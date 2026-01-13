Nico Occhiato habló del video viral que despertó rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato negó discusión con Flor Jazmín. Crédito: TikTok Uncafesitomas

El rumor corrió como pólvora en las redes sociales: Nico Occhiato enfrentó versiones de crisis con Flor Jazmín Peña tras la difusión de un video en el que ambos parecían discutir en una fiesta. Bastó que Momi Giardina publicara unas historias mostrando a los integrantes de LuzuTV bailando y cantando “Jurabas tú”, para que miles de seguidores pusieran la lupa sobre cada gesto y cada palabra entre la pareja del momento. ¿Qué ocurrió realmente entre Occhiato y Flor Jazmín?

La grabación, que circuló durante horas, mostraba a Nico y Flor abrazados, hablándose al oído. No había gritos. No había portazos. Pero en ese breve instante el público creyó descubrir una grieta: “Ni siquiera sabía que estaba ella ahí”, se escucha decir a Occhiato. ¿Era una explicación? ¿Un descargo? Los seguidores, atentos a cualquier señal, dispararon interpretaciones encontradas.

“¿Soy la única que piensa que en esa relación el que está enamorado es solo él?”, preguntó una usuaria, generando un eco inmediato. Otros fueron más directos: “Flor anda siempre re perseguida”. Las redes, como suele ocurrir, se partieron en bandos. Algunos aprovecharon para defender a la pareja: “Inventan historias, si ellos se ve que la están pasando súper divertido y amándose mucho”, escribió otro seguidor. No faltaron los mensajes de apoyo a Flor Jazmín: “Dejen de inventar historias solo para tirarle hate a Flor”.

Nico Occhiato le bajó el tono a la polémica en su perfil de X

La tensión virtual escaló. Las conjeturas crecieron. Pero fue el propio Nico Occhiato quien salió al cruce, cortando en seco cualquier especulación. Desde su cuenta de X, lanzó un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Jajajaj que dicen??? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”. Breve, irónico, desdramatizador.

No es la primera vez que la pareja se convierte en blanco de rumores. Hace apenas unos días, la propia Flor Jazmín Peña habló abiertamente sobre su carácter. “La verdad que soy muy temperamental, muy expresiva y calentona, lo cual no está bueno. Tengo que trabajar mi impulsividad”, reconoció. Lo hizo sin vueltas, con una honestidad que desarma prejuicios. Más adelante, amplió su mirada sobre las polémicas: admitió que su tendencia a la expresividad puede alimentar interpretaciones exageradas y que en ocasiones reacciona “en caliente”, aunque después logra relativizar y quitarle peso a los conflictos.

En cuanto a su vínculo con Occhiato, la artista remarcó la diferencia de temperamentos que los une y equilibra: “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. Me pregunto cómo hace”, confesó. ¿No es esa la clave de muchas parejas? La calma de uno, el fuego del otro. La escena del boliche, lejos de ser una pelea feroz, parece entonces una postal más de las diferencias que los complementan.

Postales del festejo íntimo de la pareja en el cumpleaños de Nico Occhiato

Pero la intimidad de la pareja se revela en otros momentos, lejos del ruido. El pasado 25 de diciembre, Nico cumplió treinta y tres años. No fue una celebración más. En ese escenario, Flor Jazmín eligió gritar su amor al mundo. Entre fotos y videos que compartió con sus seguidores, la bailarina y conductora de Nadie dice nada escribió: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”. Un mensaje que no deja espacio para la duda ni para la sospecha.

Las redes seguirán atentas, los comentarios no cesarán. Pero mientras algunos buscan grietas, la pareja responde con gestos y palabras que, lejos de alimentar la crisis, la disuelven. ¿Quién puede discutir con una declaración de amor tan contundente?