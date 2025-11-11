Teleshow

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

Con motivo del cumpleaños 39 de su esposa, el médico publicó un clip del casamiento de ambos en una capilla de la ciudad norteamericana hace seis años, con El Rey cantándole a la pareja

El dr. Alberto Cormillot recordó el día que se casó en Las Vegas con Estefanía Pasquini con "Elvis" como testigo

Hoy cumple 39 años Estefanía Pasquini, la esposa del doctor Alberto Cormillot. Y el médico eligió un particular recuerdo para homenajearla, evocando uno de los momentos más felices de su vida y compartiendo con sus seguidores la intimidad de una celebración que, aunque simbólica, marcó un hito en la historia de la pareja.

Fue un casamiento único, en la capilla Graceland de Las Vegas. El doctor Cormillot publicó el video en el que ambos están dentro de la iglesia, con la presencia de un imitador de Elvis Presley, y causó furor en las redes sociales. El hombre, vestido como el Rey en su última etapa, guitarra al hombro, canta “Love me tender”.

La jueza, en castellano, les dice “Hoy es un día muy especial. Hoy es el día 7 de noviembre de 2019. Miren dónde están, en Graceland, en Las Vegas, en la presencia del rey de rock y de sus amigos y de su hijo, por un motivo muy especial: para conmemorar el amor. Y porque alguien de arriba los quiere mucho y dijo: ‘Voy a hacer con que Alberto y Estefanía se conozcan, se enamoren y sepan lo que es el amor’. El amor que todo acepta, que perdona, que no es fácil, que trae altos y bajos, pero que los trajo de la mano hasta aquí hoy”

Más adelante, Cormillot y Pasquini bailan abrazados, mientras “Elvis” cantá “You were always on my mind”, y detrás se ve a un colega amigo del nutricionista y a su hijo Adrián.

La jueza vuelve a hablarles. Primero a ella: “Esas son las manos de tu mejor amigo tomando la tuya hoy en ese día tan especial. Son las manos que te llaman por teléfono, son las manos que te acarician, son las manos que secan tus lágrimas, las manos que a veces te van a querer ahorcar (y las risas la interrumpen)... pero son las manos de tu mejor amigo y de la persona que tu elegiste para estar contigo hoy”.

Entonces, Cormillot y Estefanía repiten la fórmula común a cualquier boda. Dicen “sí, quiero”, intercambian anillos y se besan, mientras Elvis comienza a puro rock’n’roll con Jailhouse rock.

Hoy, Cormillot publicó, junto al video: “Hoy quiero compartir un recuerdo que tengo guardado en el corazón nuestro casamiento en Las Vegas. Uno de los momentos más felices de mi vida. Feliz cumple, mi amor. @estefi_pasquini”

Cormillot le contó a Teleshow cómo surgió la idea durante su estadía en la ciudad, en la que asistía a un congreso de obesidad. “Se me ocurrió a mí porque escuché que se podía hacer. Fue una experiencia muy linda”, recordó. La pareja se vistió para la ocasión, alquilando lo necesario en Las Vegas, y contó con la presencia del hijo mayor de Cormillot, quien los acompañó en la aventura. El fotógrafo, de nacionalidad argentina, también participó activamente, contándola al imitador de Elvis quién era Cormillot. “Nos cantó un montón de canciones”, recuerda el médico.

El Dr. Alberto Cormillot y su esposa Estefanía Pasquini el 7 de noviembre de 2019 en la capilla Graceland de Las Vegas, donde se casaron con un imitador de Elvis Presley como maestro de ceremonias

La ceremonia en la capilla Graceland tuvo un matiz particular: la jueza que ofició el acto consultó a la pareja si deseaban realizar un casamiento oficial o simbólico. Cormillot explicó que, en caso de optar por la formalidad, debían presentarse por la mañana y firmar los documentos legales, lo que otorgaría validez jurídica al enlace en Estados Unidos. “Tan es en serio que cuando al mes siguiente me casé acá me preguntaron si me había casado en los Estados Unidos, porque ese casamiento se considera válido. Pero allá lo hicimos simbólicamente, no en forma oficial”, detalló el médico. Esta distinción resultó relevante al momento de formalizar la unión en Argentina, donde las autoridades consultaron sobre la existencia de un matrimonio previo en el extranjero.

Un mes después de la experiencia en Las Vegas, el 8 de diciembre de 2019, Cormillot y Pasquini celebraron su casamiento oficial en un salón de Villa Devoto, Buenos Aires. La ceremonia se realizó en un clima de hermetismo y reserva, con la presencia exclusiva del círculo más íntimo de familiares y amigos. La pareja se conocía desde 2012 y, tras poco más de un año de noviazgo, decidió formalizar su vínculo en un entorno discreto y alejado de la exposición mediática.

La historia de amor entre Cormillot y Pasquini se consolidó con el paso del tiempo y la llegada de su hijo Emilio, quien hoy tiene cuatro años. La pareja ha transitado su relación con naturalidad, sin dejarse afectar por la diferencia de edad de 48 años entre ambos. Desde el inicio, han priorizado la construcción de una familia y el disfrute de los pequeños momentos cotidianos, como lo reflejan los recientes festejos por el cumpleaños de Estefanía.

En la celebración de hoy, Cormillot compartió en redes sociales una fotografía familiar junto a Pasquini y Emilio, acompañada de un mensaje de gratitud y amor. “Estefi, vos me diste amor y compañerismo… y en el día de tu cumpleaños (en el que los regalos son todos para vos), te quiero agradecer el mejor regalo de todos. Emilio. Gracias por todo lo que construimos juntos. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió el médico.

La foto junto a Estefanía Pasquini y el hijo de ambos, Emilio, que Cormillot eligió para homenajear a su esposa por su cumpleaños

Anoche, según contó Cormillot, la familia organizó una cena íntima y familiar, en la que le entregaron a su esposa un regalo especial —parte del cual ya había obsequiado en el Día de la Madre— y una caja de bombones de colores, los favoritos de Estefanía, adquiridos en una bombonería cercana a su domicilio. Junto a Emilio, prepararon un cotillón para agasajarla y anticiparon una celebración con amigos para el fin de semana.

A lo largo de los años, la pareja ha demostrado que las convenciones sociales y las diferencias generacionales no condicionan su vínculo, que se sostiene en la aceptación mutua y la alegría compartida.

La drástica reacción de Mauro

El apasionado beso de Marcos

La esposa de Maxi López

La emotiva despedida de Calu

La foto de Wanda Nara
Las perlitas del entrenamiento de

La drástica reacción de Mauro

Cómo será el proceso de

