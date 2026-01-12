Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles

El sol de Punta del Este no logra disipar la sombra que se posa sobre la vida de Wanda Nara. La conductora lo dijo sin rodeos ante los micrófonos y las cámaras: “Decidí hacer una pausa porque es doloroso”, registraron las cámaras de Infama. No hay espacio para los rumores de reconciliación, no queda margen para especulaciones románticas. La separación de Martín Migueles es un hecho irreversible y la propia Wanda lo confirmó, aunque en su voz se cuela la tristeza de los que, a pesar de todo, no renuncian a la tranquilidad.

“Estoy muy bien. Estoy tranquila, feliz, con muchos amigos, pero no quiero hablar de muchas cosas”, respondió, rodeada de micrófonos y preguntas insistentes. ¿Quién tomó la decisión? ¿Fue ella? Apenas concedió un escueto: “No importa. Sí, no quiero hablar”. Las palabras se quedan cortas, pero el gesto y el tono cuentan otra historia.

Sobre la vida de Migueles, la empresaria prefiere el respeto. “Las cosas que hablan y que dicen, yo lo único que te puedo hablar es cosas lindas de él. Conocí a una persona que es divina, que si tiene algún problema, ojalá lo solucione y lo pueda aclarar, pero no te puedo hablar de cosas que yo no sé o desconozco”, afirmó con claridad. Su límite está marcado: “No me meto en las cosas personales de nadie y estoy muy tranquila y siguiendo mi vida y mis cosas”, declaró Wanda a la prensa.

Wanda Nara y Martín Migueles cuando disfrutaban de las playas de Punta del Este (Crédito: RS Foto)

La presión mediática es una constante en el universo Nara. La conductora lo sabe y lo advierte: “Lo que le dije cuando me conoció a mí, que lamentablemente todo lo que está alrededor mío, desde mis abuelitos, en paz descansen, le pasó a todo el mundo, está muy observado”.

La pregunta incómoda no tarda en llegar: ¿En algún momento sintió que él la utilizó para protegerse? La respuesta fue firme: “No, y eso sería también subestimarme un poco a mí, la persona que soy yo. Yo confío en él”, remarcó la conductora.

Los últimos altercados de Martín con la prensa fueron señalados como el posible punto de quiebre. Ella lo explica: “Yo estaba adelante, estaban mis hijos también, mis hijos grandes, y, obviamente, él le habló y le conversó de buena manera porque estaban justamente los chicos adelante y le pidió respeto porque estábamos con los chicos, no se pueden mostrar mucho mis hijas en cámara y nos venían siguiendo durante todo el paseo en el shopping”.

La tensión se acumula mientras relata: “Fue simplemente decirle eso. Y sobre todo que estaban muchas veces filmando el jardín de mi casa en Punta del Este, y es una intimidad de la familia, y sobre todo de las nenas chiquitas, que estamos con este problema que el papá no quiere que se vean y que aparezcan”, contó Wanda.

En medio de la infidelidad frustrada, Claudia Ciardone recordó cómo empezó Martín Migueles a contactarse con ella (La mañana con Moria - El Trece)

La intimidad es un bien escaso, casi imposible. “Conmigo no tuvo jamás una actitud fuera de lugar. También decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas y no sos famoso y no sabés cómo manejarlas y no es de este palo. Entonces, fue también un poco para cuidarlo”.

La polémica suma un capítulo más: Claudia Ciardone muestra mensajes que Martín Migueles, su ex novio, le mandó para verse en Punta del Este mientras aún era pareja de Wanda Nara. Ante la consulta, la respuesta es directa: “No hablo de esas cosas. Yo soy una mujer que me escriben, te diría que casi todos mis ex, y nunca haría una cosa así”. “La verdad que confío, te vuelvo a decir, confío ciegamente en él, tengo buena relación, entrenamos juntos, quizás hasta alguna vez me vuelven a ver entrenando con él o teniendo relación, porque yo termino muy bien”.

El presente la encuentra en calma, o al menos eso intenta transmitir. “Ahora estoy muy bien así, la verdad que estoy feliz. Yo cuando me separé en aquel momento dije ‘estoy para estar sola’ y bueno, tuve dos relaciones de gente muy linda que conocí. Tengo cámaras encima, entonces es obvio que me van a ver si estoy con alguien”.

Desde Mar del Plata, Maxi López dio a conocer que Wanda Nara terminó su relación con Martín Migueles luego de las polémicas versiones de infidelidad (Sería Increíble – Olga)

Sobre la exposición pública y la polémica con Claudia Ciardone, Wanda Nara insiste: “No hablo de nadie, yo confío en la persona que elijo y hasta que me muestren lo contrario. Y en este caso, yo estaba con él y vi todo, entonces estoy muy tranquila. Tengo buena relación con todos mis ex y tengo mucho código. Yo no publico las cosas que me escriben mis ex, sino sería un caos mundial”.