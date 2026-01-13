Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

La canción con la que Gustavo Conti recordó a Silvina Luna (Video: Instagram)

Pese al tiempo transcurrido, el vacío que dejó la muerte de Silvina Luna sigue pesando con fuerza entre sus amigos y seres queridos. Aunque este martes no marcó una fecha puntual en el calendario de la actriz, sí fue un día de emociones a flor de piel para Gustavo Conti, uno de sus compañeros más cercanos desde los tiempos de Gran Hermano. Lejos de los homenajes formales y los aniversarios oficiales, Conti eligió refugiarse en la intimidad de su cuenta de Instagram para abrir el corazón, acompañado de una canción cargada de significado y de una imagen que resume años de amistad y cariño.

En la foto elegida, Gustavo y Silvina aparecen juntos, sonrientes y abrazados, mirando a la cámara en un retrato espontáneo y cálido. La estética, lejos de toda pose, transmite el clima de confianza y complicidad de un momento compartido. Él, con una camiseta negra y gesto relajado; ella, con la melena suelta, aros grandes y un vestido claro, irradia frescura y cercanía. Sobre la imagen, Gustavo escribió: “Gordita te soñé, nos abrazamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins ‘confianza’. ¡Busqué la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! PIEL DE GALLINA al leer la traducción. NO ESCUCHO PHIL, PERO SÍ CONOCÍA EL TEMA HASTA AHÍ”, escribió en mayúsculas, realzando su sentir.

El posteo incluyó un emoji de corazón y la canción “Against All Odds” de Collins sonando de fondo, como banda sonora del homenaje. El gesto no fue casual. La canción elegida, uno de los grandes clásicos de Collins, es una balada sobre el amor y la reconciliación, tema principal de la película homónima de 1984 traducida en Argentina como El poder y la pasión. La letra, con frases como “How can I just let you walk away?” (“¿Cómo puedo dejarte ir?”) y “Take a look at me now” (“Mírame ahora”), habla de la esperanza y el pedido de una nueva oportunidad, incluso cuando todo parece perdido. La elección musical de Conti funcionó como una confesión directa: la ausencia duele, pero el recuerdo y la conexión permanecen intactos.

Gustavo Conti y Silvina Luna, una amistad desde Gran Hermano a la eternidad

No es la primera vez que Gustavo abre el corazón en las redes para recordar a Silvina. En el segundo aniversario de su muerte, el pasado 31 de agosto, el actor y exparticipante de Gran Hermano ya había conmovido a sus seguidores con un mensaje lleno de nostalgia. “Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos”, escribió entonces. Acompañó sus palabras con un video íntimo, una recopilación de momentos compartidos: risas, abrazos y escenas cotidianas que resumían una amistad profunda, forjada en los años y mantenida más allá de todo.

En aquel mensaje, Conti también dejó ver cómo la presencia de Silvina sigue marcando su vida cotidiana. “Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo”, confesó. La evocación de la actriz se cuela en la rutina, en los rincones de la casa, en los pequeños gestos que fueron parte del día a día. “Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”, se sinceró, dejando espacio también para el humor y la ternura que definieron la relación.

El actor suele recordar a su amiga en fechas importantes (Instagram)

En el cierre de aquel homenaje, Gustavo dejó una definición que condensa el sentimiento de quienes la quisieron: “Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre. Te llevo conmigo en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo, gordita de mi corazón, hoy y siempre”.

Así, a más de dos años de la partida de Silvina, su huella sigue encendida en la memoria de quienes la acompañaron en la vida y eligen, cada tanto, celebrarla con palabras, música y amor.