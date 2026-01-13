El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

El dr. Alberto Cormillot explicó por qué tiene puesto un cuello ortopédico

La llegada de Alberto Cormillot al estudio de Radio Mitre causó asombro entre los presentes en el programa “Alguien tiene que decirlo”. Portaba un cuello ortopédico, lo que desató comentarios y bromas al aire al notar el accesorio inesperado.

Uno de los colegas rompió el hielo con humor. “Qué linda polera, doc”, lanzó. La conductora María Isabel Sánchez (que reemplaza en ese rol a Eduardo Feinmann, de vacaciones) aclaró para la audiencia: “Eso que tiene el doc, le contamos para la patria youtubera, no es una bufanda. Está con el cuello un poco duro. Es lo que se viene. Es la nueva tendencia del verano”. A lo que Cormillot, con humor, respondió: “En Punta del Este todo el mundo anda con esto”.

La curiosidad llevó a María Isabel Sánchez a preguntarle a Cormillot el motivo del uso del cuello ortopédico. El médico respondió: “Me chocaron de atrás el auto y entonces…”. Sánchez precisó: “Y tuviste el latigazo ese en el cuello. ¿Y vas a estar mucho tiempo con eso?”.

“No, un par de meses. Un par de meses, está bien. No sé cuánto tiempo”, explicó Cormillot.

Un choque y el consecuente latigazo en el cuello hizo que el Dr. Cormillot debe usar un cuello ortopédico

La conductora se interesó por la comodidad del dispositivo. El doctor fue claro: “No es incómodo. Al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, o sea, no haces ningún movimiento que sea inconveniente. Y es mullidito, te apoya el cuello”.

Cormillot añadió: “Están los duros, esos que usan en la ambulancia, cuando hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Lo que haces es limitar el dolor, pero no te molesta para nada”.

Las bromas sobre el estilo veraniego del accesorio se mantuvieron mientras el doctor respondía de manera distendida. Al ser consultado sobre cómo duerme, señaló: “Duermo con el puesto y me siento cómodo”.

Alberto Cormillot y una imagen del día en que se recibó de médico (Instagram)

En paralelo a esta aparición, a finales del año pasado Cormillot celebró sus 64 años de carrera profesional como médico. Y compartió una foto de su graduación y reflexionó: “En este recorrido hubo aciertos, errores, proyectos que se cumplieron y otros que quedaron en el tintero”.

Durante su trayectoria, ha defendido valores como el trabajo en equipo, el estudio y el servicio a los demás. En cuanto a su salud, expuso que desde joven tiene que afrontar convivir con colesterol hereditario: “Me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan, eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más”.

Con determinación y disciplina, Cormillot reafirmó su compromiso con los cuidados médicos, una actitud que lo acompaña tanto en su vida personal como en su extensa carrera profesional.

El dr. Alberto Cormillot recordó el día que se casó en Las Vegas con Estefanía Pasquini con "Elvis" como testigo

No fue el único aniversario que celebró el año pasado. El 11 de noviembre, en ocasión del cumpleños número 39 años de su esposa Estefanía Pasquini, Cormillot eligió un particular recuerdo para homenajearla, evocando uno de los momentos más felices de su vida y compartiendo con sus seguidores la intimidad de una celebración que, aunque simbólica, marcó un hito en la historia de la pareja: su casamiento en la capilla Graceland de Las Vegas.

Fue un casamiento único. El doctor Cormillot publicó el video en el que ambos están dentro de la iglesia, con la presencia de un imitador de Elvis Presley, y causó furor en las redes sociales. El hombre, vestido como el Rey en su última etapa, guitarra al hombro, les cantó “Love me tender”, mientras una jueza ofició la ceremonia y los casó.