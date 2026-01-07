Flor Jazmín Peña y su autocrítica sobre los celos por Nico Occhiato: “Soy muy calentona”

“Parte del presente espectacular que tenemos es por cómo laburamos y por no hacerle ningún mal a nadie”, definió Flor la filosofía de trabajo en Luzu

La conductora y bailarina Flor Jazmín Peña abordó en el programa Intrusos las controversias que marcaron su 2025, analizando tanto las tensiones mediáticas surgidas tras la tapa de Gente de Los Personajes del Año, como la dinámica de pareja con Nico Occhiato.

En ese contexto, Peña hizo énfasis en el presente positivo que atraviesan ambos, destacando que “¡con Nico estamos bárbaro!”, según registró Intrusos. La artista atribuyó el crecimiento profesional conjunto a la filosofía de trabajo del equipo en Luzu, señalando: “Parte del presente espectacular que tenemos es por cómo laburamos y por no hacerle ningún mal a nadie”.

El conflicto en la tapa de Gente adquirió visibilidad luego de que, según contó la conductora Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), Laurita Fernández habría expresado una frase sobre Nico Occhiato que incomodó a Flor Jazmín Peña. “Laurita Fernández, semidesnuda, que anoche era una diosa, a alguien le dijo ‘qué bueno que está Nico Occhiato’, y parece que lo escuchó Flor. Por eso dijo ‘Acá hay cada una’”, relató Latorre.

Postales del festejo íntimo de la pareja

En su intervención televisiva, Peña retomó episodios recientes que se viralizaron por un supuesto gesto suyo hacia una famosa durante el encuentro de los personajes destacados, lo que generó múltiples comentarios en redes sociales. Consultada sobre esas imágenes, respondió de forma directa: “Había mucha cámara y muchas fotos. Tal vez se vio una revoleada de ojos de mi parte, pero no fue nada”, explicó.

Peña ofreció una autodefinición transparente sobre su carácter, reconociendo: “La verdad que soy muy temperamental, muy expresiva y calentona, lo cual no está bueno. Tengo que trabajar mi impulsividad”.

Más adelante, añadió —también de manera autocrítica— que su tendencia a la expresividad puede dar pie a interpretaciones exageradas y que, en ocasiones, reacciona “en caliente”, para luego relativizar y quitarle importancia a las polémicas. En ese tono, descartó cualquier gravedad en torno a versiones de celos o malentendidos dentro de la pareja: “Le dije ‘¿cómo me vas a explicar que lo saludaste?’, pero no voy a abrir algo que no amerita ni tiene importancia”.

Respecto a su relación con Occhiato, la artista remarcó la complementariedad que los caracteriza. Sostuvo que él se diferencia por su templanza incluso en situaciones desfavorables: “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. Me pregunto cómo hace”.

Hacia el cierre de su intervención, Peña evitó prolongar la polémica o citar a terceros, al afirmar con ironía: “De verdad no tiene importancia, ya me olvidé quién fue la chica, estoy a mil con la temporada”. Finalmente, reivindicó el modo de funcionamiento interno en Luzu y explicó que su enfoque profesional está puesto en generar contenido propio y mantener relaciones laborales honestas.

Amor público

La intimidad de la pareja, a la vez, quedó muy clara hace unos días, en ocasión del cumpleaños de Nico -cumplió 33 el 25 de diciembre-, que no fue solo una celebración más: se convirtió en el escenario donde Flor eligió, una vez más, gritarle al mundo su amor.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”, escribió la bailarina y conductora de Nadie dice nada (Luzu TV) en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías y videos cargadas de significado.

Un pequeño Nico Occhiato fue también una de las imágenes elegidas por Flor Jazmín Peña para postear en sus redes

El posteo, que estalló de reacciones apenas fue publicado, fue mucho más que un saludo: fue la confirmación de un estado de plenitud compartido, de ese amor que, como repiten sus seguidores en los comentarios, “se nota” y “se contagia”. Las palabras de los fans brotaron espontáneas: “Ellos son felices, yo soy feliz. Les amo”, “Puedo ver a Flora emocionarse haciendo el posteo, los amo”, “Nunca dejen de ser equipo”. Una seguidora sintetizó el sentimiento que sobrevuela a la pareja: “Flor no solo ama al Nico de ahora, sino que le recuerda y le hace sacar a su niño que lleva por dentro también... los dos son muy afortunados en tenerse... se aportan y retroalimentan mutuamente. Son el uno para el otro”.