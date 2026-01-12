Araceli González abrió su álbum de fotos inéditas del pasado: “Me hace muy feliz por todo lo que transité”

Araceli González abrió su álbum íntimo y reveló fotografías del pasado (Instagram)

La mañana del domingo en Buenos Aires flotaba en el aire esa calma característica de una jornada de descanso. Y fue justamente ese entorno y ese instante que Araceli González eligió para abrir las puertas de su pasado y compartir un puñado de fotografías familiares y recuerdos entrañables en sus redes sociales, un gesto simple y profundo que conmovió a quienes la siguen y conocen su historia.

Las imágenes, reveladas como tesoros íntimos, muestran a sus padres, a su hija Florencia Torrente, y a ese círculo de afectos que, muchas veces, sostiene en silencio la vida de los que viven bajo la mirada pública. ¿Quién no sintió alguna vez la necesidad de mirar hacia atrás y agradecer el camino recorrido? En cada fotografía, una pequeña historia: “Acá hay fotos limpiando los platos en mi primer departamento, mi hija de dos meses, cerca de su abuelo, mi hija en sus viajes más hermosos con su abuela Rosita, mi llegada de una publicidad, mi Tota esperándome despierta, en Barcelona (1999) y mucho más”, escribió la actriz, al dejar entrever la riqueza de esos lazos.

La actriz no dudó en compartir imágenes de su pasado como modelo

La publicación no era solo un desfile de recuerdos: era, sobre todo, una reflexión sobre el trayecto de la vida. “Cuando me aparecen estas fotos en mi teléfono, realmente puedo ver todo el camino recorrido hasta ahora. Y me hace muy feliz, por todo lo que transité, por todo lo que entregué, por todo lo que di, recibí y no recibí”, aseguró una emocionada Araceli. ¿Cuántos pueden reconocer, sin reservas, esa mezcla de gratitud y nostalgia por lo vivido y lo perdido?

Entre los rostros y escenarios domésticos, el mensaje de la actriz resonó con fuerza: “La vida se va construyendo día a día y realmente todo lo que tenemos alrededor tiene que ser lo elegido. Uno elige con quién compartir, uno elige dónde entregar, sin pedir nada a cambio. ¡Sólo ser pleno!”. No había pose; solo la certeza de quien aprendió a valorar los detalles.

El círculo íntimo de Araceli también fue parte de sus memorias

El domingo continuaba y Araceli volvía a mirar a su alrededor. “Hoy domingo, un hermoso día en Buenos Aires. Mis hijos, plenos y bellos trabajando, entregando todo. ¡Mi compañero cerca! ¡Esto es una unidad! ¡Y esto es el resultado de todo lo trabajado! ¡Feliz domingo! Bombonas, disfrútense y abracen”, concluyó en su mensaje, casi como un ritual de celebración íntima.

"Limpiando los platos en mi primer departamento", destacó Araceli sobre la imagen

Las respuestas de sus seguidores no tardaron. El eco de sus palabras traspasó la pantalla y despertó memorias, afectos, agradecimientos en otras vidas. “Cuánta sinceridad en tus palabras Ara. Mujer fuerte y luchadora. Sos un gran ejemplo. Te sigo desde que era yo una adolescente. Hoy soy madre, esposa, docente, amiga, hija. Y tus palabras me llegaron a lo más profundo. Deseo bendiciones para vos, ese compañero de vida maravilloso y tus niños... Que por más que crezcan siempre van a ser tus bebés”, le escribió una seguidora.

Hubo quien se detuvo en la esencia de la publicación: “Somos eso. Lo que sentimos, damos sin condición, lo que refleja en cada accionar, en cada recuerdo, en cada sonrisa, cada lágrima, el reflejo de cada cosa hermosa que logramos y eso es un montón porque no hay nada mejor que la paz misma. Sos bella, Ara, una mujer tan fuerte pero a la vez tan sensible. Gracias por estos recuerdos que nos compartiste, realmente son bellos tesoros”.

Araceli González en una antigua postal familiar

¿No es eso lo que buscamos? Un poco de sentido, una razón para atesorar lo simple. Araceli González ofreció sus memorias y, en ese acto, invitó a muchos a mirar hacia atrás, a buscar en su propio álbum, y a abrazar la certeza de que, pese a todo, cada día deja una huella.