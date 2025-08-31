Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Gustavo Conti compartió sus sentimientos ante el aniversario de la muerte de Silvina Luna (Instagram)

El domingo quedó teñido de emoción y recuerdos para Gustavo Conti, quien publicó en sus redes sociales un sentido homenaje a Silvina Luna a dos años de su muerte. La modelo tenía solo 43 años cuando falleció como consecuencia de una insuficiencia renal, secuela directa de una cirugía a cargo de Aníbal Lotocki. En un nuevo aniversario de su partida, el amigo inseparable de Silvina eligió el refugio de su cuenta de Instagram para abrir el corazón con emotivas palabras junto a un recuerdo de su paso por la casa de Gran Hermano.

“Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos”, escribió Gustavo en el comienzo de un posteo que conmovió a todos los que la quisieron. Junto al mensaje, subió un video íntimo, una recopilación de instantes compartidos con Luna, que recorrieron los momentos más luminosos de su vínculo. “Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida”, manifestó, abriéndose a la memoria y el cariño.

El recuerdo fue directo a la rutina diaria. Gustavo compartió cómo la presencia de su amiga sigue viva en cada día, en cada rincón de su casa y su historia: “Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo”. Las palabras, atravesadas por la nostalgia y la gratitud, tuvieron espacio para el humor y la ternura que definieron la relación. “Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”, se sinceró.

Gustavo y Silvina entablaron una fuerte amistad luego de su paso por Gran Hermano

El mensaje, intenso y personal, encontró en el cierre una definición. “Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre. Te llevo conmigo en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo, gordita de mi corazón, hoy y siempre”, escribió Conti, sellando una despedida que, más que un adiós, fue un reconocimiento a todo lo compartido.

Las reacciones de los seguidores y amigos no tardaron en aparecer. La publicación se llenó de mensajes de apoyo y afecto para el actor y para la memoria de la modelo fallecida. “Hermosa amistad que ustedes tenían, seguro que ella los cuida a los tres”; “Ella siempre va a estar con vos y su familia”; “Ella los cuida a vos y a Ximena desde arriba”; “Me hicieron llorar tus palabras”; “Un beso al cielo para ese hermoso ángel”, fueron solo algunas de las frases destacadas que inundaron la red, testimoniando el cariño y el legado que Luna dejó en su entorno.

A dos años de su partida terrenal, Gustavo continúa manteniendo viva su presencia (Instagram)

La historia del final de la modelo sigue marcada por la tragedia. La modelo falleció tras un extenso período de internación en el Hospital Italiano, adonde había ingresado con un cuadro de salud gravísimo, a la espera de un trasplante de riñón que nunca pudo concretarse por las múltiples complicaciones derivadas de la intervención quirúrgica sufrida años atrás. Silvina, que permaneció 79 días internada, partió dejando un vacío difícil de llenar en su familia, amigos, colegas y en el público que la vio desde sus inicios en Gran Hermano hasta su consagración como una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

El posteo de Conti se transformó en un faro de ese vínculo indestructible, compuesto de recuerdos, risas y agradecimientos eternos. El domingo, una vez más, eligió honrar a su amiga y mostrar que, a pesar de la distancia física, Silvina vive en cada abrazo pendiente, en cada frase compartida, y en un amor que desafía al tiempo y la ausencia.