Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Realizada a beneficio de la Fundación SES, fue uno de los eventos top de la temporada. Las fotos

El glamour se mezcló con
El glamour se mezcló con la solidaridad en una de las galas más esperadas del verano esteño (RS Fotos)

Punta del Este volvió a convertirse en el epicentro del glamour, la solidaridad y el encuentro social con la realización de la 48ª edición de la Cena de Famosos, un evento que ya es tradición en el verano esteño y que año tras año reúne a las principales figuras del espectáculo, la cultura, el deporte y el empresariado del Río de la Plata. La gala se rellevó a cabo este domingo,desde las 22, en Narbona Punta del Este, una chacra convertida en uno de los espacios más sofisticados para eventos de alto perfil.

Pampita Ardohain, una de las
Pampita Ardohain, una de las figuras más convocantes de la noche, dijo presente en la 48ª edición de la Cena de los Famosos en Punta del Este
Parte de los más de
Parte de los más de 600 invitados que participaron de la 48ª edición de la Cena de los Famosos en Punta del Este
Priscila Crivocapich formó parte del
Priscila Crivocapich formó parte del evento que combinó elegancia, solidaridad y espíritu festivo
Graciela Alfano, madrina de la
Graciela Alfano, madrina de la fundación y de la Cena de los Famosos, fue una de las grandes protagonistas de la velada
Marcelo de Bellis dijo presente
Marcelo de Bellis dijo presente en la tradicional Cena de los Famosos en Punta del Este

Organizada por Juan Herrera Producciones, la velada tuvo como eje central el apoyo a la Fundación SES (Salud, Educación y Sociedad), una organización dedicada a la asesoría, capacitación y desarrollo de proyectos con impacto social, especialmente en áreas vinculadas a la educación y la salud. En total, participaron más de 600 invitados y cerca de 70 celebridades, quienes combinaron elegancia, compromiso solidario y espíritu festivo en una noche que se extendió hasta entrada la madrugada.

Uno de los momentos más esperados —y ya convertidos en sello del evento— fue cuando las figuras cambiaron los looks de gala por los tradicionales gorros y delantales de cocina para servir el primer plato a los comensales. Esa postal, que mezcla humor, cercanía y distensión, volvió a repetirse y fue uno de los instantes más fotografiados de la noche.

Pampita recibió una camiseta de
Pampita recibió una camiseta de Peñarol firmada por todo el plantel, en el marco de una acción solidaria a beneficio de la Fundación SES
Pachu Peña recibió un homenaje
Pachu Peña recibió un homenaje especial y se llevó uno de los aplausos más cálidos de la noche
Ana Rosenfeld fue parte del
Ana Rosenfeld fue parte del encuentro que ya es un clásico del verano
Florencia de la V formó
Florencia de la V formó parte del exclusivo evento que reunió a figuras de ambas orillas del Río de la Plata
Juan Alberto Mateyko fue homenajeado
Juan Alberto Mateyko fue homenajeado por su trayectoria y recibió una ovación cerrada durante la gala
El actor acompañó la noche
El actor acompañó la noche de homenajes y celebración en la tradicional Cena de los Famosos junto a su familia
Alfano fue una de las
Alfano fue una de las protagonistas de la velada y participó de los homenajes y momentos centrales del evento

Entre las presencias más destacadas se encontró Carolina Pampita Ardohain, una de las invitadas más requeridas, quien protagonizó además uno de los momentos curiosos de la velada. La modelo recibió en el escenario una camiseta del Club Atlético Peñarol, número 33, firmada por todo el plantel, entregada por el futbolista Nahuel Herrera y por el vicepresidente del club, Eduardo Zaidensztat, en el marco de una acción solidaria a beneficio de la Fundación SES.

La gala también tuvo su costado emotivo con los homenajes especiales, entre ellos el reconocimiento a Juan Alberto Mateyko, quien fue distinguido por su trayectoria y su presente en Radio Mitre Córdoba. Visiblemente emocionado, el histórico locutor agradeció la distinción y recibió una ovación cerrada de los presentes. Otro de los homenajeados fue Pachu Peña, figura emblemática del humor argentino.

