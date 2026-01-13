Teleshow

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

El médico contó el motivo por el que debe usar el collarín cervical y explicó que “no es incómodo”

Guardar
El dr. Alberto Cormillot explicó por qué tiene puesto un cuello ortopédico

La llegada de Alberto Cormillot al estudio de Radio Mitre causó asombro entre los presentes en el programa “Alguien tiene que decirlo”. Portaba un cuello ortopédico, lo que desató comentarios y bromas al aire al notar el accesorio inesperado.

Uno de los colegas rompió el hielo con humor. “Qué linda polera, doc”, lanzó. La conductora María Isabel Sánchez (que reemplaza en ese rol a Eduardo Feinmann, de vacaciones) aclaró para la audiencia: “Eso que tiene el doc, le contamos para la patria youtubera, no es una bufanda. Está con el cuello un poco duro. Es lo que se viene. Es la nueva tendencia del verano”. A lo que Cormillot, con humor, respondió: “En Punta del Este todo el mundo anda con esto”.

La curiosidad llevó a María Isabel Sánchez a preguntarle a Cormillot el motivo del uso del cuello ortopédico. El médico respondió: “Me chocaron de atrás el auto y entonces…”. Sánchez precisó: “Y tuviste el latigazo ese en el cuello. ¿Y vas a estar mucho tiempo con eso?”.

“No, un par de meses. Un par de meses, está bien. No sé cuánto tiempo”, explicó Cormillot.

Un choque y el consecuente
Un choque y el consecuente latigazo en el cuello hizo que el Dr. Cormillot debe usar un cuello ortopédico

La conductora se interesó por la comodidad del dispositivo. El doctor fue claro: “No es incómodo. Al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, o sea, no haces ningún movimiento que sea inconveniente. Y es mullidito, te apoya el cuello”.

Cormillot añadió: “Están los duros, esos que usan en la ambulancia, cuando hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Lo que haces es limitar el dolor, pero no te molesta para nada”.

Las bromas sobre el estilo veraniego del accesorio se mantuvieron mientras el doctor respondía de manera distendida. Al ser consultado sobre cómo duerme, señaló: “Duermo con el puesto y me siento cómodo”.

Alberto Cormillot y una imagen
Alberto Cormillot y una imagen del día en que se recibó de médico (Instagram)

En paralelo a esta aparición, a finales del año pasado Cormillot celebró sus 64 años de carrera profesional como médico. Y compartió una foto de su graduación y reflexionó: “En este recorrido hubo aciertos, errores, proyectos que se cumplieron y otros que quedaron en el tintero”.

Durante su trayectoria, ha defendido valores como el trabajo en equipo, el estudio y el servicio a los demás. En cuanto a su salud, expuso que desde joven tiene que afrontar convivir con colesterol hereditario: “Me lo diagnosticaron cuando tenía 20 años, y lo vengo controlando desde aquella época. Pero tengo también muchos kilómetros de rodaje, y entonces se van acumulando placas en las arterias. Esas placas, si uno hace todo bien, se estabilizan, eso quiere decir que se meten adentro de la pared y no joroban más”.

Con determinación y disciplina, Cormillot reafirmó su compromiso con los cuidados médicos, una actitud que lo acompaña tanto en su vida personal como en su extensa carrera profesional.

El dr. Alberto Cormillot recordó el día que se casó en Las Vegas con Estefanía Pasquini con "Elvis" como testigo

No fue el único aniversario que celebró el año pasado. El 11 de noviembre, en ocasión del cumpleños número 39 años de su esposa Estefanía Pasquini, Cormillot eligió un particular recuerdo para homenajearla, evocando uno de los momentos más felices de su vida y compartiendo con sus seguidores la intimidad de una celebración que, aunque simbólica, marcó un hito en la historia de la pareja: su casamiento en la capilla Graceland de Las Vegas.

Fue un casamiento único. El doctor Cormillot publicó el video en el que ambos están dentro de la iglesia, con la presencia de un imitador de Elvis Presley, y causó furor en las redes sociales. El hombre, vestido como el Rey en su última etapa, guitarra al hombro, les cantó “Love me tender”, mientras una jueza ofició la ceremonia y los casó.

Temas Relacionados

Alberto CormillotCuello ortopédicoAccidente vial

Últimas Noticias

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

Lo contó Guido Záffora en DDM: la involucrada sería una empresaria llamada Valeria, que se conoció a partir del escándalo por los audios virales del actor con Sarah Borrell y el testimonio de Tamara Bella

Una tercera mujer apareció vinculada

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

En diálogo con Intrusos, la actriz relató el momento de tensión que vivió cuando la fanática violó la restricción perimetral y apareció en primera fila durante su show

Romina Gaetani se sinceró tras

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

La actriz evocó la figura del hombre fallecido en 2009 y protagonista de un secuestro que fue noticia nacional

El recuerdo de Nancy Dupláa

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

La ópera prima de la actriz competirá en los galardones de la Academia de Cine Español

Belén, el largometraje de Dolores

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

La empresaria se refirió a lo vivido en el pasado con el exnovio de Wanda Nara, en el centro de la escena tras su flamante separación

Floppy Tesouro habló de su
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

Murió una estrella del deporte tras quedar atrapada en una avalancha mientras esquiaba

El día que un arquero se quedó esperando el inicio de un partido que se había suspendido y no le avisaron

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

TELESHOW
Una tercera mujer apareció vinculada

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

Romina Gaetani se sinceró tras el episodio con su acosadora: “Iba a ser un caos”

El recuerdo de Nancy Dupláa a Antonio Echarri, el padre de Pablo: “¡Hoy cumpliría 90 años!”

Belén, el largometraje de Dolores Fonzi, fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya

Floppy Tesouro habló de su polémico encuentro con Martín Migueles: “Es raro que te encaren en una escalera”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Ecuador descartó

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Entrenaba como rescatista y una raya lo apuñaló en el abdomen: se salvó de milagro

El secretario general de la OTAN condenó la represión violenta en Irán