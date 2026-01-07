Claudia Ciardone recordó su romance con Martín Migueles: “Lo estuve conociendo por tres meses”

En medio de la infidelidad frustrada, Claudia Ciardone recordó cómo empezó Martín Migueles a contactarse con ella (La mañana con Moria - El Trece)

El escándalo se instaló en la vida de Wanda Nara y Martín Migueles cuando, en diciembre pasado, una tercera voz irrumpió en la historia: Claudia Ciardone. Hasta ese momento, la relación entre la conductora y el empresario parecía desarrollarse sin sobresaltos, pero el testimonio de la exvedette cambió el clima y encendió las alarmas en el círculo mediático.

“Si bien yo no soy amiga de Wanda, no es que quise salir a hablar para darle un consejo a ella. Lo que me pasó es que este hombre habla demasiado de él, es muy bocón”, explicó la exGran Hermano a Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece). Según relató, fue la propia actitud de Migueles la que hizo que su nombre circulase mediáticamente. “Evidentemente, en algún ámbito él habrá dicho que habló conmigo. Y a mí, cuando me llaman y me preguntan esta información, pero lejos de estar manteniendo una conversación...”, alcanzó a contar antes de ser interrumpida por la conductora.

Moria, siempre incisiva, pidió precisiones. “¿Cuándo te llamó? ¿Ya estaba con Wanda?”, preguntó. “El 2 de diciembre creo que fue el primer contacto que tuve. Después me llamó otra vez más”, detalló Ciardone. La secuencia de mensajes y llamados se extendió unos días más: “El 20, por ahí”, agregó sobre el segundo contacto. El primer acercamiento, según su testimonio, fue a través de un conocido en común, quien le hizo llegar un audio en el que Migueles le pedía disculpas por un mal comportamiento pasado. “Me pareció hasta un buen gesto”, admitió.

Wanda Nara junto a Martín Migueles en sus días en Punta del Este, donde la pareja permaneció en medio del escándalo (RSFotos)

Al ser consultada si mantuvo una relación con Migueles, Claudia explicó: “Lo estuve conociendo por tres meses. No es algo que me interese profundizar”. Y al explicar los motivos detrás de su rápido distanciamiento, sumó: “Él me pedía exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo conmigo, a lo cual yo no accedí porque estoy conociendo a alguien, no me voy a andar mostrando por todos lados”.

El relato de Claudia sumó un capítulo en el gimnasio al que ambos asistían. Una tarde, mientras entrenaba, fue increpada por una mujer que se presentó como la pareja de Migueles. “Fue un papelón, fue terrible. Me voy del gimnasio porque era a los gritos esto. Y llegó otra chica más... Salgo del gimnasio”, recordó. El episodio terminó con la intervención del dueño, que decidió expulsar a todos los involucrados para frenar la situación. “Un ganado. Se juntaron todas”, acotó Casán con ironía.

La incomodidad fue total para la exvedette. “Yo no estaba ni enterada”, aseguró sobre la situación. “Fueron un par de gritos que no me acuerdo bien cuáles fueron las respuestas. Te das la vuelta y salís”, añadió, describiendo el momento como un caos absoluto. La dinámica, según ella, era clara: “A él le gusta eso. Yo creo que le debe gustar porque él busca el quilombo”.

Uno de los chats del empresario hacia Ciardone, quien lo expuso (Captura de SQP - América)

Cuando Moria le preguntó por el verdadero interés de Migueles al contactarla en diciembre, Claudia comentó: “Él quería revivir momentos pasados. En otras palabras, me lo dijo, pero no quería tomar mis dos cafecitos solamente. A mí lo que me da es que es primero un maleducado, un irrespetuoso". También reparó en el gran daño que causaba la actitud del empresario. “Primero, él está de novio con una persona pública. A mí Wanda me cae super bien, no tengo nada en contra de ella. Yo estoy en pareja y no lo entiendo, porque mientras la está usando ella para mostrarse y vivir una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. Es un enfermo”, explicó

Por otro lado, comentó cómo comenzó a trascender los rumores. “Una amiga mía, que es amiga de Nora (Colosimo), le hizo llegar porque ella me dice: ‘Mirá, yo como mamá, si tengo una hija, me gustaría que me adviertan sobre ciertas situaciones’. Entonces me dice: ‘¿A vos te molesta si yo le digo a la mamá?’ Le dije que no, que haga lo obvio”. Según Claudia, en uno de los llamados, Migueles reconoció que el mensaje había llegado a destino. “Él me dice: ‘Tu amiga me tiró tierra’”, recordó.

La empresaria, en medio de momentos de cariño e intimidad con su pareja (Instagram)

El escándalo dejó expuestos los hilos ocultos de una relación que, hasta hace poco, lucía perfecta. La revelación de Ciardone sacudió a Wanda, al entorno de Migueles y a todo el universo mediático que sigue cada movimiento de la pareja. En el centro de la escena, los mensajes, los llamados y el recuerdo de un pasado que, lejos de quedar atrás, volvió para poner a todos frente al espejo de la verdad.