Fernando Burlando asistió acompañado de
Fernando Burlando asistió acompañado de Barby Franco a la cena solidaria y acompañó los homenajes en una noche de gala en Narbona
El humorista participó del evento
El humorista participó del evento solidario y se sumó a los tradicionales momentos de distensión de la cena
Selva Pérez Piotti junto a
Selva Pérez Piotti junto a Ulises Apóstolo, exintegrantes de la casa de Gran Hermano Argentina
Ana Rosenfeld posó con Alberto
Ana Rosenfeld posó con Alberto Mateyko en la Cena de Famosos en Punta del Este
Bati Larrivey, otro de los
Bati Larrivey, otro de los últimos participantes de la casa de Gran Hermano Argentina
Barby Franco y Fernando Burlando
Barby Franco y Fernando Burlando asistieron juntos a la cena
Karina Jelinek junto a su
Karina Jelinek junto a su pareja, Flor Parise, en el evento realizado en Uruguay

La lista de invitados incluyó nombres de peso del espectáculo argentino como Graciela Alfano, madrina de la fundación y de la cena. También contó con la presencia de: Fernando Burlando, Florencia de la V, Karina Jelinek, Marcelo de Bellis, Flor Parise, Ana Rosenfeld, Verónica Perdomo, Lisandro Navarro, Ulises Apóstolo, Santiago Larrivey, Fernando Burlando, Marcelo de Bellis, Barby Franco, Marian Farjat, Luciana Martínez, Yanina Screpante, Alfredo Ravazzani y Vanina Balena, entre muchos otros.

Desde Uruguay, participaron referentes del periodismo, la cultura y el deporte como Alberto Kesman, Lourdes Ferro, Roberto Moar, Gustavo Zerbino, Flavio Perchman, Agó Páez Vilaró, Alejandro Acland, Camila Cibils, Carlos Páez, Patricia Pita, Yesty Prieto, Selva Pérez, Andy Vila, Virginia Moreira, Valentina Barrios, Gustavo Trelles, Juan Carlos Scelza, Marcelo Bornio, Valeria Ripoll, Laura Martínez, Martina Benvenutto, Johan Kozub, Mauricio Etchenique, Lucía Bemaor, Charly Sosa, Sofía Romano, Maxi Peña, Rosina Beltrán y Rodrigo Zeballos, consolidando el carácter binacional del evento.

Pampita fue la más solicitada
Pampita fue la más solicitada de la noche en Punta del Este
Selva Pérez, Ulises Apóstolo, Luciana
Selva Pérez, Ulises Apóstolo, Luciana Martínez y Bati Larrivey, participantes de la última edición de Gran Hermano Argentina
Jelinek y Parise disfrutaron de
Jelinek y Parise disfrutaron de una noche de gala que se extendió hasta la madrugada
Rosina Beltrán asistió a la
Rosina Beltrán asistió a la Cena de los Famosos 2026, uno de los eventos más destacados del verano
Florencia de la V fue
Florencia de la V fue una de las figuras argentinas presentes en la noche más glamorosa del verano esteño

La noche incluyó más de 15 shows en vivo, sorpresas, regalos y un clima de celebración constante, que culminó con una gran fiesta donde la música y el baile se extendieron hasta pasadas las cuatro de la mañana. El cambio de locación —del tradicional Centro de Convenciones a Narbona— le aportó un aire más íntimo y exclusivo, sin perder la magnitud ni el impacto que caracterizan a la Cena de Famosos.

Con casi medio siglo de historia, la Cena de Famosos reafirmó en 2026 su lugar como uno de los eventos más emblemáticos del verano en Punta del Este: una noche donde el brillo, la emoción y la solidaridad vuelven a encontrarse bajo una misma consigna.

Créditos: RSFotos

