cultural Konex. De acuerdo con su propio relato, detectó en primera fila la presencia de Belén, la mujer a la que denunció hace un año por acoso y contra quien existe una restricción perimetral vigente. La actriz, paralizada por el impacto, no logró alertar a la policía, a pesar de la multitud ni del hecho de que la sala estaba llena de prensa.

Ángel de Brito contó el grave episodio que vivió la actriz, justo en el regreso a los escenarios tras denunciar por violencia a su expareja, Luis Cavanagh. “Vi a Belén sentada en primera fila y no pude continuar con normalidad. Sentí que no tenía fuerzas para reaccionar y solo quise que la situación terminara rápido”, le relató la actriz al periodista. Aunque cuenta con un botón antipánico, el episodio reavivó su temor y evidenció la dificultad de hacer cumplir las medidas cautelares.

En LAM (América TV) dieron detalles de quién es la mujer que Gaetani denunció: la acosadora, nacida en 1994, comenzó a acercarse a la actriz como fan, asistiendo con frecuencia al teatro y a funciones donde la artista se presentaba. “Es una fan que se acerca, que va al teatro muy seguido a verla... Pero después empezó con una actitud invasiva que le empezó a incomodar”, detalló Pilar Smith al reconstruir el testimonio de la actriz. En su denuncia Gaetani contó las actitudes que encendió su alarma: “Por ejemplo, se mete al teatro y después me agarra fuerte del brazo, se quiere meter en mi auto cuando yo me estoy yendo”.

El hostigamiento trascendió el entorno profesional. La mujer apareció en reuniones sociales que Gaetani había compartido en redes y en una muestra de arte en Belgrano, donde la actriz tuvo que salir rápidamente hacia su auto mientras era perseguida. “En la denuncia, Gaetani dijo que la mujer se presentaba constantemente, llegando a acontecer situaciones en las cuales ha ingresado o ha querido ingresar al teatro, siendo retirada por el personal”, señalaron quienes conocen el caso.

La denuncia por acoso y hostigamiento, presentada ante la justicia hace un año, derivó en la entrega de un botón antipánico a la actriz y la imposición de una restricción perimetral. Sin embargo, la insistencia de esta mujer resulta difícil de frenar, ya que sigue presentándose tanto en el teatro como en distintos espacios privados de Gaetani.

A través de mensajes, regalos, ramos de flores y publicaciones en redes sociales, la acosadora intentó mantener el contacto. Hubo una carta acompañando un ramo de flores: “Cada día que pasa me doy cuenta de que te llevo en el corazón. Me encantaría que sigamos en contacto. Te dejo mi Instagram y número”. Gaetani expresó que debió aclararle varias veces que “las mujeres no son mi elección sexual” y que estaba en pareja cuando comenzaron los incidentes.

El informe judicial y los testimonios confirmaron que hubo intentos reiterados de ingreso a funciones de teatro, presencia a la salida de eventos y la necesidad de intervención policial cuando la actriz activó el botón antipánico. “Por suerte, esta chica no la interceptó. Romina pudo irse del Konex, pero es toda una situación que fue poniéndose más complicada una y otra vez”, añadió Smith.

Gaetani describió que siempre intentó mantener un trato cordial con la denunciada, incluso después de saber que padecía una condición psiquiátrica no especificada. “Siempre fue un trato superamable, sobre todo después de que me refiriera que tiene un padecimiento psiquiátrico. Pero la insistencia superó todos los límites”, remarcó la actriz.

Consultada sobre el proceso judicial que enfrenta con su expareja por violencia de género, el conductor habló de la charla que tuvo con la intérprete: “Yo hablé con Romina y me confirmó todo esto que está denunciado. También me confirmó los episodios de violencia con su expareja y me dijo que se sentía rota”.

También reprodujo la charla que tuvo con ella: “Ángel, pedile disculpas a la prensa porque no puedo hablar. Me siento muy mal porque es una persona a la que yo amé mucho. Todavía tengo sentimientos hacia esta persona, porque después de un episodio de violencia no se corta el amor de un día para el otro. Lo estoy tratando con los profesionales. También quiero mucho a sus dos hijos, porque tuvimos momentos muy felices. Entonces, está en ese proceso de asimilar la violencia que, que denunció”