Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Punta del Este volvió a convertirse en el epicentro del glamour, la solidaridad y el encuentro social con la realización de la 48ª edición de la Cena de Famosos, un evento que ya es tradición en el verano esteño y que año tras año reúne a las principales figuras del espectáculo, la cultura, el deporte y el empresariado del Río de la Plata. La gala se rellevó a cabo este domingo,desde las 22, en Narbona Punta del Este, una chacra convertida en uno de los espacios más sofisticados para eventos de alto perfil.
Organizada por Juan Herrera Producciones, la velada tuvo como eje central el apoyo a la Fundación SES (Salud, Educación y Sociedad), una organización dedicada a la asesoría, capacitación y desarrollo de proyectos con impacto social, especialmente en áreas vinculadas a la educación y la salud. En total, participaron más de 600 invitados y cerca de 70 celebridades, quienes combinaron elegancia, compromiso solidario y espíritu festivo en una noche que se extendió hasta entrada la madrugada.
Uno de los momentos más esperados —y ya convertidos en sello del evento— fue cuando las figuras cambiaron los looks de gala por los tradicionales gorros y delantales de cocina para servir el primer plato a los comensales. Esa postal, que mezcla humor, cercanía y distensión, volvió a repetirse y fue uno de los instantes más fotografiados de la noche.
Entre las presencias más destacadas se encontró Carolina Pampita Ardohain, una de las invitadas más requeridas, quien protagonizó además uno de los momentos curiosos de la velada. La modelo recibió en el escenario una camiseta del Club Atlético Peñarol, número 33, firmada por todo el plantel, entregada por el futbolista Nahuel Herrera y por el vicepresidente del club, Eduardo Zaidensztat, en el marco de una acción solidaria a beneficio de la Fundación SES.
La gala también tuvo su costado emotivo con los homenajes especiales, entre ellos el reconocimiento a Juan Alberto Mateyko, quien fue distinguido por su trayectoria y su presente en Radio Mitre Córdoba. Visiblemente emocionado, el histórico locutor agradeció la distinción y recibió una ovación cerrada de los presentes. Otro de los homenajeados fue Pachu Peña, figura emblemática del humor argentino.
La lista de invitados incluyó nombres de peso del espectáculo argentino como Graciela Alfano, madrina de la fundación y de la cena. También contó con la presencia de: Fernando Burlando, Florencia de la V, Karina Jelinek, Marcelo de Bellis, Flor Parise, Ana Rosenfeld, Verónica Perdomo, Lisandro Navarro, Ulises Apóstolo, Santiago Larrivey, Fernando Burlando, Marcelo de Bellis, Barby Franco, Marian Farjat, Luciana Martínez, Yanina Screpante, Alfredo Ravazzani y Vanina Balena, entre muchos otros.
Desde Uruguay, participaron referentes del periodismo, la cultura y el deporte como Alberto Kesman, Lourdes Ferro, Roberto Moar, Gustavo Zerbino, Flavio Perchman, Agó Páez Vilaró, Alejandro Acland, Camila Cibils, Carlos Páez, Patricia Pita, Yesty Prieto, Selva Pérez, Andy Vila, Virginia Moreira, Valentina Barrios, Gustavo Trelles, Juan Carlos Scelza, Marcelo Bornio, Valeria Ripoll, Laura Martínez, Martina Benvenutto, Johan Kozub, Mauricio Etchenique, Lucía Bemaor, Charly Sosa, Sofía Romano, Maxi Peña, Rosina Beltrán y Rodrigo Zeballos, consolidando el carácter binacional del evento.
La noche incluyó más de 15 shows en vivo, sorpresas, regalos y un clima de celebración constante, que culminó con una gran fiesta donde la música y el baile se extendieron hasta pasadas las cuatro de la mañana. El cambio de locación —del tradicional Centro de Convenciones a Narbona— le aportó un aire más íntimo y exclusivo, sin perder la magnitud ni el impacto que caracterizan a la Cena de Famosos.
Con casi medio siglo de historia, la Cena de Famosos reafirmó en 2026 su lugar como uno de los eventos más emblemáticos del verano en Punta del Este: una noche donde el brillo, la emoción y la solidaridad vuelven a encontrarse bajo una misma consigna.
Créditos: RSFotos